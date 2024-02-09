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السلط ينهي عقد مدربه خانكان بالتراضي ويتعاقد مع الزريقي

2/9/2024 4:27:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - باشر المدير الفني الجديد عمار الزريقي، مهمة الإشراف على فريق السلط لكرة القدم، من خلال الجرعة التدريبية الأولى التي قادتها على ملعب الوحدات بغمدان، بمشاركة معظم لاعبي الفريق وحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي.
وكانت إدارة النادي برئاسة خالد عربيات، تعاقدت مع الزريقي خلفا للمدير الفني السابق السوري عماد خانكان الذي تم إنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين بناء على طلب المدرب السوري الذي لم يحصل على مستحقاته المالية لعدة أشهر.
ويضم الجهاز الفني الجديد إضافة للزريقي، المدرب التونسي محمد العياري، المدرب فرحان العمري، ومدرب الحراس أنيس شفيق الذي استمر في عمله.
ويعد الزريقي المدير الفني الثالث الذي يقود السلط هذا الموسم، وبدأ الفريق بطولة الدرع مع عدنان عوض الذي تم فسخ عقده، بسبب نتائج وأداء الفريق في بطولة الدرع، حيث لم يحصل إلا على نقطة واحدة في 6 مباريات، ولم يحرز سوى هدفا وحيدا، وتم التعاقد مع خانكان في الثاني والعشرين من شهر حزيران (يونيو) الماضي، وشهد أداء فريق السلط في مرحلة الذهاب لبطولة الدوري حضورا جيدا، حيث احتل المركز التاسع برصيد 10 نقاط جمعها خلال 11 مباراة، حقق فيها 3 انتصارات، وتعادل في مناسبة واحدة، وخسر 7 مرات، قبل انهاء العقد أمس، والتعاقد مع الزريقي.
وأعلن خانكان عن إنهاء ارتباطه مع فريق السلط بمنشور على "فيسبوك" قال فيه: "رغبة مني ونظرا للظروف الصعبة والضائقة المالية وعدم الوفاء بالوعود، أعلن نهاية عقدي مع نادي السلط بالتراضي متمنيا لهم التوفيق، وصولنا لربع نهائي الكاس، وتواجدنا بمركز متوسط بالترتيب، رغم عدم القدرة على التعاقد مع لاعبين محترفين وكادر فني مساعد باستثناء محلل الأداء مجد إسماعيل لظروف النادي الصعبة، أنشأنا فريقا رديفا سيكون له شأن كبير في المستقبل، شكرا للاعبين الأبطال الذين صبروا على الظروف الصعبة وتغلبوا عليها بإخلاصهم ووفائهم، شكرا لجماهير السلط الوفية التي آزرتنا في هذه المحنة الصعبة، شكرا للمحامي عماد حناينة الذي ساهم بإنهاء عقدي بشكل ودي".
وتعاقد نادي السلط مع المحترف المصري أحمد شمس الدين، ليمثل الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، وسبق أن لعب شمس الدين قبل موسمين مع السلط، قادما من فريق جبلة السوري، بحثا عن زيادة القوة الهجومية للفريق.
وشكل السلط نقطة مضيئة في مسيرة دوري المحترفين منذ صعوده، وحافظ على مقعده بين الكبار منذ الموسم 2018-2019، حيث احتل المركز الخامس في أول مشاركة له، وهو المركز الذي عزز من حضوره في المنافسات المحلية، ونال السلط المركز الرابع في الموسم 2020، وقبل أن يأتي الموسم 2021، الذي كان شاهدا على حضور وتألق الفريق وإبداعاته في البطولات المحلية كافة، ونافس بقوة على ألقاب البطولات، حيث وصل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن، قبل أن يخسر أمام فريق الفيصلي بهدف دون رد، وتمكن من التأهل للدور الثاني في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي في مشاركته التاريخية الأولى.

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