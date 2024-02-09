شراكة بناءة بين شركة Newmont وproject C.U.R.E.‎ عمرها عقدين من الزمان فاعلة في توفير الدعم الطبي العالمي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن شركة Newmont Corporation (بورصة نيويورك: NEM وبورصة تورنتو: NGT وبورصة أستراليا: NEM وبورصة بابوا غينيا الجديدة: NEM) وProject C.U.R.E. عن إبرام اتفاقية مدتها خمسة أعوام تقضي بتوفير مستلزمات طبية وتدريب لإنقاذ الحياة لموفري الرعاية الصحية في البلدان النامية والمجتمعات القريبة من عمليات التعدين في Newmont. وبموجب الاتفاقية، تلتزم Newmont بتقديم مساهمة سنوية قدرها 200,000 دولار أمريكي على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، بإجمالي مليون دولار أمريكي.
صرحت Suzy Retallack ، مدير قسم السلامة والاستدامة في Newmont ، قائلة: "إن إحداث تأثير إيجابي على أكثر من 10 ملايين شخص عالميًا في إطار شراكتنا مع Project C.U.R.E. هو شيء نفخر به كل الفخر". "على مدى ما يقرب من عقدين من الزمان، ساهمت شراكتنا في توفير الدعم للمجتمعات المضيفة القريبة من عملياتنا وفي كل أنحاء العالم. ونحن نتطلع إلى مواصلة الاستفادة من نفوذنا العالمي المشترك بغية إحداث تأثير قوي حيث تشتد الحاجة إليه."
منذ عام 2005، عقدت Newmont شراكة مع Project C.U.R.E. لتوزيع ما قيمته أكثر من 42 ملايين دولار أمريكي من المستلزمات والمعدات الطبية اللازمة عن طريق العديد من مبادرات الرعاية. ومن أبرز نجاحات الشراكة:
تمويل 108 حاويات شحن للمعدات الطبية وتوصيلها إلى 36 بلدًا. التأثير الإيجابي على حياة أكثر من مليوني مريض عن طريق دعم Newmont لبرنامج C.U.R.E. Cargo. تدريب أكثر من 440 متخصصًا في المجال الطبي في برنامج C.U.R.E. College، في بيئات محدودة الموارد بغية الحد من أمراض ووفيات الأطفال حديثي الولادة والأمهات. المساهمة بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لدعم الجهود الإنسانية في أتون الحرب المستمرة في أوكرانيا، وتقديم الدعم المباشر إلى Project C.U.R.E. والصليب الأحمر الأمريكي والهيئة الطبية الدولية. تسليم 164 مجموعة C.U.R.E. في صورة مجموعات بحجم حقيبة السفر معبأة مسبقًا من المستلزمات الطبية الضرورية، عن طريق موظفي Newmont إلى مرافق الرعاية الصحية في إثيوبيا وغانا وإندونيسيا والمكسيك ونيكاراجوا وبيرو وسورينام.
صرح الدكتور Douglas Jackson ، رئيس ومدير Project C.U.R.E. التنفيذي ، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر إزاء شراكتنا مع الفريق في Newmont. فعلى مدار ما يقرب من عقدين من الزمان، تعاونا معًا لإنقاذ حياة الناس وتقوية البنية التحتية للرعاية الصحية للملايين منهم". "في بلدان مثل، غانا وسورينام، والآن المكسيك وجواتيمالا وغيرها، وضعنا معيارًا ذهبيًا رمزيًا للمسؤولية الاجتماعية للشركات، بغية رفع مستوى الصحة في مجتمعاتنا وإضفاء صبغة السعادة والأمل عليها."
وأيضًا، في إطار الشراكة مع Newmont، يشارك الموظفون على مستوى العالم في عدد لا يحصى من الأعمال التطوعية، إذ يقضون مئات الساعات في الخدمة والمساعدة في فرز المستلزمات في مستودع Project C.U.R.E.، وتعبئة وتفريغ الحاويات، وحمل المجموعات الطبية إلى المجتمعات القريبة من عمليات Newmont.
نبذة عن Project C.U.R.E.
تم إنشاء Project C.U.R.E. في مرأب بمدينة إيفرجرين، ولاية كولورادو في عام 1987، ومنذ ذلك الحين قطعت المؤسسة خطوات واسعة على طريق النمو لتصبح أكبر موزع في العالم للمستلزمات والمعدات الطبية المتبرع بها للأشخاص الذين يعيشون في البلدان النامية. ومنذ عام 2000، قدمت Project C.U.R.E. مساعدات طبية بأكثر من مليار دولار أمريكي لإنقاذ حياة الناس الذين يعانون وطأة الفقر والكوارث والعنف. انتشرت أعمال Project C.U.R.E. في 138 بلدًا، تاركةً بصمتها المميزة في مجال الإغاثة الطبية على مستوى العالم.
يتمثل هدف Project C.U.R.E.، المسجلة بموجب المادة 501 (ج) (3)، في رأب الفجوات الهائلة التي تعاني منها الموارد الصحية في العالم النامي عن طريق تزويد الأطباء والممرضين بالأدوات التي يحتاجون إليها، وهي المستلزمات والمعدات الطبية، لمعالجة الأمراض وتقديم اللقاحات وإجراء عمليات تغير مجرى الحياة وضمان الولادة الآمنة. وأخيرًا وليس آخرًا، توفر Project C.U.R.E. خمس حاويات مقاس 40 قدمًا من المساعدات الطبية المتبرع بها كل أسبوع.
نبذة عن Newmont
تعد Newmont شركة رائدة عالميًا في مجال صناعة الذهب إلى جانب إنتاجها للنحاس والزنك والرصاص والفضة. وترتكز محفظة الشركة المتميزة من الأصول والنجاحات والمواهب في مناطق التعدين المفضلة في إفريقيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية وبابوا غينيا الجديدة. إضافةً إلى ذلك، تعد Newmont هي الشركة الوحيدة المتخصصة في صناعة الذهب المدرجة ضمن مؤشر S&P 500، إلى جانب ما تحظى به من شهرة واسعة على صعيد الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة. كما تعد Newmont شركة رائدة على صعيد خلق القيمة، بدعم من معايير السلامة القوية والتنفيذ المتميز والخبرة الفنية. هذا، وقد تأسست الشركة في عام 1921، وتم طرحها للتداول العام منذ عام 1925.
يتمثل هدفنا في Newmont في خلق قيمة وتحسين حياة الناس عن طريق التعدين المستدام والمسؤول. لمعرفة المزيد عن إستراتيجية ومبادرات الاستدامة في Newmont، تفضل بزيارة .
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