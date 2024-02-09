الرئيس التنفيذى: أبوسومة تستهدف 6 مليارات جنيه مبيعات خلال 2024

تستهدف شركة أبوسومة للتنمية السياحية، تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام الجارى.

وقال إبراهيم المسيرى، الرئيس التنفيذى لشركة“أبوسومة” للتنمية السياحية، إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 4.2 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بمبيعات بلغت 2 مليار جنيه خلال عام 2022.

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وأضاف المسيرى لـ”البورصة”، أن الشركة وضعت خطة للتوسع فى السوق العقارى المصرى خلال عام 2024، من خلال البدء فى تنمية مشروعات جديدة.

وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 2 مليار جنيه فى أعمال الإنشاءات بمشروعات جديدة خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن الشركة تركز على الإسراع بمعدلات التنفيذ بمشروعاتها، وتوسيع محفظة أعمالها من العقارات والفنادق والمنتجعات السياحية.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة، إن“أبوسومة” تخطط لإنشاء 5 فنادق جديدة باستثمارات 4 مليارات جنيه.

وأضاف المسيرى، أن الفنادق الجديدة بطاقة استيعابية 750 غرفة، موضحاً أنه تم البدء فى مرحلة الدراسات النهائية للمشروع.

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية لأول فندقين 450 غرفة، والفندق الثالث 180 غرفة، والفندقان الرابع والخامس هما فنادق ((بوتيك)) بإجمالى 120 غرفة.

وأشار إلى أن“أبوسومة” تنفذ فندقاً آخر فى مدينة الغردقة بطاقة 200 غرفة، ومن المقرر افتتاحه خلال عام 2025.

وقال المسيرى، إن سوق الاستثمار العقارى فى منطقة البحر الأحمر يعد سوقاً متنوعاً يلبى التفضيلات المختلفة والاحتياجات المتنوعة لجميع شرائح العملاء.

وأضاف أن الشركة تدرس عددا من الفرص الاستثمارية، وذلك فى إطار التوجه المستمر نحو استكشاف فرص واتجاهات جديدة فى السوق، مثل سياحة الاستشفاء والسياحة البيئية والثقافية والرياضية.

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة“أبوسومة”، أنه لا يمكن توقع ملامح السوق العقارى خلال 2024 حتى الآن، نتيجة المتغيرات الخارجية، فضلاً عن الطفرات المستمرة فى أسعار مواد البناء.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن نشهد نمواً معتدلاً فى المبيعات خلال العام الجارى، لكن الوتيرة قد تتأثر بالظروف الاقتصادية والعوامل التنظيمية بالسوق.

وقال المسيرى، إن المرونة فى خيارات الدفع قد تلعب دوراً حاسماً فى جذب العملاء، ومن المتوقع أن تستمر صناعة العقارات فى الاستفادة من القنوات الرقمية للتسويق.

وأضاف أن هناك بعض التشريعات التى تساعد على حفظ التوازن فى السوق العقارى، منها قانون التسجيل العقارى لضمان المعاملات الواضحة والآمنة، ومنع النزاعات وتعزيز الثقة بين المشترين والمستثمرين.

وأشار إلى ضرورة تسريع الموافقات على المشروعات مما يتيح جداول زمنية أكثر كفاءة للشركات العقارية، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية للاستثمار فى البنية التحتية وتحسينها، بما فى ذلك النقل والمرافق.

كما طالب بتقديم حوافز لدمج الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة فى مجال التطوير العقارى، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.

وأوضح أنه يجب تسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص للعمل بشكل مشترك فى مشروعات البنية التحتية وتمويلها.

وأكد على أهمية عقد شراكات مع المؤسسات التعليمية لضمان وجود قوة عاملة مدربة قادرة على تلبية المتطلبات المتطورة لصناعة العقارات، فضلا عن إدخال آليات التخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق أو التى قد تؤثر على المشروعات العقارية.

وقال المسيرى، إن شركة“أبوسومة” تعتمد على عدد من الآليات للتحوط من أزمات السوق، ومنها إقامة شراكات طويلة الأمد، وتنويع الموردين بهدف تقليل تأثير تقلبات الأسعار فى المواد الخام والموارد الأساسية.

وأضاف أن الشركة تعتمد على إطار قوى لإدارة المخاطر لتقييم ومعالجة المخاطر المالية المحتملة، بما فى ذلك المرتبطة بتقلب الأسعار، فضلا عن مراجعة وتعديل استراتيجيات إدارة المخاطر للتأكد من أنها تتماشى مع ظروف السوق.

وأوضح أن محور التحوط فى مواد البناء، مثل الحديد والأسمنت، يمثل جانبًا محوريًا فى استراتيجية الشركة حيث تعتمد الشركة على اتباع ممارسات الاستدامة.

وقال إن“أبوسومة” تسعى دائما لاستكشاف مواد وأساليب بناء صديقة للبيئة، ليس فقط لتحقيق أهداف الاستدامة، بل يمكن أن تكون مفيدة اقتصاديًا أيضًا على المدى الطويل.

وأضاف أن هناك توجها كبيرا نحو العقارات المستدامة والصديقة للبيئة، مما يعكس التفضيلات المتطورة للمستهلكين، متوقعا أن تستمر هذه التوجهات فى التأثير على السوق.

وأوضح أن الشركة توفر حلول دفع متنوعة تتسم بالمرونة لتلائم مختلف التفضيلات المالية للعملاء، كما تحرص الشركة على التواصل المستمر مع العملاء لاستكشاف خيارات الدفع المتاحة وأنظمة السداد، لتصميم خطط تناسب أوضاعهم المالية.

وقال المسيرى، إن معدلات الطلب فى السوق العقارى لا تزال عالية، ونتوقع اهتمامًا مستمرًا من المستثمرين المحليين والدوليين، كما يساهم توافر خيارات التمويل والحوافز الجذابة للتطوير العقارى فى تعزيز النظرة الإيجابية للقطاع.