للآباء والأمهات.. كتب أطفال عن الأخلاق وقصص الأنبياء تساعد على رفع الوعى

(MENAFN
- Youm7) يمكن للآباء والأمهات، تقديم وجبات ثقافية مميزة لأطفالهم بشكل مبسط ومحبب، ولذا نستعرض أبرز العناوين التي
تساعد فى رفع الوعى لدى الأطفال وتتيح بشكل كبير فرصة التفكير والابتكار وتوسيع مداركهم وخيالهم.
ومن تلك الكتب "سر الدب، النمر الطليق، والرحمة، وعامل البناء، والتضحية التضحية، الوفاء، العطاء والتواضع والصبر، التسامح، جحا والامير، وزوجة حجا"، إلى جانب قصص الأنبياء التي تضم موسي، ومحمد، ونوح، وإبراهيم واسماعيل، وعيسي وغيرهم.
قصص الأنبياء في معرض الكتاب
وأيضا من ضم الاختيارات كتب بعناوين : "داود الملك العظيم، الرب يسوع الكتاب المقدس، قصص من الكتاب المقدس "قصة وصلاة يوميا لمدة عام"، وقصة نوح، وكتاب بعنوان الصورة الكامنة لقصص الكتاب المقدس،
وقصص أخرى بعنوان "الدرهم الضايع"، درس الشجرة وثمارها، وغريب فى الطريق، ومقابلة تغير الحياة".
قصص الأنبياء للأطفال
قصص الأطفال
قصص الأطفال في معرض الكتاب
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