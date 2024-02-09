مباحثات جزائرية - ألمانية في مجال صناعة وتسويق الغاز

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، مع نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ، روبرت هابيك، إمكانيات إقامة علاقات تعاون بين البلدين من خلال مشاريع شراكة متبادلة المنفعة، لا سيما في مجال تسويق الغاز، والتقنيات منخفضة الكربون في صناعة الغاز للحد من الانبعاثات.
جاء ذلك خلال استقبال عرقاب، اليوم، بمقر وزارة الطاقة الجزائرية للمستشار الألماني، الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر، يرافقه وفد هام والمكون من قيادات من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية.
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وشدد وزير الطاقة الجزائري على الأهمية المعطاة للتعاون الجزائري الألماني في مجال التقنيات الجديدة، ولا سيما تطوير الهيدروجين الأخضر، ورغبة الجزائر في تجسيد هذا التعاون من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة مفيدة للطرفين، ولاسيما في مجال الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين ومشروع الممر الجنوبي للهيدروجين.
وبحث الطرفان سبل تطوير ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر، ومشروع برنامج إنتاج 15 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في آفاق 2035.
وأعرب الجانبان، بهذه المناسبة، عن ارتياحهما للإجراءات التي تم تنفيذها مع الشركاء الألمان في مجال الطاقة، وخاصة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، من خلال الفرق المكونة مسبقا من خبراء البلدين مع التأكيد على تعزيز التعاون في مجالات التكوين والمساعدة الفنية وبناء القدرات.
المصدر:
MENAFN09022024000202011048ID1107832302
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