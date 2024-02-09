الدولية للاستشارات تشرف على 60 مشروعا عقاريا باستثمارات 10 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) أبو العزم: الشركة تتولى الإشراف الهندسى على 16 مشروعا فى السعودية بتكلفة 4 مليارات جنيه
قال الدكتور فهد أبو العزم، رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للاستشارات الهندسية، إن الشركة تشرف على 60 مشروعا عقاريا داخل مصر وخارجها، بتكلفة استثمارية 10 مليارات جنيه.
وأضاف أبو العزم لـ”البورصة”، أن الشركة تتولى الإشراف الهندسى على مشروعات فى أكثر من دولة، منها فرنسا وتشاد والسعودية.
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وأوضح أن“الدولية للاستشارات” تشرف حاليا على 16 مشروعا فى السعودية من خلال أمانة محافظة جدة، بتكلفة استثمارية للمشروعات بلغت 4 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن الشركة تعمل منذ أكثر من 5 سنوات بمشروعات خارج مصر، فى دول الخليج وأفريقيا وأوروبا.
وقال أبو العزم، إن الشركة تمتلك مكاتب تمثيل فى فرنسا وتشاد نظرا لحجم أعمالها هناك، وتعتزم خلال الفترة المقبلة فتح المزيد من مكاتب التمثيل بدول الخليج وأوروبا.
وأضاف أن“الدولية للاستشارات” تعمل مع أكثر من 20 مطورا عقاريا بالعديد من المشروعات المختلفة بأنشطة سكنية وإدارية وتجارية.
وأوضح أن قطاع الاستشارات الهندسية يواجه العديد من التحديات خلال الفترة الحالية فى ظل الارتفاعات القياسية فى أسعار مواد البناء وخامات التشطيب.
وقال أبو العزم، إنه يجب دعم المنتج المصرى والاعتماد عليه فى المشروعات، وتابع:“نحتاج لتكوين مجموعة متخصصة من الاستشاريين للقيام بزيارات ميدانية لمصانع مواد البناء وخامات التشييد، ووضع الاختبارات المطلوبة من أجل اعتماد منتجات هذه المصانع فى المشروعات”.
وأضاف أن استخدام الأساليب العلمية الحديثة فى البناء أصبح ضرورة، للمساهمة فى تقليل تكلفة الإنشاءات مع الحفاظ على معايير الجودة المطلوبة.
وأوضح أن القطاع العقارى المصرى يعد الأقوى بالمنطقة، نظرا لحجم الطلب المرتفع بسبب النمو المستمر فى عدد السكان، كما يرتفع الطلب على العقارات باعتبارها الملاذ الآمن للحفاظ على المدخرات.
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