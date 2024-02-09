أردوغان: نبذل جهودا حثيثة لضمان عدم تغاضي العالم عن جرائم إسرائيل في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
أنقرة/ PNN-
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده "تبذل جهودا حثيثة على الساحة الدولية لضمان عدم التغاضي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
وأكد الرئيس التركي، في رسالة مصورة، إلى الاجتماع الخامس للجمعية العامة لمنتدى شباب التعاون الإسلامي المنعقد في اسطنبول، أن بلاده تواصل جهودها الدبلوماسية من أجل تشكيل موقف مشترك للدول الإسلامية ضد الظلم الإسرائيلي في قطاع غزة.
وشدد أردوغان على أن "تركيا تبذل جهودا حثيثة على الساحة الدولية لضمان عدم التغاضي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل".
وقال: "نواصل اتصالاتنا الدبلوماسية من أجل أن تتمكن الدول الإسلامية من الرد والتحرك بشكل مشترك ضد الظلم الإسرائيلي في غزة".
وأكد أن بلاده ستواصل النضال حتى إقامة دولة فلسطينية مستقبلة ذات سيادة وأراض موحدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
MENAFN09022024000205011050ID1107832294
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.