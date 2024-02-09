PUMA تعيّن Julie Legrand لقيادة إستراتيجية العلامة التجارية العالمية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- عيّنت شركة PUMA للمنتجات الرياضية Julie Legrand (البالغة من العمر 43 عامًا) مديرًا أول لإستراتيجية العلامة التجارية العالمية. في هذا المنصب، ستتولى مسؤولية الإشراف على جزء مهم من الأولوية الإستراتيجية لشركة PUMA للارتقاء بمستوى العلامة التجارية.

تمتلك Julie، التي ستكون مسؤولة مباشرةً أمام نائب رئيس العلامة التجارية والتسويق في شركة PUMA، ‏Richard Teyssier، خبرة 20 عامًا في مجال التسويق وإدارة العلامات التجارية. لقد عملت مؤخرًا في منصب مدير العلامة التجارية العالمية لشركة H&M. لقد عملت أيضًا في مناصب عليا في مجال التسويق وإدارة العلامة التجارية في شركة Procter & Gamble.

صرح Richard Teyssier قائلاً، "لقد رأينا في Julie قائدة تتمتع بخبرة كبيرة لقيادة إستراتيجية العلامة التجارية العالمية لشركة PUMA." وأضاف أيضًا، "إنها ستتولى مسؤولية تحديد إستراتيجيتنا لتوسيع نطاق العلامة التجارية وقيادتها، إضافة إلى تعزيز علامة PUMA التجارية وصورتها في جميع أنحاء العالم."

يأتي تعيين Julie في أعقاب القرار الذي اتخذته الشركة في شهر يونيو بإعادة تنظيم إدارة علامتها التجارية العالمية وعمليات التسويق، إضافة إلى نقل العمليات من بوسطن إلى المقر الرئيسي لشركة PUMA في هرتسوغن آوراخ في ألمانيا.

في بداية عام 2023، عززت شركة PUMA أولوياتها الإستراتيجية ووضعت الارتقاء بمستوى العلامة التجارية كإحدى أولوياتها الإستراتيجية الثلاث الأولى لنمو الشركة في المستقبل.

صرحت Julie Legrand قائلة، "شركة PUMA هي إحدى أكثر الشركات شهرة في صناعة الرياضة وتتميز علامتها التجارية بتراث رائع. أشعر بالفخر الشديد بتولي مسؤولية تعزيز مكانة العلامة التجارية وزيادة تفضيل المستهلكين لها." "إنني أتطلع إلى العمل مع الفريق في هرتسوغن آوراخ في سبيل الارتقاء بعلامة PUMA التجارية بشكل أكبر."

PUMA

تعتبر PUMA واحدة من العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم في تصميم الأحذية والملابس والإكسسوارات وتطويرها وبيعها وتسويقها. وعلى مدار 75 عامًا، تمكّن القائمون على تلك العلامة التجارية من دفع الرياضة والثقافة بلا توقف إلى الأمام عن طريق إنشاء منتجات سريعة لأسرع الرياضيين في العالم. تقدم شركة PUMA منتجات رياضية عالية الأداء تشمل فئات، مثل كرة القدم والجري والتدريب وكرة السلة والغولف ورياضة السيارات. تتعاون الشركة مع مصممين وعلامات تجارية مشهورين من أجل إضفاء الطابع الرياضي على ثقافة الشارع والأزياء. وتمتلك مجموعة PUMA العلامات التجارية PUMA وCobra Golf وstichd. توزّع الشركة منتجاتها في أكثر من 120 دولة، وتمتلك نحو 20 ألف موظف حول العالم، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة هرتسوغن آوراخ بألمانيا.

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