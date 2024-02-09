أسعار الذهب عالميا تتجه نحو خسائر أسبوعية

أسعار الذهب عالميا تتجه نحو خسائر أسبوعية
التاريخ
2/9/2024 4:26:45 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع قوة الدولار ووسط هدوء التعاملات تزامناً مع عطلة في الأسواق الصينية بمناسبة العام القمري الجديد، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، استقرت العقود الآجلة للذهب عند 2048 دولاراً للأونصة، فيما تراجع المعدن 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
MENAFN09022024000072011014ID1107832329
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.