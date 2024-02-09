مسلسلات رمضان 2024.. أمير كرارة يحافظ على تواجده للعام العاشر على التوالى

MENAFN - Youm7) يحافظ النجم أمير كرارة على تواجده في منافسات رمضان المقبل 2024 للعام العاشر على التوالي اذ يقدم هذا العام مسلسل "بيت الرفاعى" الذى يتواصل تصويره على قدم وساق، حيث يعد كرارة النجم الوحيد الذى قدم مسلسلات في شهر رمضان خلال العشر سنوات الأخيرة دون أن يغيب عن أي موسم.

وبدأ أمير كرارة تواجده الدائم في دراما رمضان والذى لم ينقطع حتى الآن عندما قدم مسلسل "حوارى بوخاريست" في شهر رمضان 2015، وفى العام التالى 2016 تواجد أمير كرارة بمسلسل "الطبال"، وبعد ذلك قدم كرارة سلسلة "كلبش" بعرض الجزء الأول في

شهر رمضان من عام 2017، والثانى عام 2018، والثالث في عام 2019.

امير كرارة فى بيت الرفاعى





استكمل أمير كرارة مشواره مع دراما رمضان بتقديمه مسلسل "الاختيار" عام 2020، ثم "نسل الأغراب" بمشاركة أحمد السقا والذى عرض في شهر رمضان 2021، وبعده تواجد كرارة بمسلسل "العائدون" في رمضان 2022، وفى العام التالى 2023 قدم كرارة مسلسل "سوق الكانتو"، ليكمل هذا العام مسيرتته بالتواجد بالمسلسل العاشر على التوالي خلال "بيت الرفاعى".

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى شعبى.

يذكر أن أمير كرارة عرض له في موسم عيد الأضحى الماضى، فيلم "البعبع" وشارك في بطولته ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

امير كرارة من مسلسل بيت الرفاعى











