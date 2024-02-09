الدولية للاستشارات تشرف على 60 مشروعا عقاريا باستثمارات 10 مليارات جنيه

قال الدكتور فهد أبو العزم، رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للاستشارات الهندسية، إن الشركة تشرف على 60 مشروعا عقاريا داخل مصر وخارجها، بتكلفة استثمارية 10 مليارات جنيه.

وأضاف أبو العزم لـ”البورصة”، أن الشركة تتولى الإشراف الهندسى على مشروعات فى أكثر من دولة، منها فرنسا وتشاد والسعودية.

موضوعات“IL Cazar” تطرح مشروع“THE CREST” باستثمارات 60 مليار جنيه الرئيس التنفيذى:“أبوسومة” تستهدف 6 مليارات جنيه مبيعات خلال 2024 “وادى دجلة” تطرح 3 مشروعات بنشاط إدارى تجارى خلال 2024

وأوضح أن“الدولية للاستشارات” تشرف حاليا على 16 مشروعا فى السعودية من خلال أمانة محافظة جدة، بتكلفة استثمارية للمشروعات بلغت 4 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تعمل منذ أكثر من 5 سنوات بمشروعات خارج مصر، فى دول الخليج وأفريقيا وأوروبا.

وقال أبو العزم، إن الشركة تمتلك مكاتب تمثيل فى فرنسا وتشاد نظرا لحجم أعمالها هناك، وتعتزم خلال الفترة المقبلة فتح المزيد من مكاتب التمثيل بدول الخليج وأوروبا.

وأضاف أن“الدولية للاستشارات” تعمل مع أكثر من 20 مطورا عقاريا بالعديد من المشروعات المختلفة بأنشطة سكنية وإدارية وتجارية.

وأوضح أن قطاع الاستشارات الهندسية يواجه العديد من التحديات خلال الفترة الحالية فى ظل الارتفاعات القياسية فى أسعار مواد البناء وخامات التشطيب.

وقال أبو العزم، إنه يجب دعم المنتج المصرى والاعتماد عليه فى المشروعات، وتابع:“نحتاج لتكوين مجموعة متخصصة من الاستشاريين للقيام بزيارات ميدانية لمصانع مواد البناء وخامات التشييد، ووضع الاختبارات المطلوبة من أجل اعتماد منتجات هذه المصانع فى المشروعات”.

وأضاف أن استخدام الأساليب العلمية الحديثة فى البناء أصبح ضرورة، للمساهمة فى تقليل تكلفة الإنشاءات مع الحفاظ على معايير الجودة المطلوبة.

وأوضح أن القطاع العقارى المصرى يعد الأقوى بالمنطقة، نظرا لحجم الطلب المرتفع بسبب النمو المستمر فى عدد السكان، كما يرتفع الطلب على العقارات باعتبارها الملاذ الآمن للحفاظ على المدخرات.