رئيس بورصة هونج كونج يغادر منصبه في بداية مارس قبل الموعد المقرر

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أعلنت بورصة هونج كونج الجمعة، أن“نيكولا أجوزين” الرئيس التنفيذي لدى شركة هونج كونج للبورصات والمقاصة سوف يغادر منصبه في وقت مبكر عن الموعد المقرر.
وقال“أجوزين” في بيان صدر اليوم، إن عملية تسليم المنصب للرئيس التنفيذي القادم“بوني تشان” كانت تسير بشكل جيد للغاية، لذا قرر تسليم منصبه بشكل كامل اعتباراً من الأول من مارس.
وكان من المقرر أن يغادر“أجوزين” بورصة هونج كونج بحلول نهاية فترة ولايته البالغة 3 سنوات في مايو القادم، بحسب صحيفة“فاينانشيال تايمز”.
وهبطت الأسهم في بورصة هونج كونج للأوراق المالية بنحو 10% هذا العام، وتعاني الشركة المُشغلة لها جراء تحول المستثمرين من حول العالم بعيداً عن الأسهم الصينية، ونقص الاكتتابات العامة الأولية من الصين حيث تفضل الشركات الإدراج المحلي بشكل متزايد.
المصدر:
MENAFN09022024000202011048ID1107832305
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