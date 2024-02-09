متحف فاولر يعيد قطع أثرية لـ غانا استولت عليها بريطانيا بينها قلادة ملكية

MENAFN - Youm7) أعلن مسؤولون من متحف فاول بجامعة كاليفورنيا، عن عودة قلادة ملكية أفريقية تعود إلى الحقبة الاستعمارية وغيرها من التحف الثقافية إلى دولة غانا الواقعة في غرب أفريقيا.

وتشمل الأشياء المستردة مجوهرات ذهبية ومخفقة ذيل فيل وكرسي زينة أخذته القوات البريطانية في الأصل من مملكة أسانتي في ما يعرف الآن بغانا خلال صراع القرن التاسع عشر.

مشغولات ذهبية

وأعلنت مديرة فاولر، سيلفيا فورني، وموظفون آخرون بالمتحف، إعادة القطع إلى حاكم شعب أسانتي الغاني، أوتومفو أوسي توتو الثاني، في الذكرى الـ150 للنهب البريطاني لمدينة كوماسي، وهي مدينة في منطقة أشانتي بغانا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قطع اثرية





وقال فورني إن فاولر أجرى بحثًا مكثفًا حول مجموعته الأفريقية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، بمجرد أن أكد المتحف تاريخ القطع، بدأ مسؤولو فاولر عملية تستغرق سنوات لإعادة القطع إلى أسانتي، وفقًا للمتحف.



