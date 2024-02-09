حالة خاصة وبينا ميعاد 2 يتصدران قائمة الأكثر مشاهدة على Watch It

MENAFN - Youm7) بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤخرا مسلسل "حالة خاصة" الذي عرض الفترة الماضية عبر منصة watch it الإلكترونية، ما زال العمل يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة، وهو من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

حالة خاصة





وجاء في المركز الثانى في نفس القائمة مسلسل "وبينا ميعاد 2" الذي يعرض خلال الوقت الحالي على قناة dmc، وهو من بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

وبينا ميعاد 2

يليه مسلسل حدوتة منسية الذي يعرض هو الآخر حاليا على شاشة قناة cbc، وهو من بطولة: سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه.

وجاء في المركز الرابع في قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة على المنصة مسلسل "زينهم"، الذي انتهى عرضه مؤخرا، وهو من بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعى، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، حمدى هيكل، انجى أبو السعود، رحاب عرفة، بسمة نبيل، محمد الصاوى، لاشينة لاشين، على السبع، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل زينهم

يليه مسلسل "على باب العمارة"، الذي عرض حصريا على المنصة خلال الفترة الماضية، من بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، غادة طلعت، ساندى مراد، رامى عبد المقصودـ وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.