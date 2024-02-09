مخاوف في إسرائيل من مشروع مصري في سيناء.. موقع استخباراتي يتحدث عن خطر تواجهه تل أبيب

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/ PNN- تترقب إسرائيل افتتاح مصر كوبري الفردان واستئناف حركة القطارات فوق قناة السويس في اتجاه سيناء، حيث تحدث موقع استخباراتي إسرائيلي عن أهمية هذا المشروع.

ونشر موقع (dekelegypt) الإخباري الإسرائيلي مقالا للمقدم متقاعد إيلي ديكال ديليتسكي، الباحث الإسرائيلي في أنظمة البنية التحتية في الدول العربية، تناول اقتراب مصر من تدشين كوبري السكة الحديد في منطقة الفردان عند الكيلو 68 من قناة السويس، حيث سيسمح افتتاح الجسر استئناف حركة القطارات إلى سيناء، بعد أن توقفت منذ تسع سنوات بسبب مشروع "قناة السويس الجديدة" وهي قناة موازية لقناة السويس بطول 35 كيلومترا.

وسيسمح افتتاح الكوبري وفقا للموقع مبدئيا باستئناف حركة القطارات إلى ميناء بورفؤاد الذي تم إنشاؤه في سيناء. ولاحقا، بعد الانتهاء من إنشاء خط سكة حديد القنطرة-العريش، سيتم ربط الميناء الجاري إنشاؤه في العريش بسكة حديدية مع مصر عبر هذا الكوبري.

ويستعرض المقال بالموقع الاستخباري الإسرائيلي تاريخ كوبري السكة الحديد بالفردان والخطط المصرية لفتح خطوط السكة الحديد في سيناء.

ويحلل المقال الذي أعده المقدم بالجيش الإسرائيلي أيضا الآثار العسكرية لإسرائيل الناجمة عن بناء إعادة افتتاح هذا الجسر الإستراتيجي.

وأشار الموقع الإستخباري إلى أنه بعد تدشين قناة السويس عام 1859، تم إنشاء جسر السكة الحديد 0في منطقة الخرش شمال القنطرة (عند الكيلو 45 من قناة السويس)، وبسبب توسع القناة، توقف الجسر عن الاستخدام، وفي عام 1920، قام الإنجليز ببناء جسر جديد في منطقة الفردان (عند الكيلو 68 من قناة السويس - حوالي 12 كم شمال الإسماعيلية)، وبسبب توسعة أخرى لقناة السويس، تم استبدال هذا الجسر بجسر أطول.

وبعد انتهاء حرب أكتوبر 1973 تم استئناف الملاحة في قناة السويس، وتم توسيع القناة من 180 مترا إلى 300 متر وتوقف الجسر عن العمل مرة أخرى، وفي عام 2001، افتتح الرئيس مبارك جسرا دوارا جديدا بطول إجمالي 640 مترا. ومع إنشاء الكوبري الجديد تم إنشاء خط سكة حديد في سيناء باتجاه ميناء الحاويات الكبير المقام في سيناء عند المخرج الشمالي لقناة السويس مقابل مدينة بورفؤاد، كما بدأ العمل في تجديد خط سكة حديد القنطرة - العريش.

وفي عام 2015، بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في مصر، قرر قطع جزء مواز من قناة السويس بطول 35 كيلومترًا (من جنوب القنطرة إلى دوفرسوار عند الطرف الشمالي للبحيرة المرة الكبرى)، إلى سيناء في الفردان، وفي البداية خطط الرئيس السيسي لحفر نفق للقطار من شأنه أن يسمح باستئناف حركة القطارات إلى سيناء، لكن خطة النفق لم تؤت ثمارها.

ومع بداية عام 2019، وبعد التخلي عن خطة تدشين نفق للسكك الحديدية، بدأ أخيرًا إنشاء جسر حديدي دوار فوق شرق قناة السويس، وهذا الجسر هو نفس الجسر الذي تم بناؤه عام 2001 في عهد مبارك على الذراع الغربي لقناة السويس، حيث يتكون الجسر من جزأين يدوران على محور ثابت في وسط الجسر.

ويصل الطول الإجمالي إلى 640 مترًا، حيث يسمح الجسر بمرور خط سكك حديدية مزدوج، ومن المحتمل أنه غير مصمم لمرور المركبات.

ومع بداية إنشاء الكوبري تم استئناف أعمال إنشاء خط السكة الحديد القنطرة –العريش، وبحلول فبراير 2024، تم مد خط السكة الحديد حتى محطة بئر العبد، على بعد حوالي 65 كيلومترًا غرب القناة وفي منتصف الطريق تقريبًا إلى ميناء العريش، ومؤخرًا توصل المصريون إلى خطة لمد خط سكة حديد الذي سيربط الميناء المقام في العريش بالميناء المزمع إنشاؤه في طابا بخليج إيلات، وأنه حتى الآن لا توجد أي استعدادات ميدانية لإنشاء هذه السكة الحديد، كما لا توجد أي استعدادات لإنشاء السكة الحديد لميناء طابا، وفق الموقع العبري.

وأوضح المحلل الإستراتيجي الإسرائيلي أنه سيتم افتتاح الجسر قريبا، حيث يظهر تحليل صور الأقمار الصناعية أن الأعمال على وشك الانتهاء بالفعل.

وأوضح ديليتسكي أن القطار هو أسرع وأرخص وسيلة نقل على الأرض، وتمتلك مصر شبكة واسعة من السكك الحديدية ويستخدمها الجيش المصري على نطاق واسع، وهكذا، على سبيل المثال، فإن معظم الدبابات التي ذهبت إلى سيناء عشية حرب (الأيام الستة) حرب 1967، مرت عبر جسر الفردان.

وأضاف المحلل الإسرائيلي أن استعدادًا لحرب (يوم الغفران) – التسمية العبرية لحرب أكتوبر 1973 - ، قام المصريون ببناء محطة سكة حديد كبيرة بها عدد كبير من المنصات التي تتيح التحميل والتفريغ السريع للإمدادات العسكرية والأسلحة، وتم بناء رؤوس الكباري بالقرب من مدينة السويس وفي معسكرات "الهايكستاب" شرق القاهرة.

وأضاف : "الآن، يستعد المصريون لتجديد خط السكة الحديد إلى سيناء، حيث قام المصريون ببناء رأس قطار جديد في معسكرات الكرش شمال الإسماعيلية، حيث يضاف رأس القطار هذا إلى رؤوس الكباري عند تقاطع نفيشة بالإسماعيلية والسويس، وستسمح رؤوس الجسور لمصر بتحسين القدرة على نقل الإمدادات والأسلحة بسرعة من منطقة القناة باتجاه سيناء".

ولفت ديليتسكي إلى أنه خلال السنوات الأخيرة تم إنشاء أنواع مختلفة من الجسور والأنفاق في قناة السويس، ويبلغ عددهم حاليا 59. ومع ذلك، فإن جسر السكة الحديد المزدوج الذي سيتم افتتاحه في الفردان سيحسن