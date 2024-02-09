IL Cazar تطرح مشروع THE CREST باستثمارات 60 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت شركة“IL Cazar” مشروع“THE CREST” فى مدينة القاهرة الجديدة، بإجمالى استثمارات 60 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة الشركة لطرح عدة مشروعات خلال عامى 2024 و2025.
وقال نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة“IL Cazar”، إن مشروع“THE CREST” بنشاط سكنى متكامل، ويقع على مساحة 158 فدانًا، ويضم وحدات سكنية متنوعة ما بين شقق وفيلات وتاون هاوس، حيث يضم المشروع 3 آلاف وحدة سكنية، وتبدأ مساحات الوحدات من 85 مترًا للشقق، و400 متر للفيلات.
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وأضاف أنه تم التعاقد مع مكتب رائف فهمى للتصميم الخاص بالمشروع، ومع شركة شداد للمقاولات، ومن المخطط بدء تنفيذ المشروع خلال صيف 2024، على أن يبدأ التسليم بنهاية 2027.
وأوضح أن المشروع يضم خدمات متنوعة بإجمالى مساحة 35 ألف متر مربع، منها نادى اجتماعى ومنطقة ألعاب رياضية ومطاعم وهايبر ماركت وصيدلية ومبنى اجتماعى ووحدات فندقية ومكاتب إدارية.
وأشار إلى أن النسبة البنائية للمشروع تبلغ 17% فقط، وباقى مساحة المشروع عبارة عن خدمات ومساحات خضراء.
وقال خزام، إن“ IL Cazar ” تمتلك 6 مشروعات، تم طرح 3 مشروعات منها حتى الآن، ومن المخطط طرح 3 مشروعات خلال عامى 2024 و2025.
وأضاف أن الشركة تنفذ مشروع“جو هليوبلس” بنسبة إنشاءات 90% ومن المخطط البدء فى تسليمه خلال عام 2024، ويضم المشروع حوالى 1000 وحدة سكنية.
وأوضح أن الشركة تنفذ مشروع“كريك تاون” بنسبة إنشاءات بلغت 96%، وهو مشروع متعدد الأنشطة تجارى وإدارى وسكنى، ومن المقرر بدء التسليم فى الربع الأخير من 2024، حيث تم تسويق 80% من الوحدات السكنية للمشروع، وبالنسبة للجزء التجارى يوجد وحدات إدارية وتجارية سيتم طرحها خلال الربع الرابع من العام الجارى، وسيبدأ التسليم خلال 2025.
وقال إن“IL Cazar” انتهت من تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بمشروع“جو هليوبلس”، وتخطط لتسليم باقى الوحدات من المرحلة الثانية بالمشروع فى نهاية العام الجارى، كما تستهدف الشركة تسليم أكثر من 600 وحدة“فيلات” بمشروع“كريك تاون” خلال 2024، و1500 وحدة“شقق” فى نهاية 2025.
وأضاف أن الشركة تخطط لطرح مشروعات جديدة بإجمالى 1000 فدان خلال العام الجارى فى مدينة القاهرة الجديدة والساحل الشمالى ومدينة 6 أكتوبر.
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