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الممرضين ترفض أسس منح المكافأة الشهرية.. وتتحرك للرد

2/9/2024 4:26:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استهجن مجلس نقابة الممرضين أسس منح مكافأة مالية شهرية 35% للتمريض والقباله والتي صدرت عن الجنه المشكلة من قبل وزير الصحة لهذه الغاية.
وقالت النقابة في بيان لها إن ما صدر من قبل اللجنة لا يحقق الفائدة الفنية والادارية لوزارة الصحة، ويعمل على ارباك العمل في المستشفيات، وما هو إلا تخبط اداري من احد المدراء في الوزارة للتأثير معنويا على مسؤولي التمريض ورؤساء الأقسام.
وقرر نقيب الممرضين خالد رابابعة دعوة مجلس النقابة إلى اجتماع طارئ يوم الاثنين لوضع استراتيجية للرد على القرارات والتشاور حول المطالب الأخرى للتمريض التي وعدت بها وزارة الصحة خلال اجتماعها مع النقابة.

واشارت انه سيعقب اجتماع المجلس، اجتماع اخر مع ممثلين عن القطاع العام ومدراء التمريض لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

واوضحت النقابة أن الأسس وضعت بغياب مدير مديرية التمريض او مندوب يمثل هذا القطاع في اللجنه المعنية بشؤون التمريض، وان هذاي لم يكن مستغربا كونه مكررا من قبل وزارة الصحه حيث يتم تشكيل لجان واتخاذ قرارات عن فئة التمريضد ون الرجوع لممثل عنهم بالوزارة نفسها يعلم طبيعة عمل هذه الفئه، وان هذا لايصح فنيا ولا اداريا.

واضافت أن العلاوة اقرت للتمريض والقباله القانوني الذي يعمل بملاك وزارة الصحه بالأماكن التي تعملب نظام الورديات بساعات عمل 45 ساعة وبناء عليه تم صرفها لهم من شهر 9 /2022 وهذا حق قديم للتمريض والقباله تم حرمانهم من هذا الحق دونا عن الفئات التخصصيه الاخرى بالوزارة .

وأشارت النقابة إلى أن تحديد طبيعة العمل للكوادرعلى الشفتات بنسب معينه من قبل اللجنه يعد خطأ اداريا فادح وذلك لأن طبيعة توزيع الكوادرعلى الشفتات يختلف من مستشفى لآخر ومن قسم لقسم وذلك لعوامل عده منها، عدد الكوادر المتوفره واماكن العمل واماكن السكن وعدم ثبات التمريض بقسم معين طوال خدمته حيث تكون هذه العمليه مرتبطة برئيس القسم المباشر بناء على مايتوفر.

ولفتت ان الزام رؤساء الاقسام ومساعد مدير المستشفى لشؤون التمريض بالعمل على الشفتات المسائيه فنيا ليس له أي هدف فني ولا اداري ولا يتناسب مع الوصف الوظيفي التي يعمل به ( فهل رايتم او سمعت في اي دولة في العالم ان مدير/ مسؤول التمريض يعمل بعد ساعات العمل ) وهل له اي دور في الشفتات الليلية، علما بأنه يتواجد بالمستشفيات مشرف تمريض مسائي على الشفتات المسائية والذي من مهامه متابعة عمل الكوادر والدوام ومتابعة تقديم الخدمة التمريضية وتقديم تقرير يومي لأدارة المستشفى بذلك.

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