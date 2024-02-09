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الأسواق الصينية في عطلة رسمية

2/9/2024 4:20:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة استقرار الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا أسعار الذهب تستقر مع هدوء توقعات التيسير النقدي في أمريكا التضخم الألماني يتباطأ إلى أدنى مستوياته منذ قرابة 3 سنوات في يناير

تغلق الأسواق في كل من الصين وكوريا وتايوان أبوابها الجمعة، احتفالاً بعطلة رأس السنة القمرية، على أن تستأنف أسواق بكين تعاملاتها الإثنين الموافق التاسع عشر من فبراير.

وأنهت الأسهم الصينية تعاملات الخميس مرتفعة للجلسة الرابعة على التوالي، مع صعود مؤشر“شنغهاي المركب” بنسبة 1.28% إلى 2865 نقطة، وزيادة مؤشر“شنتشن المركب” بنسبة 3.17% إلى 1577 نقطة، فضلاً عن ارتفاع مؤشر“سي إس آي 300” بنسبة 0.64% إلى 3364 نقطة.

وجاء ارتفاع مؤشرات الأسهم الصينية يوم أمس رغم مخاوف المستثمرين بشأن انكماش الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بعدما أظهرت بيانات رسمية انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8% على أساس سنوي في يناير، بعد تراجعه 0.3% في ديسمبر، مسجلاً أعلى وتيرة للانخفاض السنوي منذ سبتمبر 2009.

المصدر:

MENAFN09022024000202011048ID1107832298

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