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كيفية إيقاف Instagram وfacebook من تتبع نشاطك على الإنترنت

2/9/2024 4:28:36 AM
(MENAFN- Youm7) واجهت Meta باستمرار اتهامات بانتهاك البيانات الشخصية للمستخدمين، على سبيل المثال، من المعروف أن الشركة تقوم بتتبع أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت بشكل روتيني، ومن ثم بيع تلك البيانات إلى شركات أخرى لأغراض إعلانية، على سبيل المثال إذا كنت تبحث عن حقائب، فقد تبدأ في رؤية إعلانات لحقائب من شركات مختلفة بعد لحظات، وهذا لا يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية فحسب، بل إنه مزعج للغاية أيضًا.



وقدمت Meta تقنيات Activity Off-Meta، من أجل تعزيز الخصوصية ومنح المستخدمين التحكم في نشاطهم عبر الإنترنت إنه إعداد خصوصية يسمح للمستخدمين برؤية البيانات التي تشاركها التطبيقات ومواقع الويب مع منصات Meta والتحكم فيها، ويتضمن ذلك معلومات حول التفاعلات مع الأنشطة التجارية والمؤسسات، مثل زيارة تطبيقاتها أو مواقعها الإلكترونية.



كيفية منع Instagram من تتبع نشاطك على الإنترنت


1- افتح تطبيق Instagram، ثم اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية.



2- اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في الزاوية اليمنى العليا وحدد "الإعدادات والخصوصية".



3- اضغط على "النشاط" ثم "النشاط خارج تقنيات التعريف".



4- قم بالتبديل إلى "قطع الاتصال بالنشاط المستقبلي" لمنع Instagram من تتبع نشاطك على التطبيقات ومواقع الويب الأخرى.



كيفية منع فيس بوك من تتبع نشاطك على الإنترنت


1- انتقل إلى ملفك الشخصي على فيس بوك، ثم اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.



2- حدد "الإعدادات والخصوصية" ثم "الإعدادات".



3- اضغط على "معلوماتك على فيس بوك" في العمود الأيسر ثم على "النشاط خارج فيس بوك".



4- اضغط على "إدارة نشاطك خارج فيس بوك" ثم "إدارة النشاط المستقبلي".



5- قم بإيقاف تشغيل "النشاط المستقبلي خارج Facebook" لمنع Facebook من تتبع نشاطك على التطبيقات ومواقع الويب الأخرى.



على الرغم من أن الإعدادات المذكورة ستساعدك على تتبع بياناتك، إلا أنه قد يظل بإمكان Meta جمع البيانات عنك من مصادر أخرى، مثل معلنين خارجيين، لذا، لمزيد من حماية خصوصيتك، يمكنك استخدام وضع التصفح الخاص أو VPN عند تصفح الإنترنت.














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