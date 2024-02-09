الجيش الإسرائيلي: اعتراض“هدف جوي مشبوه” في حيفا

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/ PNN-
أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه اعترض“هدفا جويا مشبوها” فوق المجال البحري في منطقة حيفا شمال فلسطين المحتلة.
وفي بيان قال الجيش:“اعترضت الدفاعات الجوية هدفا جويا مشبوها فوق المجال البحري بمنطقة حيفا”.
وأضاف:“لم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة”.
وعادة ما يستخدم الجيش الإسرائيلي تعبير“هدف جوي مشبوه” للإشارة إلى الطائرات المسيرة.
ولم يحدد الجيش الإسرائيلي مصدر إطلاق“الهدف الجوي المشبوه”.
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