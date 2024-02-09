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مسلسل Shōgun يحصل على العلامة الكاملة قبل عرضه نهاية فبراير.. صورة

2/9/2024 4:28:51 AM
(MENAFN- Youm7) حصل مسلسل الحركة والأثارة الياباني Shōgun على تقييمات وصلت لـ 100% عبر موقع
Rotten Tomatoes الشهير، قبل عرضه في 27 فبراير الجاري عبر منصة و Hulu منصة
FX.


تقييم المسلسل

ويلعب الثنائى سانادا وجارفيس دورالبطولة، حيث يقدمان شخصية يوشي توراناجا وشخصية جون بلاكثورن، وهو من تأليف جوستين ماركس وراشيل كوندو.

ويدور مسلسل
Shōgun
في اليابان الإقطاعية، وبالتالي فإنه يرسم تصادم رجلين طموحين من عوالم مختلفة وأنثى ساموراي غامضة، وبحار إنجليزي مجازف انتهى به المطاف إلى غرق سفينته في اليابان، أرض ستعيد ثقافته غير المألوفة تعريفه في النهاية اللورد توراناجا، دايميو ذكي وقوي، على خلاف مع خصومه السياسيين الخطرين؛ والسيدة ماريكو، وهي امرأة تتمتع بمهارات لا تقدر بثمن ولكن روابط عائلية شائنة يجب أن تثبت قيمتها وولاءها.









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