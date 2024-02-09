أردوغان: نبذل جهودا حثيثة لضمان عدم تغاضي العالم عن جرائم إسرائيل في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة/ PNN-أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده "تبذل جهودا حثيثة على الساحة الدولية لضمان عدم التغاضي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

وأكد الرئيس التركي، في رسالة مصورة، إلى الاجتماع الخامس للجمعية العامة لمنتدى شباب التعاون الإسلامي المنعقد في اسطنبول، أن بلاده تواصل جهودها الدبلوماسية من أجل تشكيل موقف مشترك للدول الإسلامية ضد الظلم الإسرائيلي في قطاع غزة.

وشدد أردوغان على أن "تركيا تبذل جهودا حثيثة على الساحة الدولية لضمان عدم التغاضي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل".

وقال: "نواصل اتصالاتنا الدبلوماسية من أجل أن تتمكن الدول الإسلامية من الرد والتحرك بشكل مشترك ضد الظلم الإسرائيلي في غزة".

وأكد أن بلاده ستواصل النضال حتى إقامة دولة فلسطينية مستقبلة ذات سيادة وأراض موحدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.