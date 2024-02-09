شركة Midocean Energy التابعة لشركة EIG تستحوذ على حصة SK Earthon البالغة 20 بالمائة في Peru LNG

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة MidOcean Energy ("MidOcean")، الشركة المتخصصة في مجال الغاز الطبيعي المسال (LNG) التي أسستها وتديرها شركة EIG الرائدة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية العالميين، عن إبرامها اتفاقية نهائية مع SK Earthon ("SK") تقضي بالاستحواذ على حصة SK البالغة 20 بالمائة في شركة Peru LNG ("PLNG").
تمتلك PLNG وتدير أول مصنع لتصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG) في أمريكا الجنوبية، الكائن في بامبا ملشوريتا، الواقعة على بُعد 170 كم جنوب ليما في بيرو. كما تتضمن أصول PLNG مصنعًا لتسييل الغاز الطبيعي بقدرة معالجة تبلغ 4.45 ملايين طن متري سنويًا، وخط أنابيب مملوكًا لها بالكامل بطول 408 كم بقدرة 1,290 مليون قدم مكعبة/اليوم، وخزانين بسعة 130,000 متر مكعب، ومحطة بحرية مملوكة لها بالكامل بطول 1.4 كم، ومنشأة لتحميل الشاحنات بقدرة تصل إلى 19.2 مليون قدم مكعبة/اليوم. إضافةً إلى ذلك، تخضع PLNG لإدارة Hunt Oil Company، كما أنها واحدة من أصل منشأتين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG) في أمريكا اللاتينية.
نحن نؤمن أن PLNG أصل إستراتيجي بالغ الأهمية لقطاع الغاز الطبيعي في بيرو، إذ إنها توفر وسيلة فعالة لتحقيق الدخل من موارد الغاز الطبيعي عن طريق التصدير. كما أنها تلعب دورًا مهمًا في توريد الغاز الطبيعي المسال (LNG) للعملاء السكنيين والصناعيين، فضلاً عن المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في مختلف المدن في كل أنحاء البلاد. علاوةً على ذلك، أصبح قطاع الغاز الطبيعي جزءًا من مزيج الطاقة في بيرو تتزايد أهميته باستمرار، فهو يدعم توليد الكهرباء للقطاع الصناعي، فضلاً عن التطبيقات المتنوعة في القطاع السكني.
صرح De la Rey Venter ، المدير التنفيذي لشركة MidOcean Energy ، قائلاً : "يحدونا بالغ الحماس تجاه صفقة الاستحواذ هذه، إذ إنها تمثل خطوة ملموسة أخرى في إستراتيجية MidOcean الهادفة إلى إنشاء محفظة عالمية متنوعة ومرنة للغاز الطبيعي المسال (LNG). إضافةً إلى ذلك، تعد PLNG أصلاً بالغ الأهمية له منا كل التقدير والإعجاب، فهي تتمتع بأساسيات قوية طويلة الأجل، وفريق إداري متمرس وعمليات موثوق بها. ونحن نتطلع إلى الانضمام إلى شراكة PLNG والمساهمة في تحقيق ازدهار طويل الأجل لذلك المشروع وآليات عمله بغية لعب دور إيجابي في سوق الطاقة في بيرو."
علاوةً على ذلك، تخطط شركة MidOcean لإكمال صفقة الاستحواذ على حصص Tokyo Gas في أربعة مشروعات للغاز الطبيعي المسال (LNG) في أستراليا مقابل 2.15 مليار دولار أمريكي، والتي من المقرر إتمامها في نهاية فبراير.
تخضع صفقة PLNG لشروط الإتمام المعتادة.
كان Morgan Stanley هو المستشار المالي الحصري لشركة MidOcean في الصفقة.
نبذة عن EIG
تعد EIG شركة استثمارية رائدة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية العالميين، إذ تمتلك 22.9 مليار دولار أمريكي خاضعة لإدارتها اعتبارًا من 31 من ديسمبر 2023، كما ينصب تخصص EIG على الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة والبنية التحتية المتعلقة بالطاقة على الصعيد العالمي، وفي غمار تاريخها الممتد 41 عامًا، ضخت EIG استثمارات بأكثر من 47.1 مليار دولار أمريكي في قطاع الطاقة في أكثر من 405 مشروعات أو شركة في 42 بلدًا بست قارات. هذا، ويتضمن عملاء EIG، العديد من خطط المعاشات الرائدة وشركات التأمين والأوقاف والمؤسسات وصناديق الثروات السيادية في الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا وأوروبا. يقع مقر EIG في واشنطن العاصمة ولها مكاتب في هيوستن ولندن وسيدني وريو دي جانيرو وهونج كونج وسيول.
نبذة عن MidOcean Energy
تسعى شركة MidOcean Energy المتخصصة في مجال الغاز الطبيعي المسال (LNG) التي أسستها وتديرها EIG، إلى إنشاء محفظة غاز طبيعي مسال (LNG) عالمية متنوعة ومرنة وتنافسية على صعيد التكلفة وانبعاثات الكربون، فهي تعكس إيمان EIG بأن الغاز الطبيعي المسال (LNG) هو عامل فاعل حيوي في تحول الطاقة، والأهمية المتزايدة للغاز الطبيعي المسال (LNG) بصفته مورد طاقة إستراتيجي جيوسياسي. هذا، ويرأس MidOcean Energy السيد De la Rey Venter، الصناعي المخضرم صاحب خبرة عمرها 26 عامًا، والذي شغل مختلف المناصب التنفيذية العليا، ومنها المدير العالمي لقسم الغاز الطبيعي المسال (LNG) في Shell Plc. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع EIG الإلكتروني على أو موقع MidOcean Energy الإلكتروني على .
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN09022024004146001356ID1107832312
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.