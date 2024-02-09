خطوات.. كيفية إيقاف إشعارات لوحة مفاتيح Apple TV على Iphone

خطوات.. كيفية إيقاف إشعارات لوحة مفاتيح Apple TV على Iphone
التاريخ
2/9/2024 4:28:35 AM
(MENAFN
- Youm7) يفضل بعض المستخدمين عدم إدخال النص باستخدام Siri Remote، على Apple TV، فيمكنك وقتها استخدام جهاز iPhone أو iPad قريب للكتابة، وكلما ظهر حقل نص على Apple TV، يظهر إشعار على iPhone أو iPad، وبعد الضغط على الإشعار، يمكنك استخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة على جهاز iOS الخاص بك لإدخال نص على Apple TV.
يمكنك تعطيل هذه الإشعارات على iPhone أو iPad إذا وجدتها مزعجة (وإذا كان لديك العديد من أجهزة Apple TV وأطفال في منزل واحد، فستعرف ما نعنيه)، وإذا كنت تستخدم نظام التشغيل iOS/iPadOS 15.1 أو إصدارًا أحدث، فإليك كيفية تعطيلها.
1- قم بتشغيل الإعدادات على iPhone أو iPad.
2- اضغط على الإخطارات.
3- ضمن "نمط الإشعارات"، حدد Apple TV Keyboard.
4- قم بتبديل المفتاح الموجود بجوار السماح بالإشعارات.
إذا كنت لا ترى لوحة مفاتيح Apple TV مدرجة في قائمة الإشعارات، فقد تحتاج إلى الاتصال بـ Apple TV الخاص بك وتحديد حقل نصي لتنشيط إشعار إدخال لوحة المفاتيح، قبل أن يظهر هناك.
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