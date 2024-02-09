انخفاض طفيف لأسعار النفط لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

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مباحثات جزائرية – ألمانية في مجال صناعة وتسويق الغاز “شلاتين” تمد مزايدة التنقيب عن الذهب للمرة الخامسة.. وحتى الآن لم يتقدم أحد النفط يرتفع بأكثر من 3% عند التسوية.. وبرنت يتجاوز 81 دولارًا
تراجعت اسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات الجمعة، لكنها تتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعدما رفضت إسرائيل مقترح الهدنة المقدم من قبل حماس.
هبطت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم أبريل بنسبة 0.12% إلى 81.53 دولار للبرميل.
واستقرت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم مارس عند 76.21 دولار للبرميل، ويتجه كلا العقدين لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 5%.
وصعدت أسعار العقود الآجلة للذهب الأسود بنسبة قاربت 3% في نهاية تعاملات الخميس بعد قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فضلا عن رفض إسرائيل لمقترح الهدنة.
وقال“وارن باترسون” رئيس وحدة بحوث السلع لدى“آي إن جي” في تعقيب لوكالة“رويترز”، إن حركة أسعار النفط في جلسة الأمس بدت مبالغا فيها، وكانت مبنية على عوامل ضعيفة، على الأقل بالنظر إلى العوامل الأساسية.
المصدر:
MENAFN09022024000202011048ID1107832307
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