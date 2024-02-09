متحف فاولر يعيد قطع أثرية لـ غانا استولت عليها بريطانيا بينها قلادة ملكية

(MENAFN
- Youm7) أعلن مسؤولون من متحف فاول بجامعة كاليفورنيا، عن عودة قلادة ملكية أفريقية تعود إلى الحقبة الاستعمارية وغيرها من التحف الثقافية إلى دولة غانا الواقعة في غرب أفريقيا.
وتشمل الأشياء المستردة مجوهرات ذهبية ومخفقة ذيل فيل وكرسي زينة أخذته القوات البريطانية في الأصل من مملكة أسانتي في ما يعرف الآن بغانا خلال صراع القرن التاسع عشر.
مشغولات ذهبية
وأعلنت مديرة فاولر، سيلفيا فورني، وموظفون آخرون بالمتحف، إعادة القطع إلى حاكم شعب أسانتي الغاني، أوتومفو أوسي توتو الثاني، في الذكرى الـ150 للنهب البريطاني لمدينة كوماسي، وهي مدينة في منطقة أشانتي بغانا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
قطع اثرية
وقال فورني إن فاولر أجرى بحثًا مكثفًا حول مجموعته الأفريقية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، بمجرد أن أكد المتحف تاريخ القطع، بدأ مسؤولو فاولر عملية تستغرق سنوات لإعادة القطع إلى أسانتي، وفقًا للمتحف.
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