انخفاض طفيف لأسعار النفط لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتمباحثات جزائرية – ألمانية في مجال صناعة وتسويق الغاز “شلاتين” تمد مزايدة التنقيب عن الذهب للمرة الخامسة.. وحتى الآن لم يتقدم أحد النفط يرتفع بأكثر من 3% عند التسوية.. وبرنت يتجاوز 81 دولارًا

تراجعت اسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات الجمعة، لكنها تتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعدما رفضت إسرائيل مقترح الهدنة المقدم من قبل حماس.

هبطت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم أبريل بنسبة 0.12% إلى 81.53 دولار للبرميل.

واستقرت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم مارس عند 76.21 دولار للبرميل، ويتجه كلا العقدين لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 5%.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للذهب الأسود بنسبة قاربت 3% في نهاية تعاملات الخميس بعد قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فضلا عن رفض إسرائيل لمقترح الهدنة.

وقال“وارن باترسون” رئيس وحدة بحوث السلع لدى“آي إن جي” في تعقيب لوكالة“رويترز”، إن حركة أسعار النفط في جلسة الأمس بدت مبالغا فيها، وكانت مبنية على عوامل ضعيفة، على الأقل بالنظر إلى العوامل الأساسية.

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