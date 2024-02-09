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طريقة عمل البط المحشي بخطوات سهلة.. لو عندك عزومة قريب

2/9/2024 4:28:47 AM
(MENAFN- Youm7) البط المحشي من اللحوم المقربة من قلوب الكثير من أفراد الأسرة الواحدة، وتعتبر من أبرز الأكلات
المصرية التي لا غني عنها في المناسبات، لذا نستعرض خلال السطور التالية طريقة عم البط المحشي على طريقة الشيف فاطمة عبد المنعم.


البط المحشي


طريقة عمل البط المحشي : المكونات:

بط.

2 حبات من البصل مقطع.

3 فصوص من الثوم المفروم.

كوب من الأرز المصري.

ثلاث حبات مستكة وحبهان.

ورق الغار.

ملح.


فلفل.

كمون.

ملعقة كبيرة كاري.

ملعقة كبيره زبدة.

طريقه تحضير البط المحشى:

غسل البط جيداً ونقعه في محلول من الملح والخل والليمون لمدة ساعتين.


تحضير الحشو.

في وعاء ضيفى الأرز بعد غسله جيداً.


ضيفى الكاري والملح والتوابل مع البصل والثوم مع التقليب جيداً.

حشو البط بالأرز ثم غلق البط جيداً بواسطة الخيط أو أعواد الشيش طاووق.

وتحضير وعاء عميق مع إضافة لتر من الماء الساخن.


ضيفى البط والملح والفلفل والتوابل وأيضًا ورق الغار والمستكة والحبهان ويترك البط على نار هادئة لمدة ساعة.

بعد ذلك ندهن البط بالزبدة وإدخالها الفرن لكي يتحمر.


البط المحشي








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