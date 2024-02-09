للآباء والأمهات.. كتب أطفال عن الأخلاق وقصص الأنبياء تساعد على رفع الوعى

MENAFN - Youm7) يمكن للآباء والأمهات، تقديم وجبات ثقافية مميزة لأطفالهم بشكل مبسط ومحبب، ولذا نستعرض أبرز العناوين التيتساعد فى رفع الوعى لدى الأطفال وتتيح بشكل كبير فرصة التفكير والابتكار وتوسيع مداركهم وخيالهم.

ومن تلك الكتب "سر الدب، النمر الطليق، والرحمة، وعامل البناء، والتضحية التضحية، الوفاء، العطاء والتواضع والصبر، التسامح، جحا والامير، وزوجة حجا"، إلى جانب قصص الأنبياء التي تضم موسي، ومحمد، ونوح، وإبراهيم واسماعيل، وعيسي وغيرهم.

قصص الأنبياء في معرض الكتاب

وأيضا من ضم الاختيارات كتب بعناوين : "داود الملك العظيم، الرب يسوع الكتاب المقدس، قصص من الكتاب المقدس "قصة وصلاة يوميا لمدة عام"، وقصة نوح، وكتاب بعنوان الصورة الكامنة لقصص الكتاب المقدس،

وقصص أخرى بعنوان "الدرهم الضايع"، درس الشجرة وثمارها، وغريب فى الطريق، ومقابلة تغير الحياة".

قصص الأنبياء للأطفالقصص الأطفالقصص الأطفال في معرض الكتاب