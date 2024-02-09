التضخم الألماني يتباطأ إلى أدنى مستوياته منذ قرابة 3 سنوات في يناير

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تباطأ تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال الشهر الماضي، ليسجل أدنى مستوى له منذ نحو 3 أعوام، بدعم من انخفاض أسعار الطاقة رغم وقف برنامج كبح الأسعار.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي، تباطأ معدل التضخم في ألمانيا إلى 2.9% على أساس سنوي في يناير، بعد أن بلغ 3.7% في ديسمبر، ليسجل أدنى قراءة له منذ يونيو من عام 2021.
كما تباطأ معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – إلى 3.4% في يناير، من 3.5% في ديسمبر، و3.8% في نوفمبر.
وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 2.8% في يناير مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، واستمر التباطؤ في أسعار الغذاء لتسجل زيادة بنسبة 3.8% على أساس سنوي في الشهر الماضي، انخفاضاً من زيادة قدرها 4.6% في ديسمبر، لكنها ظلت أعلى من معدل التضخم العام بشكل ملحوظ.
المصدر:
MENAFN09022024000202011048ID1107832301
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