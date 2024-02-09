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تعملها إزاي؟.. كيفية مسح المستندات ضوئيا فى تطبيق Notes على Iphone

2/9/2024 4:28:36 AM
(MENAFN- Youm7) تتضمن Apple ميزة في تطبيق Notes، في نظامي التشغيل iOS وiPadOS، تسمح لك بمسح جميع أنواع المستندات ضوئيًا بسرعة حتى تتمكن من تتبع كل شيء بدءًا من الإيصالات ووصولاً إلى الوصفات والصور.



يكتشف الماسح الضوئي للمستندات حواف المستند، ويقوم بمحاذاة الأشياء بشكل صحيح، حتى تحصل على مسح ضوئي نظيف في كل مرة، تم تصميم أدوات المسح الضوئي للمستندات من Apple بشكل جيد ومثيرة للإعجاب، مع أداء ممتاز في كل شيء بدءًا من الصور وحتى المستندات.





مسح الهاتف





الميزة متاحة على كل من iPhone وiPad، وإليك كيفية استخدامه:


1- افتح تطبيق Notes وقم بإنشاء ملاحظة جديدة.

2- اضغط على أيقونة الكاميرا، ثم اختر مسح المستندات ضوئيًا.

3- بمجرد فتح واجهة المسح الضوئي للمستندات، يمكنك اختياريًا الضغط على الدوائر الثلاث في الجزء العلوي لاختيار اللون أو التدرج الرمادي أو الأسود والأبيض أو الصورة للمسح الضوئي، الخيار الافتراضي هو اللون.

4- اضغط على أيقونة الفلاش إذا كنت بحاجة إلى ضبط خيارات الفلاش، الإعداد الافتراضي هو تلقائي، مما سيؤدي إلى انطفاء الفلاش إذا كنت في غرفة ذات إضاءة منخفضة.

5- قم بتركيز الكاميرا على المستند، وتأكد من محاذاة المربع الأصفر مع حواف المستند.

6- عندما تتم محاذاته، اضغط على زر الكاميرا لالتقاط صورة، سيقوم تطبيق Notes تلقائيًا بتصحيح أي إمالة.

إذا لم تضغط على زر الكاميرا وكان خيار الغالق التلقائي قيد التشغيل، فسيتم مسح المستند ضوئيًا تلقائيًا بعد لحظات قليلة.

7- إذا كان الفحص يرضيك، اضغط فوق تم، وإذا كنت تريد المحاولة مرة أخرى، فاختر إعادة المحاولة.



تم إعداد الماسح الضوئي للمستندات لإجراء عمليات مسح ضوئي متعددة على التوالي، لذلك بمجرد الضغط فوق "الاحتفاظ بالمسح الضوئي"، فإنه يعود إلى واجهة المسح الضوئي، للعودة إلى تطبيق "الملاحظات" بعد مسح جميع مستنداتك ضوئيًا، ستحتاج إلى الضغط على "حفظ".



يتم إدراج المستند الممسوح ضوئيًا في الملاحظة الحالية، حيث يمكن تحريره، ما عليك سوى الضغط على المسح الضوئي، وتتضمن أدوات التحرير إضافة مسح إضافي، واقتصاص، وتغيير اللون، وتغيير الاتجاه، وفتح ورقة المشاركة لإرسالها إلى الرسائل والبريد والشبكات الاجتماعية والتطبيقات الأخرى.












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