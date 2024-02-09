((تحويشة العمر)).. هل تصمد ((العقارات)) أمام ارتفاعات الذهب القياسية؟

لطالما مثلت العقارات ملاذاً آمناً أمام المواطنين والمستثمرين فى خضم الأزمات الاقتصادية الكبرى، جنباً إلى جنب الذهب.. ولكن فى ظل قفزات أسعار الذهب المبالغ فيها، هل يستمر إقبال العملاء على العقارات لحفظ قيمة مدخراتهم، أم يلجأوا إلى شراء الذهب؛ انتظاراً لارتفاعات أكبر فى الأسعار؟

وفى الوقت نفسه يعانى مطورون عقاريون تحديات عدة تعيق استكمال مشروعاتهم، وأبرزها عدم استقرار أسعار مواد البناء والتشطيب، ما أدى إلى تضخم تكلفة الإنشاءات، رغم زيادة الإقبال على الشراء.

موضوعات“الدولية للاستشارات” تشرف على 60 مشروعا عقاريا باستثمارات 10 مليارات جنيه “IL Cazar” تطرح مشروع“THE CREST” باستثمارات 60 مليار جنيه الرئيس التنفيذى:“أبوسومة” تستهدف 6 مليارات جنيه مبيعات خلال 2024

دعاء العطار، موظفة أرشيف فى إحدى القنوات التليفزيونية الخاصة، تسعى منذ شهرين تقريباً لشراء وحدة سكنية، فى أحد أحياء مدينة 6 أكتوبر؛ لحفظ قيمة مدخراتها أو ما سمته ((تحويشة العمر))، فى ظل الانخفاض المتواصل لقيمة الجنيه، والسير على خطى زملائها ومعارفها الذين حفظوا قيمة أموالهم بتحويلها إلى عقار أو ذهب أو دولار.

((دعاء)) اختارت العقار؛ حيث ترى أنه أكثر طريقة آمنة من وجهة نظرها لحفظ قيمة أموالها، كما يمكن الاستفادة منه بطرق إضافية عبر التأجير أو الاستخدام الشخصى.

ولكن يواجه العقار منافسة من الذهب؛ حيث ارتفعت أسعار الذهب فى الأسواق المصرية بنسبة 90%، ما يعادل 1500 جنيه للجرام خلال تعاملات عام 2023.

ووفقاً لمنصة ((آى صاغة)) لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، فإنَّ جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات العام الماضى عند مستوى 1675 جنيهاً، واختتم تعاملات العام عند مستوى 3175 جنيهاً.

ولكن خلال شهر يناير الماضى، شهدت أسعار الذهب فى السوق المصرى ارتفاعات جديدة ليقترب جرام الذهب عيار 21 من مستوى 4 آلاف جنيه.

وقال أمجد حسانين، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إنَّ الغرفة تدرس عدة خيارات لتوفير حلول لأزمات الشركات العقارية، خاصة عدم القدرة على تسليم العقارات التى تم بيعها خلال الـ3 سنوات الماضية فى ظل ارتفاع التكلفة غير المتوقعة.

وأضاف ((حسانين)) لـ((البورصة))، أن شركات التطوير العقارى الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثراً بالأزمة؛ حيث تمتلك الشركات الكبرى الكثير من أدوات التحوط أثناء البيع.

وأوضح أن الشركات العقارية الكبرى استطاعت تفادى الخسارة أثناء البيع من خلال تنفيذ خطط لمواجهة تقلبات سعر الصرف، وزيادة التكلفة، وتمتلك وحدات تباع بعد انتهاء البناء، بأسعار أعلى مقارنة ببداية طرح المشروع.

وقال إنه لا توجد مخاطر بالاستثمار فى مشاريع عقارية مكتملة. وتابع: ((هناك العديد من شركات التطوير ذات ملاءة مالية وخبرة فى السوق، وتوفر فرصاً استثمارية مميزة للعملاء)).

فيما يرى أحمد أهاب، الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى، أن هناك إقبالاً ملحوظاً على شراء العقارات منذ النصف الثانى للعام الماضى، كملاذ آمن للتحوط ضد التغيرات الاقتصادية، ما أدى إلى زيادة مبيعات شركته بنحو 60% بنهاية 2023.

وأشار تقرير عن تطور أداء أفضل 20 مطور عقارى خلال أول 9 أشهر من العام الماضى، إلى ارتفاع المبيعات بنحو 95%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ليبلغ إجمالى المبيعات 448 مليار جنيه.

وقال ((أهاب)) لـ((البورصة))، إنه لا يوجد أضمن من العقار؛ حيث تتغير أسعار الذهب والدولار ارتفاعاً وانخفاضاً، ولكن العقارات دائماً فى زيادة.

وتابع ((أهاب)): ((ورغم ذلك يوجد عيوب للاستثمار فى العقار، منها احتمالية تعثر المطور الذى يضطر إلى التوقف أو تأخير موعد التسليم، ما يعنى عدم قدرة العميل على إعادة بيع الوحدة فى أى وقت، بعكس الذهب الذى يمكن بيعه بشكل فورى، ولكن لا يزال العقار هو سبيل آمن ويحقق عائد أكبر)).

وأوضح أن السوق العقارى يمر بمرحلة تغيرات كبيرة فى الفترة الأخيرة؛ بسبب القفزات المتتالية لتكاليف الإنشاء.

وأشار إلى أن أفضل طرق التحوط هى وضع توقعات لقيمة التكلفة ضمن سياسة التسعير، مع تسريع وتيرة الإنشاءات لتقليل الفجوة الزمنية بين البناء والبيع، مع إبرام عقود طويلة الآجل مع الموردين والمقاولين.

وقال ((أهاب))، إن التجربة أثبتت أنه لا يوجد قطاع يحقق عائداً على الاستثمار أكثر من العقارات؛ لأن المستثمر يشترى بمقدم من 5% إلى 10% من قيمة الوحدة، بخلاف الذهب والدولار؛ حيث يتم دفع القيمة كاملة.

وأضاف أن ارتفاع أسعار العقارات جعل المستثمرين يفضلون شراء وحدات بمساحات أصغر من المعتاد، بالإضافة إلى الاستثمار بالمشاريع غير المكتملة لما تحققه من عائد أكبر من المكتملة فى حال تجنب المخاطر.

وأوضح أن شركة ((مدار للتطوير)) أوقفت البيع فى آخر 4 أشهر من العام الماضى؛ بسبب عدم استقرار الأوضاع فى السوق، وكنوع من التحوط لإعادة تقييم آليات البيع وتحديد الأسعار والوحدات التى سيتم طرحها.

وأشار إلى أن التحديات والمخاطرة الأكبر تقع على المطورين فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فالمستثمر يتحمل فقط اختيار شركة التطوير الأفضل وتثبيت السعر وموعد تسلم المشروع، فى حين يواجه المطورون زيادات الأسعار والتكلفة.

وقال إن التحديات التى تواجهها شركات التطوير العقارى متفاوتة، فالشركات التى ليس لديها محفظة أراضٍ تواجه أزمة حقيقية على عكس الشركات التى تملك محفظة أراضٍ تعتمد عليها فى تعويض الخسائر.

وتوقع مركز المعلومات ودعم اتحاذ القرار بمجلس الوزراء، نمو حجم السوق العقارى السكنى بحلول عام 2028 إلى 30.3 مليار دولار، مقارنة بـ18.04 مليار دولار خلال عام 2023، فى ظل الإقبال الملحوظ على شراء العقارات، وفق تقرير أصدره خلال نوفمبر الماضى.

وقال محمد أنور، رئيس مجلس إدارة شركة ((توريك للتطوير العقارى))، إنَّ العقارات لا تزال ملاذاً آمناً للاستثمار أمام المواطنين، مقارنة بالقطاعات الاستثمارية الأخرى.

ورغم ذلك يرى ((أنور))، أن الاستثمار فى القطاع العقارى، خلال الفترة الحالية، يُحمل الشركات العقارية أعباء كثيرة؛ نتيجة ارتفاع تكلفة الإنشاءات، والزيادة المستمرة فى أسعار مواد البناء.

وأضاف لـ((البورصة))، أن شركته بصدد إقامة مشروع جديد وطرحته على 11 مقاولاً لم يستطيعوا تحديد أسعار بعينها فى ظل تقلبات السوق والزيادات المتتالية فى أسعار الخامات.

وأوضح أن الشركة تواجه صعوبة فى تحديد سعر الوحدات، فى ظل عدم القدرة على تحديد قيمة التكلفة؛ نتيجة عدم ثبات وتيرة زيادات المواد الخام، وخاصة الحديد.

وأشار إلى أن الشركة لا تستطيع طرح الوحدات بأسعار ترضى العميل وتعرضها للخسائر، خاصة أن هناك إقبالاً شديداً على شراء العقارات السكنية.

وتابع ((أنور)): ((أيضاً لا يمكن طرح الوحدات بأسعار مبالغ فيها؛ حتى لا يحدث ركود فى المبيعات وتراجع فى إيرادات الشركة)).

وقال محمد لقمة، رئيس شركة ((ديتيلز للتجارة والمقاولات))، إنَّ المطورين العقاريين يواجهون أزمة ارتفاع تكلفة الإنشاءات؛ نظراً إلى التزامهم بأسعار محددة لوحدات تم بيعها بالفعل.

وأضاف ((لقمة))، أن الأزمة الأكبر هى ارتفاع نسبة الفائدة فى البنوك، والتى يلجأ المطور إلى إضافتها على أسعار البيع خلال فترة السداد باعتبارها جزءاً من التكلفة، ما يجعل الأسعار فى السوق العقارى غير حقيقية.

وأشار إلى توقف شركة ((ديتيلز للمقاولات)) عن قبول أى مشاريع جديدة منذ 6 أشهر؛ نتيجة ضبابية السوق رغم زيادة الطلب على العقارات، وأرجع ذلك إلى صعوبة تحديد الأسعار فى ظل عدم استقرار سعر الصرف، ما أدى إلى خسائر فى المشروعات الحالية والتى لم تنته بعد وسط قفزات أسعار حديد التسليح.