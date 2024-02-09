أحمد حسنين باشا.. كيف وصفه أمير الشعراء أحمد شوقى؟

MENAFN - Youm7) يحل اليوم الجمعة ذكرى رحيل أحمد حسنين باشا ، إذ رحل عن عالمنا يوم 9 فبراير عام 1946، والذي كان أحد أشهر الشخصيات آنذاك، لدرجة أن أمير الشعراء أحد شوقى مدحه فى إحدى قصائدة الشعرية، فما هى قصة تلك القصيدة؟

وعبرالقصيدة وصف الشاعر أحمد شوقى، أحمد حسنين باشا،

بالمغامر والرحالة الذي اكتشف واحتي أركينو والعوينات المفقودتين فى الصحراء الغربية، بالإضافة إلى عمله كطيار جريء، حيث قام بأكثر من محاولة طيران بين مصر وأوروبا، وكانت تلك القصيدة تدرس للتلاميذ من قبل في كتب المطالعة، وضمها أحمد حسنين باشا في كتابه "الواحة المفقودة" في النسخة الصادرة باللغة العربية.

وقد تم نشر القصيدة في عام 1923 بكازينو سان استيفانو بالإسكندرية فى ‏27‏ أغسطس، حيث أقيمت حفلة تكريم تحية للرحالة المصري أحمد حسنين، وكانت الحفلة تحت رعاية الملف فؤاد، وألقى حينها أمير الشعراء أحمد شوقي قصيدته على الحضور بهذه المناسبة ليتم نشرها بعدة ذلك في جريدة السياسة في صددها الصادر في الصباح التالي، ومن أبيات القصيدة:





أقدم فليس على الإقدام ممتنع

واصنع به المجد فهو البارع الصنع

وإن نبغتم ففى علم وفى أدب

وفى صناعات عصر ناسه صنع

اكبرت من حسنين همة طمحت

تردم ما لا يروم الفتية القنع

رحالة الشرق إن البيد قد علمت

بأنك الليث لم يخلق له الفزع

أجزت مصر ثناء أنت موضعه

فلا تذب من حياء حين تستمع

ولو جزتك الصحارى جئتنا ملكا

من الملوك عليك الريش والودع