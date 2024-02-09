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الجيش الإسرائيلي: اعتراض“هدف جوي مشبوه” في حيفا

2/9/2024 4:18:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/ PNN-
أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه اعترض“هدفا جويا مشبوها” فوق المجال البحري في منطقة حيفا شمال فلسطين المحتلة.

وفي بيان قال الجيش:“اعترضت الدفاعات الجوية هدفا جويا مشبوها فوق المجال البحري بمنطقة حيفا”.

وأضاف:“لم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة”.

وعادة ما يستخدم الجيش الإسرائيلي تعبير“هدف جوي مشبوه” للإشارة إلى الطائرات المسيرة.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي مصدر إطلاق“الهدف الجوي المشبوه”.


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