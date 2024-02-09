وادى دجلة تطرح 3 مشروعات بنشاط إدارى تجارى خلال 2024

قال ريمون عهدى، الرئيس التنفيذى لشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، إن الشركة تستعد لطرح 3 مشروعات جديدة بنشاط تجارى إدارى خلال العام الجارى، فى القاهرة والعين السخنة.

وأضاف عهدى لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف التوسع فى حجم أعمالها خلال الفترة القادمة، من خلال إطلاق مشروعات جديدة بعدد من المناطق أبرزها الساحل الشمالى والعين السخنة.

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وأوضح أن الشركة تتفاوض حاليا للحصول على قطعة أرض بمساحة 65 فدانًا فى منطقة العين السخنة لتنفيذ مشروع جديد.

وقال عهدى، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 4.6 مليار جنيه بمشروعاتها القائمة خلال العام الجارى، بالتزامن مع خطتها التوسعية فى المبيعات.

وأضاف أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 2.6 مليار جنيه بمشروعاتها بالقاهرة والعين السخنة خلال عام 2023، مقابل 1.5 مليار جنيه خلال عام 2022.

وأوضح أن الشركة تستهدف الإسراع من معدلات التنفيذ بالمشروعات القائمة، كما تستهدف تسليم 1500 وحدة بمشروعاتها خلال العام الجارى.

وأكد أن الشركة لديها مصادر متنوعة للتمويل وهى محفظة الشيكات، والتأجير التمويلى من خلال الأصول التى تمتلكها، ومجموعة الشركات التى تمتلكها الشركة القابضة.

وقال إن الشركة تعاقدت على قطعة أرض فى الساحل الشمالى لتنفيذ مشروع تجارى إدارى بمنطقة سيدى عبد الرحمن، وذلك فى إطار توسع الشركة فى المشروعات التجارية.

وأضاف عهدى، أن الشركة تمتلك إدارة خاصة بالتشطيبات لتتولى تشطيب الوحدات للعملاء الراغبين فى الحصول على وحدات كاملة التشطيب خاصة فى ظل التغيرات المستمرة بأسعار مواد البناء.

وأوضح أن الشركة تستهدف زيادة رأسمالها خلال الفترة القادمة ليتوافق مع النمو فى حجم أعمالها، والوفاء بالالتزامات القائمة للشركة.

وقال إن“وادى دجلة” ضخت نحو 1.5 مليار جنيه فى أعمال الإنشاءات خلال العام الماضى، وتستهدف زيادة تلك القيمة فى العام الحالى، لتسريع معدلات التنفيذ بالمشروعات خاصة فى ظل طفرات الأسعار المستمرة التى يشهدها القطاع العقارى.

وأضاف أن الشركة انتهت من تسليم 1600 وحدة خلال العام الماضى، مقابل 750 وحدة تم تسليمها فى 2022، وذلك فى إطار حرصها على الالتزام مع العملاء بالجداول الزمنية للتسليم.

وأكد أن شركة“وادى دجلة” تحافظ على التوازن بين معدلات التنفيذ بالمشروعات القائمة، ومعدلات البيع، لحين استقرار الوضع الاقتصادى بشكل عام، وتجنبا لأى تغيرات مفاجئة فى الأسعار.

وأوضح أن الشركة لا تسعى للحصول على قروض بنكية خلال الفترة الحالية، فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مع إمكانية توريق محفظة الشيكات الخاصة بالوحدات التى تم تسليمها فى العام الماضى.

وقال عهدى، إن إطلاق مشروع“كلوب تاون” وتوسيع مشروع“مورانو” ساهم بشكل كبير فى نمو مبيعات الشركة خلال العام الماضى.

وأضاف أن مشروع“كلوب تاون” بمنطقة المعادى فى القاهرة، باستثمارات 1.5 مليار جنيه، ويضم 550 وحدة سكنية، تتنوع بين الشقق والدوبلكس، ويتكون المشروع من 3 مراحل بالإضافة إلى منطقة تجارية، ومن المقرر بدء تسليم المرحلة الأولى خلال عام 2024.

وتابع عهدى:“سنحاول التوسع فى المبيعات ولكن بسياسة حكيمة لتجنب تبعات المرحلة الصعبة، كما سنحاول استكشاف نماذج مبتكرة للتطوير وتبنى ممارسات البناء المستدامة، والتى تشمل تدابير جديدة مثل دمج محطات شحن السيارات الكهربائية، والتوافق مع الاتجاهات البيئية العالمية، والاستجابات المرنة لاحتياجات ومتطلبات العملاء المتغيرة”.

وأوضح أن القطاع العقارى شهد تحديات كثيرة خلال الفترة الماضية ناتجة عن الطفرات المستمرة فى أسعار مواد البناء، ونقص الخامات المستوردة بالسوق، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم.

وقال إن شركة“وادى دجلة” لجأت لزيادة أسعار منتجاتها العقارية بنسبة تجاوزت 80%، وذلك لمواكبة الارتفاعات المستمرة فى الأسعار، وتجنب أى خسائر مالية على المدى البعيد.

وأضاف أن الشركة حريصة على توفير كافة التسهيلات الممكنة فى ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم، حيث توفر الشركة أنظمة سداد متنوعة لتلائم كافة العملاء، فضلا عن إمكانية إعادة جدولة الأقساط للعملاء المتعثرين.

وأوضح أن الشركة ستولى اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة بالشق التجارى والإدارى، لتنويع محفظتها العقارية وضمان توفير إيرادات متكررة.

وقال إن الشركة طبقت كافة آليات التعاون مع شركات المقاولات، سواء بسداد دفعة مقدمة نظير تنفيذ أعمال معينة، أو السداد الكامل للمبلغ على أقساط، وذلك بهدف تسريع وتيرة التنفيذ بالمشروعات.

وأضاف أن العقار مازال الملاذ الآمن للاستثمار، خاصة فى ظل وجود طلب حقيقى على العقار، بالتزامن مع الزيادة السكانية.

وتأسست وادى دجلة للتنمية العقارية عام 2005، وهى إحدى الشركات التابعة لشركة وادى دجلة القابضة، ولديها محفظة قائمة من المجتمعات السكنية والتجارية والمنتجعات، وتبلغ مساحة الأراضى لديها 5.5 مليون متر موزعة على 16 مشروعًا.