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التضخم الألماني يتباطأ إلى أدنى مستوياته منذ قرابة 3 سنوات في يناير

2/9/2024 4:20:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الأسواق الصينية في عطلة رسمية استقرار الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا أسعار الذهب تستقر مع هدوء توقعات التيسير النقدي في أمريكا

تباطأ تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال الشهر الماضي، ليسجل أدنى مستوى له منذ نحو 3 أعوام، بدعم من انخفاض أسعار الطاقة رغم وقف برنامج كبح الأسعار.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي، تباطأ معدل التضخم في ألمانيا إلى 2.9% على أساس سنوي في يناير، بعد أن بلغ 3.7% في ديسمبر، ليسجل أدنى قراءة له منذ يونيو من عام 2021.

كما تباطأ معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – إلى 3.4% في يناير، من 3.5% في ديسمبر، و3.8% في نوفمبر.

وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 2.8% في يناير مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، واستمر التباطؤ في أسعار الغذاء لتسجل زيادة بنسبة 3.8% على أساس سنوي في الشهر الماضي، انخفاضاً من زيادة قدرها 4.6% في ديسمبر، لكنها ظلت أعلى من معدل التضخم العام بشكل ملحوظ.

المصدر:

MENAFN09022024000202011048ID1107832301

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