مسلسلات رمضان 2024.. وليد فواز يُعادى أحمد العوضى فى حق عرب

MENAFN - Youm7) يواصل الفنان وليد فواز تصوير مشاهده فى مسلسل "حق عرب " مع الفنان أحمد العوضى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، حيث يجسد فواز شخصية جديدة ومختلفة تماماً من ناحية الشكل والمضمون، ويظهر بدور ند لأحمد العوضى ويدخل فى صراعات كبيرة معه، وننشر صورة من أحد المشاهد التى تجمع وليد فواز مع أحمد العوضى.

وليد فواز مع أحمد العوضى فى حق عرب

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

وفى سياق متصل، يصور وليد أيضاً مسلسل "ألف ليلة وليلة" المقرر عرضه في شهر رمضان 2024، والعمل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد بدير، هنادى مهنى، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، وليد فواز، محمود البزاوى، مجدى بدر وعدد آخر من الفنانين والعمل تأليف أنور عبد المغيب وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

ويعرض لوليد فواز حالياً مسلسل "بين السطور" على قناة ON، والعمل مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، سلمى أبو ضيف، على الطيب، دنيا المصرى، ليلى عز العرب، أيمن عزب وعدد آخر من الفنانين.