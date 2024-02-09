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ارتفاع طفيف لمؤشر نيكي بعد تصريحات محافظ بنك اليابان

2/9/2024 4:20:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الأسواق الصينية في عطلة رسمية استقرار الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا أسعار الذهب تستقر مع هدوء توقعات التيسير النقدي في أمريكا

ارتفع مؤشر“نيكي” الياباني بصورة طفيفة في ختام تعاملاته الأسبوعية، عقب إشارة“كازو أويدا” محافظ بنك اليابان إلى أن الأوضاع المالية في بلاده سوف تظل ميسرة في الوقت الحالي، حتى إذا تم إنهاء سياسة أسعار الفائدة السالبة.

وفي حين ارتفع مؤشر“نيكي” بصورة طفيفة بمقدار 34 نقطة عند 36897 نقطة في نهاية الجلسة، تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.19% إلى 2557 نقطة.

وقال“كازو أويدا” محافظ بنك اليابان رداً على تساؤلات للبرلمان اليوم، إنه حتى إذا تم إنهاء تدابير سياسة أسعار الفائدة السالبة، فإن الأوضاع المالية سوف تظل ميسرة.

ومن جانبه، أوضح“شونيتشي سوزوكي” وزير المالية الياباني، أنه سوف يواصل مراقبة أسعار الصرف الأجنبية عن كثب، مشيراً إلى أن القرارات المتعلقة بسياسات نقدية محددة يجب أن يترك أمرها للبنك المركزي.

واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 149.30 ين.

المصدر:

MENAFN09022024000202011048ID1107832304

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