مسلسل Shōgun يحصل على العلامة الكاملة قبل عرضه نهاية فبراير.. صورة

(MENAFN
- Youm7) حصل مسلسل الحركة والأثارة الياباني Shōgun على تقييمات وصلت لـ 100% عبر موقع
Rotten Tomatoes الشهير، قبل عرضه في 27 فبراير الجاري عبر منصة و Hulu منصة
FX.
تقييم المسلسل
ويلعب الثنائى سانادا وجارفيس دورالبطولة، حيث يقدمان شخصية يوشي توراناجا وشخصية جون بلاكثورن، وهو من تأليف جوستين ماركس وراشيل كوندو.
ويدور مسلسل
Shōgun
في اليابان الإقطاعية، وبالتالي فإنه يرسم تصادم رجلين طموحين من عوالم مختلفة وأنثى ساموراي غامضة، وبحار إنجليزي مجازف انتهى به المطاف إلى غرق سفينته في اليابان، أرض ستعيد ثقافته غير المألوفة تعريفه في النهاية اللورد توراناجا، دايميو ذكي وقوي، على خلاف مع خصومه السياسيين الخطرين؛ والسيدة ماريكو، وهي امرأة تتمتع بمهارات لا تقدر بثمن ولكن روابط عائلية شائنة يجب أن تثبت قيمتها وولاءها.
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