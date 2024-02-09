أسعار الذهب تستقر مع هدوء توقعات التيسير النقدي في أمريكا

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استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، مع انخفاض توقعات المستثمرين بشأن قرب إنهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي لدورة التشديد النقدي، وهدوء الطلب على الملاذات الآمنة.
واستقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل عند 2047.10 دولار للأوقية.
وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.12% إلى 2032.16 دولار للأوقية ليعمق خسائره على مدار الأسبوع الجاري إلى نحو 0.3%.
وارتفعت أسعار عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 0.53% إلى 22.76 دولار للأوقية، في حين تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.30% إلى 887.15 دولار.
وحسب أداة“سي إم إي فيدووتش”، زادت توقعات تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في اجتماع مارس القادم إلى 82.5%، مقارنة مع 36% في التاسع من يناير، في حين تراجعت توقعات خفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 17.5% من 60.8% قبل شهر من الآن.
المصدر:
MENAFN09022024000202011048ID1107832300
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