استقرار الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأسواق الصينية في عطلة رسمية أسعار الذهب تستقر مع هدوء توقعات التيسير النقدي في أمريكا التضخم الألماني يتباطأ إلى أدنى مستوياته منذ قرابة 3 سنوات في يناير

استقرت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، عقب صدور بيانات رسمية أظهرت تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوياته منذ منتصف عام 2021 في قراءة يناير، فضلاً عن استيعاب المستثمرين نتائج أعمال الشركات.

واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 485 نقطة، وحد من مكاسبه انخفاض أسهم قطاع المرافق 0.7%.

واستقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 7602 نقطة، في حين ارتفع“داكس” الألماني بنسبة طفيفة بلغت 0.11% إلى 16981 نقطة، بينما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.17% إلى 7652 نقطة.

كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني، تباطؤ معدل التضخم إلى 2.9% على أساس سنوي في يناير، انخفاضاً من 3.7% في قراءة ديسمبر، مسجلاً أدنى مستوياته منذ يونيو 2021، بينما تباطأ التضخم الأساسي إلى 3.4% الشهر الماضي، من 3.5% في ديسمبر.

وعلى صعيد آخر، قال“فيليب لين” كبير الاقتصاديين لدى البنك المركزي الأوروبي خلال حدث في واشنطن أمس، إن البيانات الواردة تشير إلى احتمال أن التضخم يتباطأ على نحو أسرع في المدى القريب، أكثر مما كان متوقعاً في السابق.

وأضاف أن صناع السياسة النقدية في أوروبا بحاجة إلى التعمق في عملية انخفاض التضخم قبل أن يشعروا بالثقة الكافية بشأن وصوله إلى المستوى المستهدف في الوقت المناسب، والاستقرار عنده بشكل مستدام.

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