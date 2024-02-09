ما سر تصوير المصرى القديم للكلاب فى لوحاته؟

MENAFN - Youm7) بدأ الفنان المصرى، منذ عصر ما قبل الأسرات، يظهر مهارة فى حفر الصور والأشكال المختلفة على الأحجار الصلبة والهشة وعلى العاج، ومن بين تلك اللوحات برزت اللوحات المأتمية فى العصر الطيني.

وتقول موسوعة مصر القديمة للدكتور سليم حسن، إننا من جهة أخرى نشاهد من هذا العصر لوحات أخرى ليس فيها شيء من الجمال يثير الإعجاب فى النفس رغم أنها ملكية، ومن ذلك لوحة الملكة "مرنيت" المأتمية، ولوحة الملك "بر إيب سن".

أما لوحات الأمراء فكانت فى مجموعها خشنة الصنع وليس عليها إلا صورة المتوفى، وأهم مثل من هذا النوع لوحة "سا إف" الذى عاش في عهد الملك "قع"، ومن المدهش أن هذه الألواح لم تكن وقفًا على بني البشر، بل كانت كذلك تقام على قبور الكلاب، وكانت هذه الحيوانات تدفن فى معظم الأحيان بجوار قبور أسيادها، وعثر على أمثلة من هذا النوع في حفائر شمال سقارة من عهد الأسرة الأولى والثانية، واستمر تصوير الكلاب على اللوحات طوال عهد الدولة القديمة وفي عهد الدولة الوسطى أيضًا، وذلك لأن كبار موظفي هذا العصر كانوا يمثلون كلابهم على لوحاتهم الجنائزية لاعتقادهم أنهم سيتمتعون بها فى حياتهم الأخرى كما كانوا يتمتعون بها فى دنياهم.

يضاف إلى ذلك أن لوحات الأقزام العدة التي كشف عنها تدل على أن هذه المخلوقات العجيبة كانت تتمتع بحظوة كبيرة في القصر الملكي، وقد أظهر الفنان مهارة فائقة في تصوير هؤلاء الأقزام المشوهي الجسم بكل دقة، وأمانة وحذق يفوق ما كان ينتظر منه في ذلك العصر السحيق في القدم، ولا غرابة في ذلك فإن هؤلاء الأقزام كانوا أعظم أداة للسمر والسرور والترويح عن النفس عند الملوك في ذلك العصر، حسب ما ذكرت موسوعة سليم حسن.



