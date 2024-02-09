IL Cazar تطرح مشروع THE CREST باستثمارات 60 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة“IL Cazar” مشروع“THE CREST” فى مدينة القاهرة الجديدة، بإجمالى استثمارات 60 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة الشركة لطرح عدة مشروعات خلال عامى 2024 و2025.

وقال نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة“IL Cazar”، إن مشروع“THE CREST” بنشاط سكنى متكامل، ويقع على مساحة 158 فدانًا، ويضم وحدات سكنية متنوعة ما بين شقق وفيلات وتاون هاوس، حيث يضم المشروع 3 آلاف وحدة سكنية، وتبدأ مساحات الوحدات من 85 مترًا للشقق، و400 متر للفيلات.

موضوعاتالرئيس التنفيذى:“أبوسومة” تستهدف 6 مليارات جنيه مبيعات خلال 2024 “وادى دجلة” تطرح 3 مشروعات بنشاط إدارى تجارى خلال 2024 صفقة رأس الحكمة تقفز بأسهم القطاع العقارى

وأضاف أنه تم التعاقد مع مكتب رائف فهمى للتصميم الخاص بالمشروع، ومع شركة شداد للمقاولات، ومن المخطط بدء تنفيذ المشروع خلال صيف 2024، على أن يبدأ التسليم بنهاية 2027.

وأوضح أن المشروع يضم خدمات متنوعة بإجمالى مساحة 35 ألف متر مربع، منها نادى اجتماعى ومنطقة ألعاب رياضية ومطاعم وهايبر ماركت وصيدلية ومبنى اجتماعى ووحدات فندقية ومكاتب إدارية.

وأشار إلى أن النسبة البنائية للمشروع تبلغ 17% فقط، وباقى مساحة المشروع عبارة عن خدمات ومساحات خضراء.

وقال خزام، إن“ IL Cazar ” تمتلك 6 مشروعات، تم طرح 3 مشروعات منها حتى الآن، ومن المخطط طرح 3 مشروعات خلال عامى 2024 و2025.

وأضاف أن الشركة تنفذ مشروع“جو هليوبلس” بنسبة إنشاءات 90% ومن المخطط البدء فى تسليمه خلال عام 2024، ويضم المشروع حوالى 1000 وحدة سكنية.

وأوضح أن الشركة تنفذ مشروع“كريك تاون” بنسبة إنشاءات بلغت 96%، وهو مشروع متعدد الأنشطة تجارى وإدارى وسكنى، ومن المقرر بدء التسليم فى الربع الأخير من 2024، حيث تم تسويق 80% من الوحدات السكنية للمشروع، وبالنسبة للجزء التجارى يوجد وحدات إدارية وتجارية سيتم طرحها خلال الربع الرابع من العام الجارى، وسيبدأ التسليم خلال 2025.

وقال إن“IL Cazar” انتهت من تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بمشروع“جو هليوبلس”، وتخطط لتسليم باقى الوحدات من المرحلة الثانية بالمشروع فى نهاية العام الجارى، كما تستهدف الشركة تسليم أكثر من 600 وحدة“فيلات” بمشروع“كريك تاون” خلال 2024، و1500 وحدة“شقق” فى نهاية 2025.

وأضاف أن الشركة تخطط لطرح مشروعات جديدة بإجمالى 1000 فدان خلال العام الجارى فى مدينة القاهرة الجديدة والساحل الشمالى ومدينة 6 أكتوبر.