إل جي تختتم مشاركة ناجحة في معرض الصحة العربية 2024

(MENAFN
- AETOSWire) كشفت شركة إل جي إلكترونيكس الرائدة في مجال حلول المستهلك والتكنولوجيا عن آخر ابتكاراتها في مجال الرعاية الصحية خلال معرض الصحة العربية (آراب هيلث). ومعرض الصحة العربية 2024 الذي أقيم في دبي من 29 يناير إلى 1 فبراير يمثل الحدث الأبرز للرعاية الصحية في المنطقة، جامعاً السياسيين والقادة الفكريين والمهنيين في القطاع من المنطقة والعالم.
ركز الحدث بشكل خاص على تحول القطاع الصحي نحو الرقمنة، مما يُظهر التغير الجذري في الصناعة. استثمرت إل جي هذا التوجه مستغلةً الفرصة لعرض حلولها الجديدة في قطاع الرعاية الصحية والتي تهدف إلى رفع مستوى الرعاية الصحية الرقمية.
كان جناح إل جي، الواقع في قاعة الشيخ سعيد 2 (S2F30)، مركزاً للقاء العملاء الجدد والمحتملين حيث ركزت الشركة على بناء أساس الشراكة من خلال تقديمات وعروض المنتجات بشكل شامل. هذه الاستراتيجية ساهمت في توسيع حضور علامة إل جي التجارية في المنطقة وأظهرت التزام الشركة ببناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء والشركاء على حد سواء.
وعرضت إل جي في جناحها آخر ابتكاراتها في مجال الرعاية الصحية مركزةً بشكل أساسي على حلول العرض مثل الشاشة السريرية متعددة الاستخدامات الجديدة بقياس 24 بوصة (طراز 24HR513C) والشاشة التشخيصية 5MP بقياس 21.3 بوصة (طراز 21HQ613D). كما قدمت إل جي عدة حلول عرض أخرى مثل تلفزيون المستشفى LG UHD، وسلسلة LG الذكية المتكاملة وشاشة التفاعل CreateBoard.
تمكّن الزوار من تجربة كل حل عن كثب ما أتاح لهم فهم الابتكار التكنولوجي بشكل أعمق مع تعزيز مكانة إل جي كقائد في مجال التكنولوجيا.
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نبذة عن شركة إل جي الكترونيكس
إل جي إلكترونيكس هي شركة عالمية رائدة في الابتكار في مجال التكنولوجيا وإلكترونيات المستهلك، وتتواجد في كل بلدان العالم تقريباً، وتضم قوة عاملة دولية تصل لأكثر من 75000 شخص. وحققت شركات إل جي الأربع – الأجهزة المنزلية وحلول الهواء والترفيه المنزلي وحلول مكونات المركبات وحلول الأعمال – مبيعات عالمية تزيد عن 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وشركة إل جي شركة رائدة في مجال تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية وحلول الهواء، والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات، وعلاماتها التجارية LG SIGNATURE و LG ThinQ الذكية هي أسماء مألوفة في جميع أنحاء العالم. تفضل بزيارة للحصول على آخر الأخبار.
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