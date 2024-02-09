طاقة غاز تتعاقد على توصيل الغاز الطبيعى لمنتجع سوما باى

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت شركة“أبوسومة للتنمية السياحية” مع شركة“طاقة غاز” التابعة لمجموعة“طاقة عربية”، لترفيق وتوصيل الغاز الطبيعى لمنتجع“سوما باى” فى محافظة البحر الأحمر.

يأتى التعاقد تماشياً مع توجه الدولة نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى فى المناطق السياحية.

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وقال إبراهيم المسيرى الرئيس التنفيذى لشركة أبوسومة للتنمية السياحية، إن المنتجع سيكون أول منتجع سياحى متكامل فى مصر يتحول لاستخدام الغاز الطبيعى بالكامل.

وتعاونت مجموعة طاقة عربية مع شركة أبو سومة للتنمية السياحية فى عام 2022، حيث تم تدشين محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 5 ميجاوات على أرض منتجع سوما باى، بالإضافة إلى إنشاء أول محطة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات المنتجع السياحى من المياه الصالحة للشرب.

وأكدت باكينام كفافى، الرئيس التنفيذى لمجموعة طاقة عربية، تطلعها لمواصلة تعزيز التعاون مع“سوما باى” لتطوير المنتجع بأفضل الطرق الممكنة، ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة.