إل جي تختتم مشاركة ناجحة في معرض الصحة العربية 2024

MENAFN - AETOSWire) كشفت شركة إل جي إلكترونيكس الرائدة في مجال حلول المستهلك والتكنولوجيا عن آخر ابتكاراتها في مجال الرعاية الصحية خلال معرض الصحة العربية (آراب هيلث). ومعرض الصحة العربية 2024 الذي أقيم في دبي من 29 يناير إلى 1 فبراير يمثل الحدث الأبرز للرعاية الصحية في المنطقة، جامعاً السياسيين والقادة الفكريين والمهنيين في القطاع من المنطقة والعالم.

ركز الحدث بشكل خاص على تحول القطاع الصحي نحو الرقمنة، مما يُظهر التغير الجذري في الصناعة. استثمرت إل جي هذا التوجه مستغلةً الفرصة لعرض حلولها الجديدة في قطاع الرعاية الصحية والتي تهدف إلى رفع مستوى الرعاية الصحية الرقمية.

كان جناح إل جي، الواقع في قاعة الشيخ سعيد 2 (S2F30)، مركزاً للقاء العملاء الجدد والمحتملين حيث ركزت الشركة على بناء أساس الشراكة من خلال تقديمات وعروض المنتجات بشكل شامل. هذه الاستراتيجية ساهمت في توسيع حضور علامة إل جي التجارية في المنطقة وأظهرت التزام الشركة ببناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء والشركاء على حد سواء.

وعرضت إل جي في جناحها آخر ابتكاراتها في مجال الرعاية الصحية مركزةً بشكل أساسي على حلول العرض مثل الشاشة السريرية متعددة الاستخدامات الجديدة بقياس 24 بوصة (طراز 24HR513C) والشاشة التشخيصية 5MP بقياس 21.3 بوصة (طراز 21HQ613D). كما قدمت إل جي عدة حلول عرض أخرى مثل تلفزيون المستشفى LG UHD، وسلسلة LG الذكية المتكاملة وشاشة التفاعل CreateBoard.

تمكّن الزوار من تجربة كل حل عن كثب ما أتاح لهم فهم الابتكار التكنولوجي بشكل أعمق مع تعزيز مكانة إل جي كقائد في مجال التكنولوجيا.

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نبذة عن شركة إل جي الكترونيكس

إل جي إلكترونيكس هي شركة عالمية رائدة في الابتكار في مجال التكنولوجيا وإلكترونيات المستهلك، وتتواجد في كل بلدان العالم تقريباً، وتضم قوة عاملة دولية تصل لأكثر من 75000 شخص. وحققت شركات إل جي الأربع – الأجهزة المنزلية وحلول الهواء والترفيه المنزلي وحلول مكونات المركبات وحلول الأعمال – مبيعات عالمية تزيد عن 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وشركة إل جي شركة رائدة في مجال تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية وحلول الهواء، والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات، وعلاماتها التجارية LG SIGNATURE و LG ThinQ الذكية هي أسماء مألوفة في جميع أنحاء العالم. تفضل بزيارة للحصول على آخر الأخبار.