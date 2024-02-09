الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من المغير ودير نظام

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أربعة مواطنين من قريتي المغير، ودير نظام، في محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين أحمد نعسان أبو نعيم، وصلاح فريد أبو نعيم، والطالب في الثانوية العامة خالد علي نعسان، من المغير، ومحمد حسن الأعرج من دير نظام، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها.
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