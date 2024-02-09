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تشغيل مصنع لتجميع الأتوبيسات بالسويس الجديدة باستثمارات مليار جنيه

2/9/2024 4:28:45 AM
(MENAFN- Youm7) زارت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، يرافقها المهندس أحمد عبد الجابر، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، مقر ومصنع الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل، الذي أنشىء في مارس الماضي لتجميع حافلات النقل بمنطقة توسعات المنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، والتي تمتد على مساحة 164 ألف متر مربع وباستثمارات مليار جنيه، حيث كان في استقبالهم مسئولو الشركة.



وخلال الزيارة، تفقدت أسماء مخلوف، ومرافقوها، عدداً من حافلات النقل ، وخطوط الإنتاج بالمصنع، لافتةً إلى أن الزيارة تأتي لتأكيد الدعم والمتابعة، ولا سيما عرض الفرص الاستثمارية والأراضي الصناعية بالمدينة، وذلك في ضوء توسعات الشركة المرتقبة بالمدينة، وكذا مناقشة وتذليل العقبات، حيث تستعد الشركة لإرسال عددٍ من الحافلات للمشاركة في موسم الحج هذا العام، تزامناً مع سعي الشركة للتوسع في الإنتاج وتصنيع المحركات بمصر، وكذلك تصنيع ميني باص يعمل بالكهرباء .



وأكدت أسماء مخلوف، اهتمام الدولة بالاستثمار الجاد ودعم المستثمرين، حيث إن المصنع صرح صناعي يبشر بالخير، وهو نتاج توجيهات القيادة السياسية بدعم المصنعين الجادين، والتأكيد المستمر من قبل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة تحفيز المستثمر الجاد لتوطين الصناعة وتوفير فرص العمل، ومزيد من العملة الأجنبية التي تحتاجها البلاد .



جدير بالذكر أن المصنع تم تدشينه في مارس من العام الماضي، بشراكة بين شركة العربية للتجارة والتصنيع، وخدمات النقل وشركة كينج لونج الصينية بإنتاج 500 أتوبيس سنويًا وإمكانات ترتقى إلى المستوى العالمي، لجعل مصر بوابة لتصدير الحافلات إلى المملكة العربية السعودية، ودول الكوميسا، وبلدان شمال أفريقيا، وعددٍ من دول العالم من خلال الاتفاقات التجارية المختلفة.












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