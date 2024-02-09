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الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من المغير ودير نظام

2/9/2024 4:18:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله ‏/ PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أربعة مواطنين من قريتي المغير، ودير نظام، في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين أحمد نعسان أبو نعيم، وصلاح فريد أبو نعيم، والطالب في الثانوية العامة خالد علي نعسان، من المغير، ومحمد حسن الأعرج من دير نظام، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها.


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