الملكة كاميلا ترتدى بروش حماتها إليزابيث الثانية فى أحدث ظهور.. اعرف قصته

MENAFN - Youm7) ارتدت الملكة كاميلا أحد دبابيس الملكة إليزابيث الثانية، الخميس، أثناء حضورها أمسية موسيقية خيرية، وتعتبر هذه أول مشاركة عامة لها منذ الكشف عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان ، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

كاميلا وإليزابيث بنفس البروش

بدت كاميلا أنيقة حيث ارتدت معطفا أبيض وأكملت إطلالتها بحذاء مصمم بكعب أسود عند وصولها إلى كاتدرائية سالزبوري في ويلتشير لحضور الأمسية الموسيقية، ووضعت على معطفها عقدة سلتيكية مرصعة بالألماس محاطة بزمرد كابوشون، وهو إرث ملكي يعود تاريخه إلى قرون.

الملكة كاميلا

ويعود البروش الذى ارتدته كاميلا للملكة ماري، والذى قدمه لها القيصر الروسي نيكولاس الثاني كهدية زفافها وذلك فى عام 1893، عندما تزوجت الملك جورج الخام، وتوجد صورتين لمارى وهى ترتدى البروش، والتي ألتقطت لها في عام 1898 وأخرى التقطت لها في معرض تشيلسي للزهور في عام 1929.

إليزابيث ترتدى البروش





وبعد وفاتها في عام 1953، تُرك البروش للملكة إليزابيث الثانية، التي ارتدته في المأدبة الرسمية الأيرلندية في ربيع عام 2014، وتم تعليقه على وشاحها، وارتدته مرة أخرى أمام الأمين العام لمواطني الأمم المتحدة في مالطا في نوفمبر 2015، وآخر مرة ارتدته في يوليو 2022، عندما منحت وسام جورج كروس لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

كاميلاكاميلا خلال زيارتها الرسمية



