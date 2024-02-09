ارتفاع طفيف لمؤشر نيكي بعد تصريحات محافظ بنك اليابان

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ارتفع مؤشر“نيكي” الياباني بصورة طفيفة في ختام تعاملاته الأسبوعية، عقب إشارة“كازو أويدا” محافظ بنك اليابان إلى أن الأوضاع المالية في بلاده سوف تظل ميسرة في الوقت الحالي، حتى إذا تم إنهاء سياسة أسعار الفائدة السالبة.
وفي حين ارتفع مؤشر“نيكي” بصورة طفيفة بمقدار 34 نقطة عند 36897 نقطة في نهاية الجلسة، تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.19% إلى 2557 نقطة.
وقال“كازو أويدا” محافظ بنك اليابان رداً على تساؤلات للبرلمان اليوم، إنه حتى إذا تم إنهاء تدابير سياسة أسعار الفائدة السالبة، فإن الأوضاع المالية سوف تظل ميسرة.
ومن جانبه، أوضح“شونيتشي سوزوكي” وزير المالية الياباني، أنه سوف يواصل مراقبة أسعار الصرف الأجنبية عن كثب، مشيراً إلى أن القرارات المتعلقة بسياسات نقدية محددة يجب أن يترك أمرها للبنك المركزي.
واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 149.30 ين.
المصدر:
MENAFN09022024000202011048ID1107832304
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