طريقة عمل البط المحشي بخطوات سهلة.. لو عندك عزومة قريب

(MENAFN
- Youm7) البط المحشي من اللحوم المقربة من قلوب الكثير من أفراد الأسرة الواحدة، وتعتبر من أبرز الأكلات
المصرية التي لا غني عنها في المناسبات، لذا نستعرض خلال السطور التالية طريقة عم البط المحشي على طريقة الشيف فاطمة عبد المنعم.
البط المحشي
طريقة عمل البط المحشي : المكونات:
بط.
2 حبات من البصل مقطع.
3 فصوص من الثوم المفروم.
كوب من الأرز المصري.
ثلاث حبات مستكة وحبهان.
ورق الغار.
ملح.
فلفل.
كمون.
ملعقة كبيرة كاري.
ملعقة كبيره زبدة.
طريقه تحضير البط المحشى:
غسل البط جيداً ونقعه في محلول من الملح والخل والليمون لمدة ساعتين.
تحضير الحشو.
في وعاء ضيفى الأرز بعد غسله جيداً.
ضيفى الكاري والملح والتوابل مع البصل والثوم مع التقليب جيداً.
حشو البط بالأرز ثم غلق البط جيداً بواسطة الخيط أو أعواد الشيش طاووق.
وتحضير وعاء عميق مع إضافة لتر من الماء الساخن.
ضيفى البط والملح والفلفل والتوابل وأيضًا ورق الغار والمستكة والحبهان ويترك البط على نار هادئة لمدة ساعة.
بعد ذلك ندهن البط بالزبدة وإدخالها الفرن لكي يتحمر.
البط المحشي
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