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217 مليار جنيه حصيلة بنك مصر من الشهادات ذات العائد 23.5% و27%

2/9/2024 4:08:32 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت حصيلة بنك مصر من بيع الشهادات ذات العائد 23.5% شهرياً، و27% سنوياً، إلى 217 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الخامس من طرحها، بحسب تصريحات محمد الأتربى، رئيس البنك لـ”البورصة”.

وبذلك تبلغ حصيلة الشهادات لدى بنك مصر خلال الأسبوع الخامس من طرحها 17 مليار جنيه، وخلال الأسبوع الرابع من طرحها نحو 34 مليار جنيه، بينما سجلت نحو 31 مليار جنيه خلال الأسبوع الثالث، ونحو 65 مليار جنيه خلال الأسبوع الثانى، ونحو 70 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول.

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وطرح البنك الأهلى وبنك مصر شهادات أجل عام بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد بدورية سنوية، وتصل إلى 23.5% عند صرفه شهريًا.

جاء ذلك بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25% بداية من 4 يناير الماضى، والتى اقتربت حصيلتها من 500 مليار جنيه.

وبدأ شراء الشهادات الجديدة اعتبارًا من يوم الجمعة 5 يناير من مختلف القنوات الإلكترونية لبنكى الأهلى ومصر، وبدأ شراؤها من فروع البنكين يوم الاثنين 8 يناير 2024.

وتبدأ الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين.

ويتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالى لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

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