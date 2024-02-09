العثور على أحذية أثرية قديمة خلال أعمال التنقيب حول العالم

(MENAFN
- Youm7) اكتشف علماء الأثار في السنوات الأخيرة الكثير من الأحذية المخبأة في الكهوف ومناجم الملح والآبار، وغيرها من المواقع التي تتمتع بظروف حفظ ممتازة ومنها البيئة منخفضة الأكسجين، وخلال السطور المقبلة نستعرض بعض الأمثلة على بعض هذه الاكتشافات.
توصل علماء الآثار بالنمسا وأثناء اكتشاف منجم للملح الصخري إلى اكتشاف حذاء طفل يعود إلى 2200 عام، ورغم ذلك فالحذاء كان في حالة ممتازة وبه أربطة سليمة من الكتان، وأرجع الباحثون الفضل في الحفاظ على الأحذية إلى الظروف المثالية في المنجم، وبذلك أكد العلماء على عمل الأطفال في المناجم منذ أكثر من 2000 عام.
حذاء طفل في منجم ملح نمساوي
كما ابتكر علماء الآثار نظام "بكرة" لاستعادة صندل روماني عمره 2000 عام كان في قاع بئر في إسبانيا ومغطى بالطين، وبعد تنظيف الحذاء، اكتشف الباحثون أن الصندل الجلدي كان مزينًا بشكل متقن "بمجموعة كبيرة من الدوائر والحلقات والأشكال البيضاوية وغيرها من الزخارف"، وتوقع الفريق أن الحذاء ربما انزلق من مرتديه أثناء قيامهم بتنظيف البئر.
صندل روماني مزخرف في بئر بإسبانيا
وفي عام 2023، اكتشف علماء الآثار زوجًا من الصنادل المنسوجة من العشب عمرها 6200 عام، والتي اعتبرها الباحثون أقدم حذاء معروف تم العثور عليه على الإطلاق فى جنوب أوروبا، تم اكتشاف الأحذية القديمة داخل كهف الخفافيش في جنوب إسبانيا إلى جانب مجموعة من الاكتشافات المدهشة الأخرى، بما في ذلك سلال منسوجة عمرها 9500 عام يستخدمها الصيادون وجامعو الثمار، ومطرقة خشبية وبقايا هيكل عظمي بشري.
الصنادل العشبية في كهف الخفافيش الاسبانية
ومن أبرز الاكتشافات والتي نالت جائزة أقدم حذاء تم العثور عليه في النرويج، حذاء تم اكتشافه ويبلغ عمره 3000 عام، والذى استخرجه علماء الآثار من رقعة جليد جبلية ذائبة، وبفضل الظروف الجليدية، تم الحفاظ على الحذاء الجلدى الوحيد بشكل لا تشوبه شائبة، استنادًا إلى صغر حجمه "حوالي 4 أو 5 بالمقاسات الأمريكية اليوم، و35 بالمقاسات الأوروبية"، ويعتقد الباحثون أنه ينتمي إلى امرأة أو طفل.
حذاء العصر البرونزي في النرويج
كما عثر علماء الآثار على مجموعة من الأحذية القديمة محشورة فى جرة داخل معبد مصرى فى الأقصر، أحصى الباحثون سبعة أحذية في المجمل، بما في ذلك مجموعتين من أحذية الأطفال التى تم ربطها داخل حذاء مطوى أكبر، وزوج من أحذية البالغين، أظهر الحذاء تآكلًا غير متساوٍ، مما يعني أن مرتديه كان يعرج، بناءً على الإصلاحات العديدة التي تم إجراؤها على الأحذية، خلص الباحثون إلى أن المجموعة الانتقائية التي يزيد عمرها عن 2000 عام تحتوي على "سلع ذات قيمة عالية" وكانت بعيدة كل البعد عن الموضة السريعة التي يمكن التخلص منها الشائعة اليوم.
جرة مليئة بالأحذية داخل معبد مصري
واكتشف أحد المتنزهين صندلًا جلديًا واحدًا أثناء رحلة جبلية فى النرويج، وبعد تنبيه السلطات إلى اكتشافه، استعاد علماء الآثار الحذاء - بالإضافة إلى العديد من العناصر الأخرى، بما في ذلك مجموعة مختارة من المنسوجات وقطع من روث الخيول المجمد - من قمة الجبل الجليدي، خلص التأريخ بالكربون المشع إلى أن الحذاء يعود تاريخه إلى حوالي عام 300 بعد الميلاد، وتشير هذه القطع الأثرية معًا إلى أن الموقع كان على الأرجح طريقًا شائعًا للأشخاص الذين يسافرون من داخل النرويج إلى الساحل.
صندل جلدي من العصر الحديدي في النرويج
وفي الإمبراطورية الرومانية كانت الحالة الاجتماعية جانبًا مهما من الثقافة، وكان اختيار الناس للملابس إحدى الطرق التي يظهرون بها ثرواتهم، ويمكن ملاحظة ذلك فى زوج من الأحذية الصغيرة المخصصة للأطفال الرضع، لقد تم تصميمها على غرار أحذية الرجال التي اكتشفها الباحثون في فيندولاندا، وهي قاعدة عسكرية رومانية سابقة كانت تعمل فى شمال إنجلترا من القرن الأول إلى القرن الخامس، وبالإضافة إلى أحذية الأطفال العصرية، عثر الباحثون على أكثر من 4000 حذاء في الموقع على مر السنين.
أحذية أطفال في قاعدة عسكرية رومانية في بريطانيا
كما تمت إعادة زوج من الأحذية المصنوعة من جلد الماعز يبلغ عمرها 1400 عام إلى عظمته الأصلية بعد أن قام علماء الآثار بترميم الأحذية، وقد تم العثور على تلك العناصر داخل مقابر أستانا الصينية، وهي إحدى المحطات العديدة على طول طريق الحرير، استغرق الباحثون 20 يومًا لإزالة الأوساخ والعفن الذي تراكم على الأحذية على مر القرون، وبمجرد تنظيف الأحذية، اكتشف الفريق أن من صنع الأحذية استخدم أوتارًا حيوانية لخياطتها معًا.
حذاء من جلد الماعز داخل مقبرة صينية
MENAFN09022024000132011024ID1107832342