المطورون العرب تتعاقد مع SAP لتطوير نظام التخطيط والتشغيل

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت شركة المطورون العرب القابضة للتطوير العقارى، مع شركة“SAP” العاملة فى مجال إصدار البرمجيات الإدارية والحلول التكنولوجية للمؤسسات، لتطوير نظام رقمى متكامل لجميع إدارات الشركة.

وقع التعاقد الدكتور أيمن خليفة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، ومحمد سامى العضو المنتدب لشركة SAP العالمية، بحضور أحمد عبد الهادى الرئيس التنفيذى لشركة Phoenix أحد الوكلاء المعتمدون فى مصر من شركة SAP العالمية.

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وقال الدكتور أيمن خليفة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن التعاقد مع شركة SAP العالمية يمثل نقلة نوعية وطفرة تكنولوجية فى إدارة الشركة من خلال دراسة دورات العمل الحالية وتحليلها وتطويرها بشكل عملى وأتمتة خطوات بعض دورات العمل بما يساعد على رفع كفاءة العمل وخفض تكلفة العمليات مع القدرة على سرعة اتخاذ القرار المناسب بناءً على معلومات سريعة ودقيقة.

وقال محمد سامى، المدير التنفيذى لدى“إس إيه بى” فى مصر:“نهدف من خلال تطبيق منصة Rise with SAP إلى زيادة الكفاءة العامة لدى الشركة وتعزيز عملية صنع القرار، وستوفر هذه الشراكة رؤى ومعلومات تستند إلى بيانات فورية، الأمر الذى سيدعم النمو والاستدامة الرقمية، وهو ما يُعد بالنسبة لنا خطوة محورية فى التزامنا نحو تطوير منظومة التحول الرقمى فى مصر”.