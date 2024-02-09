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أسعار الذهب تستقر مع هدوء توقعات التيسير النقدي في أمريكا

2/9/2024 4:20:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الأسواق الصينية في عطلة رسمية استقرار الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا التضخم الألماني يتباطأ إلى أدنى مستوياته منذ قرابة 3 سنوات في يناير

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، مع انخفاض توقعات المستثمرين بشأن قرب إنهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي لدورة التشديد النقدي، وهدوء الطلب على الملاذات الآمنة.

واستقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل عند 2047.10 دولار للأوقية.

وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.12% إلى 2032.16 دولار للأوقية ليعمق خسائره على مدار الأسبوع الجاري إلى نحو 0.3%.

وارتفعت أسعار عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 0.53% إلى 22.76 دولار للأوقية، في حين تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.30% إلى 887.15 دولار.

وحسب أداة“سي إم إي فيدووتش”، زادت توقعات تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في اجتماع مارس القادم إلى 82.5%، مقارنة مع 36% في التاسع من يناير، في حين تراجعت توقعات خفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 17.5% من 60.8% قبل شهر من الآن.

المصدر:

MENAFN09022024000202011048ID1107832300

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