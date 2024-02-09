وادى دجلة تطرح 3 مشروعات بنشاط إدارى تجارى خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) مفاوضات لشراء قطعة أرض بمساحة 65 فدانًا فى العين السخنة
قال ريمون عهدى، الرئيس التنفيذى لشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، إن الشركة تستعد لطرح 3 مشروعات جديدة بنشاط تجارى إدارى خلال العام الجارى، فى القاهرة والعين السخنة.
وأضاف عهدى لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف التوسع فى حجم أعمالها خلال الفترة القادمة، من خلال إطلاق مشروعات جديدة بعدد من المناطق أبرزها الساحل الشمالى والعين السخنة.
موضوعات متعلقة
صفقة رأس الحكمة تقفز بأسهم القطاع العقارى 5 مستثمرين مهتمون بتشغيل مصانع التغذية المدرسية الحكومية “نيرك” تدرس الاعتماد على الصفقات المتكافئة لتمويل تصنيع 500 عربة سكة حديد
وأوضح أن الشركة تتفاوض حاليا للحصول على قطعة أرض بمساحة 65 فدانًا فى منطقة العين السخنة لتنفيذ مشروع جديد. 4.6 مليار جنيه مبيعات تعاقدية مستهدفة خلال العام الجارى
وقال عهدى، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 4.6 مليار جنيه بمشروعاتها القائمة خلال العام الجارى، بالتزامن مع خطتها التوسعية فى المبيعات.
وأضاف أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 2.6 مليار جنيه بمشروعاتها بالقاهرة والعين السخنة خلال عام 2023، مقابل 1.5 مليار جنيه خلال عام 2022.
وأوضح أن الشركة تستهدف الإسراع من معدلات التنفيذ بالمشروعات القائمة، كما تستهدف تسليم 1500 وحدة بمشروعاتها خلال العام الجارى.
وأكد أن الشركة لديها مصادر متنوعة للتمويل وهى محفظة الشيكات، والتأجير التمويلى من خلال الأصول التى تمتلكها، ومجموعة الشركات التى تمتلكها الشركة القابضة.
وقال إن الشركة تعاقدت على قطعة أرض فى الساحل الشمالى لتنفيذ مشروع تجارى إدارى بمنطقة سيدى عبد الرحمن، وذلك فى إطار توسع الشركة فى المشروعات التجارية.
وأضاف عهدى، أن الشركة تمتلك إدارة خاصة بالتشطيبات لتتولى تشطيب الوحدات للعملاء الراغبين فى الحصول على وحدات كاملة التشطيب خاصة فى ظل التغيرات المستمرة بأسعار مواد البناء. خطة لرفع رأسمال الشركة ليتوافق مع الزيادة فى حجم أعمالها
وأوضح أن الشركة تستهدف زيادة رأسمالها خلال الفترة القادمة ليتوافق مع النمو فى حجم أعمالها، والوفاء بالالتزامات القائمة للشركة.
وقال إن“وادى دجلة” ضخت نحو 1.5 مليار جنيه فى أعمال الإنشاءات خلال العام الماضى، وتستهدف زيادة تلك القيمة فى العام الحالى، لتسريع معدلات التنفيذ بالمشروعات خاصة فى ظل طفرات الأسعار المستمرة التى يشهدها القطاع العقارى.
وأضاف أن الشركة انتهت من تسليم 1600 وحدة خلال العام الماضى، مقابل 750 وحدة تم تسليمها فى 2022، وذلك فى إطار حرصها على الالتزام مع العملاء بالجداول الزمنية للتسليم.
وأكد أن شركة“وادى دجلة” تحافظ على التوازن بين معدلات التنفيذ بالمشروعات القائمة، ومعدلات البيع، لحين استقرار الوضع الاقتصادى بشكل عام، وتجنبا لأى تغيرات مفاجئة فى الأسعار. “وادى دجلة” لن تلجأ للاقتراض فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة
وأوضح أن الشركة لا تسعى للحصول على قروض بنكية خلال الفترة الحالية، فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مع إمكانية توريق محفظة الشيكات الخاصة بالوحدات التى تم تسليمها فى العام الماضى.
وقال عهدى، إن إطلاق مشروع“كلوب تاون” وتوسيع مشروع“مورانو” ساهم بشكل كبير فى نمو مبيعات الشركة خلال العام الماضى.
وأضاف أن مشروع“كلوب تاون” بمنطقة المعادى فى القاهرة، باستثمارات 1.5 مليار جنيه، ويضم 550 وحدة سكنية، تتنوع بين الشقق والدوبلكس، ويتكون المشروع من 3 مراحل بالإضافة إلى منطقة تجارية، ومن المقرر بدء تسليم المرحلة الأولى خلال عام 2024.
وتابع عهدى:“سنحاول التوسع فى المبيعات ولكن بسياسة حكيمة لتجنب تبعات المرحلة الصعبة، كما سنحاول استكشاف نماذج مبتكرة للتطوير وتبنى ممارسات البناء المستدامة، والتى تشمل تدابير جديدة مثل دمج محطات شحن السيارات الكهربائية، والتوافق مع الاتجاهات البيئية العالمية، والاستجابات المرنة لاحتياجات ومتطلبات العملاء المتغيرة”.
وأوضح أن القطاع العقارى شهد تحديات كثيرة خلال الفترة الماضية ناتجة عن الطفرات المستمرة فى أسعار مواد البناء، ونقص الخامات المستوردة بالسوق، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم. اقرأ أيضا:“وادى دجلة” توقع شراكة مع“Subsbase” المدعومة من بنك مصر
وقال إن شركة“وادى دجلة” لجأت لزيادة أسعار منتجاتها العقارية بنسبة تجاوزت 80%، وذلك لمواكبة الارتفاعات المستمرة فى الأسعار، وتجنب أى خسائر مالية على المدى البعيد.
وأضاف أن الشركة حريصة على توفير كافة التسهيلات الممكنة فى ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم، حيث توفر الشركة أنظمة سداد متنوعة لتلائم كافة العملاء، فضلا عن إمكانية إعادة جدولة الأقساط للعملاء المتعثرين.
وأوضح أن الشركة ستولى اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة بالشق التجارى والإدارى، لتنويع محفظتها العقارية وضمان توفير إيرادات متكررة.
وقال إن الشركة طبقت كافة آليات التعاون مع شركات المقاولات، سواء بسداد دفعة مقدمة نظير تنفيذ أعمال معينة، أو السداد الكامل للمبلغ على أقساط، وذلك بهدف تسريع وتيرة التنفيذ بالمشروعات.
وأضاف أن العقار مازال الملاذ الآمن للاستثمار، خاصة فى ظل وجود طلب حقيقى على العقار، بالتزامن مع الزيادة السكانية.
وتأسست وادى دجلة للتنمية العقارية عام 2005، وهى إحدى الشركات التابعة لشركة وادى دجلة القابضة، ولديها محفظة قائمة من المجتمعات السكنية والتجارية والمنتجعات، وتبلغ مساحة الأراضى لديها 5.5 مليون متر موزعة على 16 مشروعًا.
MENAFN09022024000202011048ID1107832160