العثور على أحذية أثرية قديمة خلال أعمال التنقيب حول العالم

MENAFN - Youm7) اكتشف علماء الأثار في السنوات الأخيرة الكثير من الأحذية المخبأة في الكهوف ومناجم الملح والآبار، وغيرها من المواقع التي تتمتع بظروف حفظ ممتازة ومنها البيئة منخفضة الأكسجين، وخلال السطور المقبلة نستعرض بعض الأمثلة على بعض هذه الاكتشافات.

توصل علماء الآثار بالنمسا وأثناء اكتشاف منجم للملح الصخري إلى اكتشاف حذاء طفل يعود إلى 2200 عام، ورغم ذلك فالحذاء كان في حالة ممتازة وبه أربطة سليمة من الكتان، وأرجع الباحثون الفضل في الحفاظ على الأحذية إلى الظروف المثالية في المنجم، وبذلك أكد العلماء على عمل الأطفال في المناجم منذ أكثر من 2000 عام.

حذاء طفل في منجم ملح نمساوي

كما ابتكر علماء الآثار نظام "بكرة" لاستعادة صندل روماني عمره 2000 عام كان في قاع بئر في إسبانيا ومغطى بالطين، وبعد تنظيف الحذاء، اكتشف الباحثون أن الصندل الجلدي كان مزينًا بشكل متقن "بمجموعة كبيرة من الدوائر والحلقات والأشكال البيضاوية وغيرها من الزخارف"، وتوقع الفريق أن الحذاء ربما انزلق من مرتديه أثناء قيامهم بتنظيف البئر.

صندل روماني مزخرف في بئر بإسبانيا

وفي عام 2023، اكتشف علماء الآثار زوجًا من الصنادل المنسوجة من العشب عمرها 6200 عام، والتي اعتبرها الباحثون أقدم حذاء معروف تم العثور عليه على الإطلاق فى جنوب أوروبا، تم اكتشاف الأحذية القديمة داخل كهف الخفافيش في جنوب إسبانيا إلى جانب مجموعة من الاكتشافات المدهشة الأخرى، بما في ذلك سلال منسوجة عمرها 9500 عام يستخدمها الصيادون وجامعو الثمار، ومطرقة خشبية وبقايا هيكل عظمي بشري.

الصنادل العشبية في كهف الخفافيش الاسبانية

ومن أبرز الاكتشافات والتي نالت جائزة أقدم حذاء تم العثور عليه في النرويج، حذاء تم اكتشافه ويبلغ عمره 3000 عام، والذى استخرجه علماء الآثار من رقعة جليد جبلية ذائبة، وبفضل الظروف الجليدية، تم الحفاظ على الحذاء الجلدى الوحيد بشكل لا تشوبه شائبة، استنادًا إلى صغر حجمه "حوالي 4 أو 5 بالمقاسات الأمريكية اليوم، و35 بالمقاسات الأوروبية"، ويعتقد الباحثون أنه ينتمي إلى امرأة أو طفل.

حذاء العصر البرونزي في النرويج

كما عثر علماء الآثار على مجموعة من الأحذية القديمة محشورة فى جرة داخل معبد مصرى فى الأقصر، أحصى الباحثون سبعة أحذية في المجمل، بما في ذلك مجموعتين من أحذية الأطفال التى تم ربطها داخل حذاء مطوى أكبر، وزوج من أحذية البالغين، أظهر الحذاء تآكلًا غير متساوٍ، مما يعني أن مرتديه كان يعرج، بناءً على الإصلاحات العديدة التي تم إجراؤها على الأحذية، خلص الباحثون إلى أن المجموعة الانتقائية التي يزيد عمرها عن 2000 عام تحتوي على "سلع ذات قيمة عالية" وكانت بعيدة كل البعد عن الموضة السريعة التي يمكن التخلص منها الشائعة اليوم.

جرة مليئة بالأحذية داخل معبد مصري

واكتشف أحد المتنزهين صندلًا جلديًا واحدًا أثناء رحلة جبلية فى النرويج، وبعد تنبيه السلطات إلى اكتشافه، استعاد علماء الآثار الحذاء - بالإضافة إلى العديد من العناصر الأخرى، بما في ذلك مجموعة مختارة من المنسوجات وقطع من روث الخيول المجمد - من قمة الجبل الجليدي، خلص التأريخ بالكربون المشع إلى أن الحذاء يعود تاريخه إلى حوالي عام 300 بعد الميلاد، وتشير هذه القطع الأثرية معًا إلى أن الموقع كان على الأرجح طريقًا شائعًا للأشخاص الذين يسافرون من داخل النرويج إلى الساحل.

صندل جلدي من العصر الحديدي في النرويج

وفي الإمبراطورية الرومانية كانت الحالة الاجتماعية جانبًا مهما من الثقافة، وكان اختيار الناس للملابس إحدى الطرق التي يظهرون بها ثرواتهم، ويمكن ملاحظة ذلك فى زوج من الأحذية الصغيرة المخصصة للأطفال الرضع، لقد تم تصميمها على غرار أحذية الرجال التي اكتشفها الباحثون في فيندولاندا، وهي قاعدة عسكرية رومانية سابقة كانت تعمل فى شمال إنجلترا من القرن الأول إلى القرن الخامس، وبالإضافة إلى أحذية الأطفال العصرية، عثر الباحثون على أكثر من 4000 حذاء في الموقع على مر السنين.

أحذية أطفال في قاعدة عسكرية رومانية في بريطانيا





كما تمت إعادة زوج من الأحذية المصنوعة من جلد الماعز يبلغ عمرها 1400 عام إلى عظمته الأصلية بعد أن قام علماء الآثار بترميم الأحذية، وقد تم العثور على تلك العناصر داخل مقابر أستانا الصينية، وهي إحدى المحطات العديدة على طول طريق الحرير، استغرق الباحثون 20 يومًا لإزالة الأوساخ والعفن الذي تراكم على الأحذية على مر القرون، وبمجرد تنظيف الأحذية، اكتشف الفريق أن من صنع الأحذية استخدم أوتارًا حيوانية لخياطتها معًا.حذاء من جلد الماعز داخل مقبرة صينية