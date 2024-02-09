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التعمري عن كأس آسيا: أحلم به ويعني لنا الكثير

2/9/2024 4:26:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شكّل مهاجما المنتخب الوطني موسى التعمري ويزن النعيمات ثنائياً رهيباً ساهم بشكل كبير في تحقيق "النشامى" الإنجاز، ببلوغه المباراة النهائية لكأس آسيا في قطر للمرّة الأولى في تاريخه.
سجّل الثنائي 6 أهداف (3 لكل منهما) من أصل 12 للأردن، وكانا حاسمين ضد كوريا الجنوبية في نصف النهائي، حيث مرّر التعمري كرة مقشرة أثمرت عن الهدف الأول للنعيمات، فانفرد بالحارس وسدّد من فوقه بحرفنة كبيرة مفتتحاً التسجيل.
قام التعمري بعدها بمجهود فردي رائع وسجّل الهدف الثاني بتسديدة بيسراه من مشارف المنطقة، عجز الحارس الكوري عن التصدّي لها.
ويهوى النعيمات (24 عاماً) مهاجم الأهلي القطري، المراوغة في المساحات الضيقة ويتمتع بمهارات عالية في إنهاء الهجمات، أما التعمري فيعشق التهام المساحات الفارغة بسرعته وشكّل عبئا على دفاعات المنتخبات المنافسة في البطولة القارية. يسير بقوة إلى المنافسة على لقب أفضل لاعب فيها، مع القطري أكرم عفيف، لا سيما في حال قُدّر المنتخب الوطني التتويج بباكورة ألقابه.
وأعرب التعمري (26 عاماً) الذي بات أول لاعب أردني يحترف في الدوري الفرنسي وتحديداً مع مونبلييه، عن طموحه بإحراز اللقب. وقال في هذا الصدد بعد المباراة ضد كوريا، "كنت أحلم بهذه الكأس قبل شهر من بدايتها. إنها تعني لي الكثير. في حال قُدّر لنا الفوز بها سيكون الأمر رائعاً".
وعن الهدف الرائع الذي سجله "لم يكن جهداً فردياً منّي فحسب، بل جماعياً لأن لاعبي الوسط قاموا بواجبهم بانتزاع الكرة وإيصالها لي وأنا أكملت جهدهم".
ويقول عنه مدربه في مونبلييه، الأرميني ميشال در زاكاريان، "هو قوي، يستمر بالصعود ويدافع أيضاً. هو شاب لطيف ويعمل بجهد".
"مزيج من ميسي ومارادونا"
يقول جمال محمود، المدرّب الذي منح التعمري فرصته الأولى، لوكالة فرانس برس، "أشرفت على موسى في الفئات العمرية في صفوف شباب الأردن عام 2015. في البداية كان يلعب في مركز الظهير الأيسر لكني رأيت أن باستطاعته أن يساهم بشكل كبير في مركز الجناح نظرا للإمكانيات الكبيرة لديه".
وكشف "كنت أملك لاعباً في هذا المركز لكني طلبت من موسى مواصلة بذل الجهود للحصول على فرصته".
وتابع "بعد تطوّر مستواه، رفعته إلى الفريق الأول ونجح في الحلول بدلا من اللاعب الذي كان يشغل هذا المركز وكانت تلك انطلاقته الحقيقية".
وتذكّر مباراة شباب الأردن في درع الاتحاد مع الفيصلي حينها "سجّلنا خمسة أهداف في مرمى الفيصلي وساهم موسى فيها جميعها".
واعتبر محمود بأن التعمري يُعتبر مزيجاً من النجمين الأرجنتينيين دييغو مارادونا وليونيل ميسي والهولندي أريين روبن "يتمتّع بسرعة فائقة وبنية جسدية قوية، لكن الأهم من ذلك كله قدرته على الاحتفاظ بالكرة خلال السير بها بسرعة".
واعتبر محمود بأن التعمري "تطوّر كثيراً من الناحية البدنية"، بعد أن خاض تجربة أوروبية في ثلاثة أندية، مشيراً إلى أن ذلك ساهم "كثيرا في تطور مستواه وما نشاهده حالياً خير دليل على ذلك".
النعيمات والتوظيف الجيد
في المقابل، تحدّث عبدالله الملا، رئيس النادي الأهلي القطري حيث يلعب النعيمات عن اللاعب بقوله لوكالة فرانس برس، "تعاقدنا معه سنتين، إنه لاعب مجتهد. لم يتأقلم في البداية مع أجواء الفريق في موسمه الأول حيث أشركه المدرب نيبويشا يوفوفيتش في غير مركزه الأصلي".
وتابع "بدأ يتألق مع المدرب الحالي بيدرو ميغيل الذي عرف كيف يوظف إمكانياته، فاكتسب ثقة وكان المردود واضحاً على أرضية الملعب".
وتابع "يملك يزن موهبة كبيرة في المراوغة وذكاء في إنهاء الهجمات ويقود هجوم الفريق باقتدار وبات مكسباً هاماً للفريق".
وعن إمكانية التخلي عنه في حال تلقي عروض بعد تألقه في النهائيات القارية، أكد الملا تمسك الفريق به "ولا يمكن التخلي عنه".( ا ف ب)

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