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أسعار الذهب عالميا تتجه نحو خسائر أسبوعية

2/9/2024 4:26:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع قوة الدولار ووسط هدوء التعاملات تزامناً مع عطلة في الأسواق الصينية بمناسبة العام القمري الجديد، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، استقرت العقود الآجلة للذهب عند 2048 دولاراً للأونصة، فيما تراجع المعدن 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

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