صندوق النقد يحث بنك اليابان على إنهاء سياسة التحكم في منحنى عوائد الديون

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأسواق الصينية في عطلة رسمية استقرار الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا أسعار الذهب تستقر مع هدوء توقعات التيسير النقدي في أمريكا

قال صندوق النقد الدولي في بيان صدر الجمعة، إنه يتعين على بنك اليابان الآن التفكير في إنهاء سياسة التحكم في منحنى عوائد الديون السيادية، وبرنامجه الضخم لشراء الأصول، ثم رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل تدريجي.

وفي بيان عقب مشاوراته السنوية مع اليابان، ذكر صندوق النقد أنه مع استمرار ثالث أكبر اقتصادات العالم في التعافي، فإن الطلب المحلي يحل محل ارتفاع التكاليف باعتباره المحرك الرئيسي للتضخم مع فجوة الإنتاج الآخذة في التقلص، وتفاقم نقص العمالة.

وأضاف أنه يجب أن يتحول تركيز المصرف المركزي الياباني إلى تشديد السياسة المالية، والحد من إجراءات سياسته النقدية غير التقليدية مع الحفاظ على الاستقرار المالي، وذلك على المدى القريب.

وأوضحت“جيتا جوبيناث” النائبة الأولى لمدير عام صندوق النقد الدولي في تصريح لوكالة“رويترز”، أن إنهاء اليابان سياسة أسعار الفائدة السالبة المعمول بها منذ عام 2016، سوف يكون أمراً سلساً على الأرجح في ظل الاعتراف الواضح من قبل المستثمرين بأن تكاليف الاقتراض الحقيقية – المعدلة حسب التضخم – سوف تظل منخفضة للغاية.

وتابعت بأن زيادة بنك اليابان لأسعار الفائدة قصيرة الأجل يجب أن تكون تدريجية وتتم على مدار عدة سنوات، وأنه بغض النظر عن توقيت إجراء الزيادة الأولى، فإن النقطة الأساسية هي رفع الفائدة ببطء.

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