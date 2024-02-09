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خطوات.. كيفية إيقاف إشعارات لوحة مفاتيح Apple TV على Iphone

2/9/2024 4:28:35 AM
(MENAFN- Youm7) يفضل بعض المستخدمين عدم إدخال النص باستخدام Siri Remote، على Apple TV، فيمكنك وقتها استخدام جهاز iPhone أو iPad قريب للكتابة، وكلما ظهر حقل نص على ‌Apple TV‌، يظهر إشعار على ‌iPhone‌ أو ‌iPad‌، وبعد الضغط على الإشعار، يمكنك استخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة على جهاز iOS الخاص بك لإدخال نص على ‌Apple TV‌.



يمكنك تعطيل هذه الإشعارات على ‌iPhone‌ أو ‌iPad‌ إذا وجدتها مزعجة (وإذا كان لديك العديد من أجهزة Apple TV وأطفال في منزل واحد، فستعرف ما نعنيه)، وإذا كنت تستخدم نظام التشغيل iOS/iPadOS 15.1 أو إصدارًا أحدث، فإليك كيفية تعطيلها.



1- قم بتشغيل الإعدادات على ‌iPhone‌ أو ‌iPad‌.

2- اضغط على الإخطارات.

3- ضمن "نمط الإشعارات"، حدد Apple TV Keyboard.

4- قم بتبديل المفتاح الموجود بجوار السماح بالإشعارات.



إذا كنت لا ترى لوحة مفاتيح ‌Apple TV‌ مدرجة في قائمة الإشعارات، فقد تحتاج إلى الاتصال بـ ‌Apple TV‌ الخاص بك وتحديد حقل نصي لتنشيط إشعار إدخال لوحة المفاتيح، قبل أن يظهر هناك.












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