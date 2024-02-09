شركة Midocean Energy التابعة لشركة EIG تستحوذ على حصة SK Earthon البالغة 20 بالمائة في Peru LNG

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة MidOcean Energy ("MidOcean")، الشركة المتخصصة في مجال الغاز الطبيعي المسال (LNG) التي أسستها وتديرها شركة EIG الرائدة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية العالميين، عن إبرامها اتفاقية نهائية مع SK Earthon ("SK") تقضي بالاستحواذ على حصة SK البالغة 20 بالمائة في شركة Peru LNG ("PLNG").

تمتلك PLNG وتدير أول مصنع لتصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG) في أمريكا الجنوبية، الكائن في بامبا ملشوريتا، الواقعة على بُعد 170 كم جنوب ليما في بيرو. كما تتضمن أصول PLNG مصنعًا لتسييل الغاز الطبيعي بقدرة معالجة تبلغ 4.45 ملايين طن متري سنويًا، وخط أنابيب مملوكًا لها بالكامل بطول 408 كم بقدرة 1,290 مليون قدم مكعبة/اليوم، وخزانين بسعة 130,000 متر مكعب، ومحطة بحرية مملوكة لها بالكامل بطول 1.4 كم، ومنشأة لتحميل الشاحنات بقدرة تصل إلى 19.2 مليون قدم مكعبة/اليوم. إضافةً إلى ذلك، تخضع PLNG لإدارة Hunt Oil Company، كما أنها واحدة من أصل منشأتين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG) في أمريكا اللاتينية.

نحن نؤمن أن PLNG أصل إستراتيجي بالغ الأهمية لقطاع الغاز الطبيعي في بيرو، إذ إنها توفر وسيلة فعالة لتحقيق الدخل من موارد الغاز الطبيعي عن طريق التصدير. كما أنها تلعب دورًا مهمًا في توريد الغاز الطبيعي المسال (LNG) للعملاء السكنيين والصناعيين، فضلاً عن المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في مختلف المدن في كل أنحاء البلاد. علاوةً على ذلك، أصبح قطاع الغاز الطبيعي جزءًا من مزيج الطاقة في بيرو تتزايد أهميته باستمرار، فهو يدعم توليد الكهرباء للقطاع الصناعي، فضلاً عن التطبيقات المتنوعة في القطاع السكني.

صرح De la Rey Venter ، المدير التنفيذي لشركة MidOcean Energy ، قائلاً : "يحدونا بالغ الحماس تجاه صفقة الاستحواذ هذه، إذ إنها تمثل خطوة ملموسة أخرى في إستراتيجية MidOcean الهادفة إلى إنشاء محفظة عالمية متنوعة ومرنة للغاز الطبيعي المسال (LNG). إضافةً إلى ذلك، تعد PLNG أصلاً بالغ الأهمية له منا كل التقدير والإعجاب، فهي تتمتع بأساسيات قوية طويلة الأجل، وفريق إداري متمرس وعمليات موثوق بها. ونحن نتطلع إلى الانضمام إلى شراكة PLNG والمساهمة في تحقيق ازدهار طويل الأجل لذلك المشروع وآليات عمله بغية لعب دور إيجابي في سوق الطاقة في بيرو."

علاوةً على ذلك، تخطط شركة MidOcean لإكمال صفقة الاستحواذ على حصص Tokyo Gas في أربعة مشروعات للغاز الطبيعي المسال (LNG) في أستراليا مقابل 2.15 مليار دولار أمريكي، والتي من المقرر إتمامها في نهاية فبراير.

تخضع صفقة PLNG لشروط الإتمام المعتادة.

كان Morgan Stanley هو المستشار المالي الحصري لشركة MidOcean في الصفقة.

نبذة عن EIG

تعد EIG شركة استثمارية رائدة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية العالميين، إذ تمتلك 22.9 مليار دولار أمريكي خاضعة لإدارتها اعتبارًا من 31 من ديسمبر 2023، كما ينصب تخصص EIG على الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة والبنية التحتية المتعلقة بالطاقة على الصعيد العالمي، وفي غمار تاريخها الممتد 41 عامًا، ضخت EIG استثمارات بأكثر من 47.1 مليار دولار أمريكي في قطاع الطاقة في أكثر من 405 مشروعات أو شركة في 42 بلدًا بست قارات. هذا، ويتضمن عملاء EIG، العديد من خطط المعاشات الرائدة وشركات التأمين والأوقاف والمؤسسات وصناديق الثروات السيادية في الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا وأوروبا. يقع مقر EIG في واشنطن العاصمة ولها مكاتب في هيوستن ولندن وسيدني وريو دي جانيرو وهونج كونج وسيول.

نبذة عن MidOcean Energy

تسعى شركة MidOcean Energy المتخصصة في مجال الغاز الطبيعي المسال (LNG) التي أسستها وتديرها EIG، إلى إنشاء محفظة غاز طبيعي مسال (LNG) عالمية متنوعة ومرنة وتنافسية على صعيد التكلفة وانبعاثات الكربون، فهي تعكس إيمان EIG بأن الغاز الطبيعي المسال (LNG) هو عامل فاعل حيوي في تحول الطاقة، والأهمية المتزايدة للغاز الطبيعي المسال (LNG) بصفته مورد طاقة إستراتيجي جيوسياسي. هذا، ويرأس MidOcean Energy السيد De la Rey Venter، الصناعي المخضرم صاحب خبرة عمرها 26 عامًا، والذي شغل مختلف المناصب التنفيذية العليا، ومنها المدير العالمي لقسم الغاز الطبيعي المسال (LNG) في Shell Plc. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع EIG الإلكتروني على أو موقع MidOcean Energy الإلكتروني على .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.