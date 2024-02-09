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الأردن.. أجواء لطيفة في أغلب المناطق

2/9/2024 4:26:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبيا فوق الجبال العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غد السبت، بحالة ضعيفة من عدم الإستقرار، وتكون الأجواء باردة نسبيا فوق الجبال العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويطرأ الأحد، إرتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 - 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 5، وفي مرتفعات الشراة 14 - 3، وفي مناطق البادية 19 - 3، وفي مناطق السهول 16 - 6، وفي الأغوار الشمالية 22 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 12، وفي البحر الميت 23 - 10، وفي خليج العقبة 25 - 11 درجة مئوية.

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