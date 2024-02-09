حالة الطقس: إنخفاض على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/ PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة
والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم غد السبت، يكون الجو غائما جزئيا وباردا فوق المناطق الجبلية، باردا نسبيا فوق باقية المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتوقعت "الأرصاد الجوية" أن يكون الجو، يوم الأحد المقبل، غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الإثنين المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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