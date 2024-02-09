PUMA تعيّن Julie Legrand لقيادة إستراتيجية العلامة التجارية العالمية

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- عيّنت شركة PUMA للمنتجات الرياضية Julie Legrand (البالغة من العمر 43 عامًا) مديرًا أول لإستراتيجية العلامة التجارية العالمية. في هذا المنصب، ستتولى مسؤولية الإشراف على جزء مهم من الأولوية الإستراتيجية لشركة PUMA للارتقاء بمستوى العلامة التجارية.
تمتلك Julie، التي ستكون مسؤولة مباشرةً أمام نائب رئيس العلامة التجارية والتسويق في شركة PUMA، Richard Teyssier، خبرة 20 عامًا في مجال التسويق وإدارة العلامات التجارية. لقد عملت مؤخرًا في منصب مدير العلامة التجارية العالمية لشركة H&M. لقد عملت أيضًا في مناصب عليا في مجال التسويق وإدارة العلامة التجارية في شركة Procter & Gamble.
صرح Richard Teyssier قائلاً، "لقد رأينا في Julie قائدة تتمتع بخبرة كبيرة لقيادة إستراتيجية العلامة التجارية العالمية لشركة PUMA." وأضاف أيضًا، "إنها ستتولى مسؤولية تحديد إستراتيجيتنا لتوسيع نطاق العلامة التجارية وقيادتها، إضافة إلى تعزيز علامة PUMA التجارية وصورتها في جميع أنحاء العالم."
يأتي تعيين Julie في أعقاب القرار الذي اتخذته الشركة في شهر يونيو بإعادة تنظيم إدارة علامتها التجارية العالمية وعمليات التسويق، إضافة إلى نقل العمليات من بوسطن إلى المقر الرئيسي لشركة PUMA في هرتسوغن آوراخ في ألمانيا.
في بداية عام 2023، عززت شركة PUMA أولوياتها الإستراتيجية ووضعت الارتقاء بمستوى العلامة التجارية كإحدى أولوياتها الإستراتيجية الثلاث الأولى لنمو الشركة في المستقبل.
صرحت Julie Legrand قائلة، "شركة PUMA هي إحدى أكثر الشركات شهرة في صناعة الرياضة وتتميز علامتها التجارية بتراث رائع. أشعر بالفخر الشديد بتولي مسؤولية تعزيز مكانة العلامة التجارية وزيادة تفضيل المستهلكين لها." "إنني أتطلع إلى العمل مع الفريق في هرتسوغن آوراخ في سبيل الارتقاء بعلامة PUMA التجارية بشكل أكبر."
PUMA
تعتبر PUMA واحدة من العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم في تصميم الأحذية والملابس والإكسسوارات وتطويرها وبيعها وتسويقها. وعلى مدار 75 عامًا، تمكّن القائمون على تلك العلامة التجارية من دفع الرياضة والثقافة بلا توقف إلى الأمام عن طريق إنشاء منتجات سريعة لأسرع الرياضيين في العالم. تقدم شركة PUMA منتجات رياضية عالية الأداء تشمل فئات، مثل كرة القدم والجري والتدريب وكرة السلة والغولف ورياضة السيارات. تتعاون الشركة مع مصممين وعلامات تجارية مشهورين من أجل إضفاء الطابع الرياضي على ثقافة الشارع والأزياء. وتمتلك مجموعة PUMA العلامات التجارية PUMA وCobra Golf وstichd. توزّع الشركة منتجاتها في أكثر من 120 دولة، وتمتلك نحو 20 ألف موظف حول العالم، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة هرتسوغن آوراخ بألمانيا.
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