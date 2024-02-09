Friday, 09 February 2024 01:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مباحثات جزائرية - ألمانية في مجال صناعة وتسويق الغاز

2/9/2024 4:20:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، مع نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ، روبرت هابيك، إمكانيات إقامة علاقات تعاون بين البلدين من خلال مشاريع شراكة متبادلة المنفعة، لا سيما في مجال تسويق الغاز، والتقنيات منخفضة الكربون في صناعة الغاز للحد من الانبعاثات.

جاء ذلك خلال استقبال عرقاب، اليوم، بمقر وزارة الطاقة الجزائرية للمستشار الألماني، الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر، يرافقه وفد هام والمكون من قيادات من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية.

موضوعات متعلقة انخفاض طفيف لأسعار النفط لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية “شلاتين” تمد مزايدة التنقيب عن الذهب للمرة الخامسة.. وحتى الآن لم يتقدم أحد النفط يرتفع بأكثر من 3% عند التسوية.. وبرنت يتجاوز 81 دولارًا

وشدد وزير الطاقة الجزائري على الأهمية المعطاة للتعاون الجزائري الألماني في مجال التقنيات الجديدة، ولا سيما تطوير الهيدروجين الأخضر، ورغبة الجزائر في تجسيد هذا التعاون من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة مفيدة للطرفين، ولاسيما في مجال الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين ومشروع الممر الجنوبي للهيدروجين.

وبحث الطرفان سبل تطوير ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر، ومشروع برنامج إنتاج 15 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في آفاق 2035.

وأعرب الجانبان، بهذه المناسبة، عن ارتياحهما للإجراءات التي تم تنفيذها مع الشركاء الألمان في مجال الطاقة، وخاصة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، من خلال الفرق المكونة مسبقا من خبراء البلدين مع التأكيد على تعزيز التعاون في مجالات التكوين والمساعدة الفنية وبناء القدرات.

المصدر:

MENAFN09022024000202011048ID1107832302

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث