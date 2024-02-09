((المصرية للتعمير)) تستهدف 400 مليون جنيه مبيعات فى 2024

تستهدف الشركة المصرية للتعمير ((EGYDEF))، تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 400 مليون جنيه بمشروعاتها العقارية خلال العام الجارى.

وقال المهندس أحمد لطفى، العضو المنتدب، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعمير، إنَّ الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 200 مليون جنيه خلال العام الماضى 2023.

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وأضاف ((لطفى)) لـ((البورصة))، أن شركة المصرية للتعمير تخطط للتوسع فى حجم مبيعاتها، وجذب مزيد من العملاء، من خلال تنمية مشروعات جديدة بالسوق المصرى.

وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 180 مليون جنيه، خلال العام الجارى؛ لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها، وفقاً لخطط التنفيذ المقررة، ورغبة الشركة فى الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بجدول التسليمات مع العملاء.

وأشار إلى أن الشركة ضخت استثمارات بالأعمال الانشائية بقيمة 150 مليون جنيه خلال العام الماضى.

وقال ((لطفى)): ((الشركة المصرية للتعمير تولى اهتماماً كبيراً بملف التنفيذ بمشروعاتها خاصة فى ظل الطفرات المستمرة فى الأسعار، وارتفاع تكلفة التنفيذ مع زيادة أسعار مواد البناء والتشييد)).

وأضاف أن الشركة انتهت من تنفيذ 90% بإنشاءات مشروع ((ويست بارك مول 6 أكتوبر))، وهو عبارة عن مول تجارى إدارى طبى ويحتوى على 320 وحدة.

وأوضح ((لطفى))، أن“المصرية للتعمير” تخطط لتشغيل الجزء التجارى بمشروع ((ويست بارك مول)) خلال العام الجارى.

وأشار إلى أن الشركة لديها خطة تسليمات طموح؛ حيث تستهدف تسليم 80 وحدة خلال الأيام المقبلة بمشاريعها المختلفة، وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء.

وقال ((لطفى))، إنَّ ((المصرية للتعمير)) تمتلك محفظة أراضٍ تقدر بنحو 40 ألف متر مربع، بقيمة استثمارية تبلغ 500 مليون جنيه بمنطقة غرب القاهرة، وهو ما يدعم خطط الشركة التوسعية، خاصة أن الأرض تمثل نحو 50% من تكلفة أى مشروع.

وأضاف أن 25% من عملاء الشركة من الأجانب والمصريين العاملين بالخارج وخاصة دول الخليج، ما يتماشى مع خطة الدولة للتوسع فى تصدير العقار المصرى.

وأوضح أن العرب والمصريين المقيمين فى دول الخليج هم الأكثر إقبالاً على شراء العقارات داخل مصر خلال الفترة الحالية.

وأشار ((لطفى))، إلى أن المنتج العقارى المصرى يمتلك العديد من المزايا التى تجعله ينافس المنتجات العقارية بالدول الأخرى.

وقال إن خطة الشركة الاستثمارية، خلال الفترة القادمة، تركز على زيادة حجم أعمالها فى السوق المصرى من خلال عدة مشروعات جديدة، والإسراع من معدلات الإنجاز بالمشروعات القائمة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى خلال الفترة الحالية.

وأضاف ((لطفى))، أن ((المصرية للتعمير)) تستعد لطرح مشروع جديد بمدينة الشيخ زايد الجديدة، خلال العام الجارى، وهو عبارة عن كومباوند متكامل على مساحة 12 فداناً بقيمة استثمارية تبلغ نحو 2 مليار جنيه، وذلك ضمن خطتها لتنويع محفظة مشروعاتها العقارية.

وأوضح أن المشروع الجديد سيتم تنفيذه بالشراكة مع الجهة المالكة للأرض، مشيراً إلى أن الشركة تدرس عدداً من الفرص الاستثمارية الجديدة بعدد من المناطق ضمن خطتها لزيادة حجم أعمالها بالسوق العقارى المصرى.

وقال إن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى فى تنفيذ جميع مشروعاتها؛ نظراً إلى امتلاكها ملاءة مالية قوية تمكنها من تنفيذ مشروعاتها الحالية.

وأضاف أنه من الممكن ـ خلال الفترة المقبلة ـ دراسة الحصول على آليات تمويلية جديدة كالاقتراض من البنوك إذا استدعى الأمر ذلك فى مشروعات مستقبلية.

وأوضح أن الشركة تركز خلال الفترة الحالية على سرعة تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليمات المحددة للعملاء.

وتوقع أن يشهد العام الجارى ارتفاعاً كبيراً فى معدلات الطلب على شراء العقارات، مع حدوث انتعاشة فى السوق العقارى، معتبراً أن الاستثمار فى العقار يعتبر الاختيار الأفضل للمواطنين للحفاظ على مدخراتهم، باعتباره أفضل استثمار طويل الأجل.

وقال إنه يجب تقديم دعم أكبر للمطورين العقاريين من جانب الحكومة خلال الفترة الحالية، من خلال توفير الأراضى بسعر مقبول وغير مبالغ فيه وإعادة النظر فى نظام التسعير بالمدن الجديدة، مع ضرورة ضم القطاع العقارى لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية مثل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.

وأضاف ((لطفى))، أنه يجب الموافقة على تمويل الوحدات تحت الإنشاء، لمساعدة الشركات العقارية على تنفيذ مشروعاتها، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين.

وأكد أن السوق العقارى فى حاجة ملحة إلى الاستقرار، وخاصة استقرار فى سعر الصرف وسعر الفائدة وبالتالى استقرار فى أسعار مواد البناء وخامات التشطيب، ما ينعكس على شركات التطوير العقارى فى تنفيذ مشروعاتها.

وقال إن ((المصرية للتعمير)) اعتمدت على عدة محاور للتحوط من زيادة أسعار مواد البناء المتتالية، من خلال تخزين كميات كبيرة من مواد البناء وخامات التشطيب والإسراع فى تنفيذ الإنشاءات.وأضاف أن الشركة لجأت إلى الاحتفاظ بنسبة تقترب من 30% من عدد الوحدات بالمشروعات كمخزون وطرحها للبيع بعد إتمام المشروع، فضلاً عن مراجعة الأسعار بشكل مستمر؛ لتجنب أى خسائر ناتجة عن فروق الأسعار أو تحمل أعباء مالية جديدة.

وأوضح ((لطفى))، أن الشركة تدرس، خلال الفترة الحالية، عدداً من الفرص الاستثمارية الجديدة فى بعض المناطق الحيوية لطرح مشروعات تتماشى مع الاستراتيجية الخاصة بالتوسع فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة تركز على منطقة غرب القاهرة؛ لأنها قامت بتنفيذ العديد من المشروعات فيها منذ عام 1994، فضلاً عن أنها تملك قاعدة عملاء كبيرة بالمنطقة.

وقال إن الوحدات التجارية والإدارية تستحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات السوق العقارى، باعتبارها المنتج الأكثر طلباً؛ نظراً إلى زيادة الطلب عليها، لأنها تحقق ربحية كبيرة فى وقت قصير.

وحول أنظمة السداد المناسبة للعملاء فى الوقت الحالى أوضح ((لطفى))، أن نظام السداد قصير الأجل هو الأفضل لمساهمته فى تسريع وتيرة إنشاء المشروع، ولكن السداد طويل الأجل هو المتبع فى السوق العقارى؛ نظراً إلى المنافسة الشديدة بين المطورين، ومن الصعب أن يتم تخفيض مدة الـ8 سنوات فى نظام السداد.

وأضاف أن السوق العقارى سوف يشهد زيادات بنسبة 40% فى أسعار العقارات خلال النصف الأول من العام الجارى. وأشار إلى أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تتجاوز 70% خلال العام الماضى؛ نتيجة زيادات أسعار مواد البناء وخامات التشطيب.