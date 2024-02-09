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انخفاض أسعار العقارات السكنية في ألمانيا بشكل حاد خلال 2023

2/9/2024 4:20:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجلت أسعار العقارات السكنية في ألمانيا أكبر انخفاض منذ 60 عامًا في عام 2023، حيث أدى ارتفاع تكاليف التمويل إلى الضغط على مشتري المنازل المحتملين.

وفي حين انخفضت أسعار الشقق والمنازل المخصصة لعائلة واحدة بنسبة 9% و11% على التوالي، تراجعت أسعار المنازل متعددة الأسر بنسبة 20% على أساس سنوي، وفقًا لمؤشر العقارات الألماني الذي نشره معهد“كيل” للاقتصاد العالمي.

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يأتي ذلك عقب ارتفاع غير مسبوق في أسعار العقارات بعد الأزمة المالية في عام 2009، ثم تسارعت وتيرة الزيادة خلال جائحة كوفيد-19، حيث وصلت الأسعار إلى ذروتها في أوائل عام 2022، بحسب“بلومبرج”.

وفي حين يعد الركود في العقارات الاستثمارية علامة على تجنب المخاطرة، تباطأ الطلب على المساكن القائمة مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري، والقواعد الأكثر صرامة بشأن كفاءة الطاقة.

المصدر:

MENAFN09022024000202011048ID1107832303

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