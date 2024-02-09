المطورون العرب تتعاقد مع SAP لتطوير نظام التخطيط والتشغيل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت شركة المطورون العرب القابضة للتطوير العقارى، مع شركة“SAP” العاملة فى مجال إصدار البرمجيات الإدارية والحلول التكنولوجية للمؤسسات، لتطوير نظام رقمى متكامل لجميع إدارات الشركة.
وقع التعاقد الدكتور أيمن خليفة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، ومحمد سامى العضو المنتدب لشركة SAP العالمية، بحضور أحمد عبد الهادى الرئيس التنفيذى لشركة Phoenix أحد الوكلاء المعتمدون فى مصر من شركة SAP العالمية.
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وقال الدكتور أيمن خليفة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن التعاقد مع شركة SAP العالمية يمثل نقلة نوعية وطفرة تكنولوجية فى إدارة الشركة من خلال دراسة دورات العمل الحالية وتحليلها وتطويرها بشكل عملى وأتمتة خطوات بعض دورات العمل بما يساعد على رفع كفاءة العمل وخفض تكلفة العمليات مع القدرة على سرعة اتخاذ القرار المناسب بناءً على معلومات سريعة ودقيقة.
وقال محمد سامى، المدير التنفيذى لدى“إس إيه بى” فى مصر:“نهدف من خلال تطبيق منصة Rise with SAP إلى زيادة الكفاءة العامة لدى الشركة وتعزيز عملية صنع القرار، وستوفر هذه الشراكة رؤى ومعلومات تستند إلى بيانات فورية، الأمر الذى سيدعم النمو والاستدامة الرقمية، وهو ما يُعد بالنسبة لنا خطوة محورية فى التزامنا نحو تطوير منظومة التحول الرقمى فى مصر”.
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