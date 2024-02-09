شراكة بناءة بين شركة Newmont وproject C.U.R.E.‎ عمرها عقدين من الزمان فاعلة في توفير الدعم الطبي العالمي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن شركة Newmont Corporation (بورصة نيويورك: NEM وبورصة تورنتو: NGT وبورصة أستراليا: NEM وبورصة بابوا غينيا الجديدة: NEM) وProject C.U.R.E.‎ عن إبرام اتفاقية مدتها خمسة أعوام تقضي بتوفير مستلزمات طبية وتدريب لإنقاذ الحياة لموفري الرعاية الصحية في البلدان النامية والمجتمعات القريبة من عمليات التعدين في Newmont. وبموجب الاتفاقية، تلتزم Newmont بتقديم مساهمة سنوية قدرها 200,000 دولار أمريكي على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، بإجمالي مليون دولار أمريكي.

صرحت Suzy Retallack ، مدير قسم السلامة والاستدامة في Newmont ، قائلة: "إن إحداث تأثير إيجابي على أكثر من 10 ملايين شخص عالميًا في إطار شراكتنا مع Project C.U.R.E.‎ هو شيء نفخر به كل الفخر". "على مدى ما يقرب من عقدين من الزمان، ساهمت شراكتنا في توفير الدعم للمجتمعات المضيفة القريبة من عملياتنا وفي كل أنحاء العالم. ونحن نتطلع إلى مواصلة الاستفادة من نفوذنا العالمي المشترك بغية إحداث تأثير قوي حيث تشتد الحاجة إليه."

منذ عام 2005، عقدت Newmont شراكة مع Project C.U.R.E.‎ لتوزيع ما قيمته أكثر من 42 ملايين دولار أمريكي من المستلزمات والمعدات الطبية اللازمة عن طريق العديد من مبادرات الرعاية. ومن أبرز نجاحات الشراكة:



تمويل 108 حاويات شحن للمعدات الطبية وتوصيلها إلى 36 بلدًا.

التأثير الإيجابي على حياة أكثر من مليوني مريض عن طريق دعم Newmont لبرنامج C.U.R.E. Cargo.

تدريب أكثر من 440 متخصصًا في المجال الطبي في برنامج C.U.R.E. College، في بيئات محدودة الموارد بغية الحد من أمراض ووفيات الأطفال حديثي الولادة والأمهات.

المساهمة بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لدعم الجهود الإنسانية في أتون الحرب المستمرة في أوكرانيا، وتقديم الدعم المباشر إلى Project C.U.R.E.‎ والصليب الأحمر الأمريكي والهيئة الطبية الدولية. تسليم 164 مجموعة C.U.R.E.‎ في صورة مجموعات بحجم حقيبة السفر معبأة مسبقًا من المستلزمات الطبية الضرورية، عن طريق موظفي Newmont إلى مرافق الرعاية الصحية في إثيوبيا وغانا وإندونيسيا والمكسيك ونيكاراجوا وبيرو وسورينام.

صرح الدكتور Douglas Jackson ، رئيس ومدير Project C.U.R.E.‎ التنفيذي ، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر إزاء شراكتنا مع الفريق في Newmont. فعلى مدار ما يقرب من عقدين من الزمان، تعاونا معًا لإنقاذ حياة الناس وتقوية البنية التحتية للرعاية الصحية للملايين منهم". "في بلدان مثل، غانا وسورينام، والآن المكسيك وجواتيمالا وغيرها، وضعنا معيارًا ذهبيًا رمزيًا للمسؤولية الاجتماعية للشركات، بغية رفع مستوى الصحة في مجتمعاتنا وإضفاء صبغة السعادة والأمل عليها."

وأيضًا، في إطار الشراكة مع Newmont، يشارك الموظفون على مستوى العالم في عدد لا يحصى من الأعمال التطوعية، إذ يقضون مئات الساعات في الخدمة والمساعدة في فرز المستلزمات في مستودع Project C.U.R.E.‎، وتعبئة وتفريغ الحاويات، وحمل المجموعات الطبية إلى المجتمعات القريبة من عمليات Newmont.

نبذة عن Project C.U.R.E.‎

تم إنشاء Project C.U.R.E.‎ في مرأب بمدينة إيفرجرين، ولاية كولورادو في عام 1987، ومنذ ذلك الحين قطعت المؤسسة خطوات واسعة على طريق النمو لتصبح أكبر موزع في العالم للمستلزمات والمعدات الطبية المتبرع بها للأشخاص الذين يعيشون في البلدان النامية. ومنذ عام 2000، قدمت Project C.U.R.E.‎ مساعدات طبية بأكثر من مليار دولار أمريكي لإنقاذ حياة الناس الذين يعانون وطأة الفقر والكوارث والعنف. انتشرت أعمال Project C.U.R.E.‎ في 138 بلدًا، تاركةً بصمتها المميزة في مجال الإغاثة الطبية على مستوى العالم.

يتمثل هدف Project C.U.R.E.‎، المسجلة بموجب المادة 501 (ج) (3)، في رأب الفجوات الهائلة التي تعاني منها الموارد الصحية في العالم النامي عن طريق تزويد الأطباء والممرضين بالأدوات التي يحتاجون إليها، وهي المستلزمات والمعدات الطبية، لمعالجة الأمراض وتقديم اللقاحات وإجراء عمليات تغير مجرى الحياة وضمان الولادة الآمنة. وأخيرًا وليس آخرًا، توفر Project C.U.R.E.‎ خمس حاويات مقاس 40 قدمًا من المساعدات الطبية المتبرع بها كل أسبوع.

نبذة عن Newmont

تعد Newmont شركة رائدة عالميًا في مجال صناعة الذهب إلى جانب إنتاجها للنحاس والزنك والرصاص والفضة. وترتكز محفظة الشركة المتميزة من الأصول والنجاحات والمواهب في مناطق التعدين المفضلة في إفريقيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية وبابوا غينيا الجديدة. إضافةً إلى ذلك، تعد Newmont هي الشركة الوحيدة المتخصصة في صناعة الذهب المدرجة ضمن مؤشر S&P 500، إلى جانب ما تحظى به من شهرة واسعة على صعيد الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة. كما تعد Newmont شركة رائدة على صعيد خلق القيمة، بدعم من معايير السلامة القوية والتنفيذ المتميز والخبرة الفنية. هذا، وقد تأسست الشركة في عام 1921، وتم طرحها للتداول العام منذ عام 1925.

يتمثل هدفنا في Newmont في خلق قيمة وتحسين حياة الناس عن طريق التعدين المستدام والمسؤول. لمعرفة المزيد عن إستراتيجية ومبادرات الاستدامة في Newmont، تفضل بزيارة .

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