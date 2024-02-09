استقرار الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا

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الأسواق الصينية في عطلة رسمية أسعار الذهب تستقر مع هدوء توقعات التيسير النقدي في أمريكا التضخم الألماني يتباطأ إلى أدنى مستوياته منذ قرابة 3 سنوات في يناير
استقرت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، عقب صدور بيانات رسمية أظهرت تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوياته منذ منتصف عام 2021 في قراءة يناير، فضلاً عن استيعاب المستثمرين نتائج أعمال الشركات.
واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 485 نقطة، وحد من مكاسبه انخفاض أسهم قطاع المرافق 0.7%.
واستقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 7602 نقطة، في حين ارتفع“داكس” الألماني بنسبة طفيفة بلغت 0.11% إلى 16981 نقطة، بينما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.17% إلى 7652 نقطة.
كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني، تباطؤ معدل التضخم إلى 2.9% على أساس سنوي في يناير، انخفاضاً من 3.7% في قراءة ديسمبر، مسجلاً أدنى مستوياته منذ يونيو 2021، بينما تباطأ التضخم الأساسي إلى 3.4% الشهر الماضي، من 3.5% في ديسمبر.
وعلى صعيد آخر، قال“فيليب لين” كبير الاقتصاديين لدى البنك المركزي الأوروبي خلال حدث في واشنطن أمس، إن البيانات الواردة تشير إلى احتمال أن التضخم يتباطأ على نحو أسرع في المدى القريب، أكثر مما كان متوقعاً في السابق.
وأضاف أن صناع السياسة النقدية في أوروبا بحاجة إلى التعمق في عملية انخفاض التضخم قبل أن يشعروا بالثقة الكافية بشأن وصوله إلى المستوى المستهدف في الوقت المناسب، والاستقرار عنده بشكل مستدام.
المصدر:
MENAFN09022024000202011048ID1107832299
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