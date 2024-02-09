انخفاض أسعار العقارات السكنية في ألمانيا بشكل حاد خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت أسعار العقارات السكنية في ألمانيا أكبر انخفاض منذ 60 عامًا في عام 2023، حيث أدى ارتفاع تكاليف التمويل إلى الضغط على مشتري المنازل المحتملين.
وفي حين انخفضت أسعار الشقق والمنازل المخصصة لعائلة واحدة بنسبة 9% و11% على التوالي، تراجعت أسعار المنازل متعددة الأسر بنسبة 20% على أساس سنوي، وفقًا لمؤشر العقارات الألماني الذي نشره معهد“كيل” للاقتصاد العالمي.
موضوعات متعلقة
الأسواق الصينية في عطلة رسمية استقرار الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا أسعار الذهب تستقر مع هدوء توقعات التيسير النقدي في أمريكا
يأتي ذلك عقب ارتفاع غير مسبوق في أسعار العقارات بعد الأزمة المالية في عام 2009، ثم تسارعت وتيرة الزيادة خلال جائحة كوفيد-19، حيث وصلت الأسعار إلى ذروتها في أوائل عام 2022، بحسب“بلومبرج”.
وفي حين يعد الركود في العقارات الاستثمارية علامة على تجنب المخاطرة، تباطأ الطلب على المساكن القائمة مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري، والقواعد الأكثر صرامة بشأن كفاءة الطاقة.
المصدر:
MENAFN09022024000202011048ID1107832303
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.