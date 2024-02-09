رئيس بورصة هونج كونج يغادر منصبه في بداية مارس قبل الموعد المقرر

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأسواق الصينية في عطلة رسمية استقرار الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا أسعار الذهب تستقر مع هدوء توقعات التيسير النقدي في أمريكا

أعلنت بورصة هونج كونج الجمعة، أن“نيكولا أجوزين” الرئيس التنفيذي لدى شركة هونج كونج للبورصات والمقاصة سوف يغادر منصبه في وقت مبكر عن الموعد المقرر.

وقال“أجوزين” في بيان صدر اليوم، إن عملية تسليم المنصب للرئيس التنفيذي القادم“بوني تشان” كانت تسير بشكل جيد للغاية، لذا قرر تسليم منصبه بشكل كامل اعتباراً من الأول من مارس.

وكان من المقرر أن يغادر“أجوزين” بورصة هونج كونج بحلول نهاية فترة ولايته البالغة 3 سنوات في مايو القادم، بحسب صحيفة“فاينانشيال تايمز”.

وهبطت الأسهم في بورصة هونج كونج للأوراق المالية بنحو 10% هذا العام، وتعاني الشركة المُشغلة لها جراء تحول المستثمرين من حول العالم بعيداً عن الأسهم الصينية، ونقص الاكتتابات العامة الأولية من الصين حيث تفضل الشركات الإدراج المحلي بشكل متزايد.

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