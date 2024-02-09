طاقة غاز تتعاقد على توصيل الغاز الطبيعى لمنتجع سوما باى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت شركة“أبوسومة للتنمية السياحية” مع شركة“طاقة غاز” التابعة لمجموعة“طاقة عربية”، لترفيق وتوصيل الغاز الطبيعى لمنتجع“سوما باى” فى محافظة البحر الأحمر.
يأتى التعاقد تماشياً مع توجه الدولة نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى فى المناطق السياحية.
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وقال إبراهيم المسيرى الرئيس التنفيذى لشركة أبوسومة للتنمية السياحية، إن المنتجع سيكون أول منتجع سياحى متكامل فى مصر يتحول لاستخدام الغاز الطبيعى بالكامل.
وتعاونت مجموعة طاقة عربية مع شركة أبو سومة للتنمية السياحية فى عام 2022، حيث تم تدشين محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 5 ميجاوات على أرض منتجع سوما باى، بالإضافة إلى إنشاء أول محطة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات المنتجع السياحى من المياه الصالحة للشرب.
وأكدت باكينام كفافى، الرئيس التنفيذى لمجموعة طاقة عربية، تطلعها لمواصلة تعزيز التعاون مع“سوما باى” لتطوير المنتجع بأفضل الطرق الممكنة، ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة.
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