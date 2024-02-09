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حالة الطقس: إنخفاض على درجات الحرارة

2/9/2024 4:18:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/ PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة
والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يكون الجو غائما جزئيا وباردا فوق المناطق الجبلية، باردا نسبيا فوق باقية المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت "الأرصاد الجوية" أن يكون الجو، يوم الأحد المقبل، غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


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