الأسواق الصينية في عطلة رسمية

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تغلق الأسواق في كل من الصين وكوريا وتايوان أبوابها الجمعة، احتفالاً بعطلة رأس السنة القمرية، على أن تستأنف أسواق بكين تعاملاتها الإثنين الموافق التاسع عشر من فبراير.
وأنهت الأسهم الصينية تعاملات الخميس مرتفعة للجلسة الرابعة على التوالي، مع صعود مؤشر“شنغهاي المركب” بنسبة 1.28% إلى 2865 نقطة، وزيادة مؤشر“شنتشن المركب” بنسبة 3.17% إلى 1577 نقطة، فضلاً عن ارتفاع مؤشر“سي إس آي 300” بنسبة 0.64% إلى 3364 نقطة.
وجاء ارتفاع مؤشرات الأسهم الصينية يوم أمس رغم مخاوف المستثمرين بشأن انكماش الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بعدما أظهرت بيانات رسمية انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8% على أساس سنوي في يناير، بعد تراجعه 0.3% في ديسمبر، مسجلاً أعلى وتيرة للانخفاض السنوي منذ سبتمبر 2009.
المصدر:
MENAFN09022024000202011048ID1107832298
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