مباحثات جزائرية - ألمانية في مجال صناعة وتسويق الغاز

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، مع نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ، روبرت هابيك، إمكانيات إقامة علاقات تعاون بين البلدين من خلال مشاريع شراكة متبادلة المنفعة، لا سيما في مجال تسويق الغاز، والتقنيات منخفضة الكربون في صناعة الغاز للحد من الانبعاثات.

جاء ذلك خلال استقبال عرقاب، اليوم، بمقر وزارة الطاقة الجزائرية للمستشار الألماني، الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر، يرافقه وفد هام والمكون من قيادات من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية.

موضوعاتانخفاض طفيف لأسعار النفط لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية “شلاتين” تمد مزايدة التنقيب عن الذهب للمرة الخامسة.. وحتى الآن لم يتقدم أحد النفط يرتفع بأكثر من 3% عند التسوية.. وبرنت يتجاوز 81 دولارًا

وشدد وزير الطاقة الجزائري على الأهمية المعطاة للتعاون الجزائري الألماني في مجال التقنيات الجديدة، ولا سيما تطوير الهيدروجين الأخضر، ورغبة الجزائر في تجسيد هذا التعاون من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة مفيدة للطرفين، ولاسيما في مجال الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين ومشروع الممر الجنوبي للهيدروجين.

وبحث الطرفان سبل تطوير ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر، ومشروع برنامج إنتاج 15 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في آفاق 2035.

وأعرب الجانبان، بهذه المناسبة، عن ارتياحهما للإجراءات التي تم تنفيذها مع الشركاء الألمان في مجال الطاقة، وخاصة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، من خلال الفرق المكونة مسبقا من خبراء البلدين مع التأكيد على تعزيز التعاون في مجالات التكوين والمساعدة الفنية وبناء القدرات.

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