30 مليار جنيه مبيعات سوديك التعاقدية خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت المبيعات التعاقدية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك” بنسبة 42% لتسجل 30 مليار جنيه خلال عام 2023، بدعم أساسى من بيع نحو 1984 وحدة العام الماضى.
وبلغت نسبة مساهمة المشروعات فى منطقة غرب القاهرة نحو 51% من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، وخاصةً مع استمرار الطلب القوى على مشروع الـ464 فدان ومشروع“The Estates” والذى ساهم بحوالى 12.9 مليار جنيه من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها أى ما يمثل 43% من مبيعات سوديك خلال 2023.
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أما مشروعات شرق القاهرة فقد ساهمت بنسبة 32% من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها بدافع من المبيعات القوية لمشروع سوديك إيست والذى ساهم بنسبة 16% من إجمالى مبيعات العام، كما ساهمت مشروعات الساحل الشمالى بنسبة 17% من المبيعات المتعاقد عليها فى 2023.
وبلغت إلغاءات المبيعات حوالى 1.1 مليار جنيه خلال العام الماضى، ما يمثل 4% من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال العام، مقارنة بنسبة إلغاءات وصلت إلى 6% خلال 2022.
وحققت الشركة صافى متحصلات نقدية خلال العام بلغ 10.5 مليار جنيه، بنسبة تعثر 2.2%، مقارنة بصافى متحصلات نقدية بلغ 7 مليارات جنيه ونسبة تعثر 5.1% تم تسجيلهما خلال 2022. “سوديك” تتعاون مع“دلتا أويل” لإقامة منظومة مستدامة لوقود الديزل الحيوى
وسلمت الشركة 1427 وحدة خلال 2023، منها 911 وحدة فى مشروعات شرق القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التى تم تسليمها فى مشروعات غرب القاهرة والساحل الشمالى 511 و5 وحدات على التوالى، مقارنة بـ1279 وحدة تم تسليمها خلال عام 2022.
يذكر أن الشركة استحوذت فى مايو الماضى على 180 فدان، تقع مباشرة جنوب مشروع سيزار بالساحل الشمالى، وتم إطلاق المشروع فى فترة لم تتخطى 3 أشهر، كما وقعت سوديك عقد مشاركة فى الإيرادات لتطوير 440 فداناً فى الساحل الشمالى.
وبلغ إجمالى النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال العام الماضى 6 مليارات جنيه، مقارنة بـ3 مليارات جنيه خلال عام 2022.
وزادت إجمالى إيرادات الشركة خلال العام الماضى لتسجل 10.33 مليار جنيه بنسبة نمو 32%، مقارنة بـ7.81 مليار جنيه تم تسجيلها خلال عام 2022.
وارتفعت أرباح الشركة خلال العام الماضى لتسجل 3.57 مليار جنيه بزيادة 32% وبهامش مجمل ربح 35% مقارنة بعام 2022، والذى وصل فيه هامش مجمل الربح إلى 28% بزيادة 650 نقطة أساس.
وسجلت أرباح التشغيل خلال العام 1.86 مليار جنيه، بهامش أرباح تشغيل 18%، ويمثل ذلك نموًا بنسبة 187% مقارنة بعام 2022.
وبلغ صافى الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة إلى 1.37 مليار جنيه وبهامش صافى الربح 13%، كما بلغ نصيب السهم من الأرباح 3.85 جنيه. “CIB” بالتعاون مع“IFC” تُعد“سوديك” للحصول على شهادة“EDGE Advanced”
وبلغ رصيد أوراق القبض 48.1 مليار جنيه، منها 10.29 مليار جنيه تمثل أوراق قبض قصيرة الأجل، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية للشركة.
كما بلغ رصيد الإيرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التى تم بيعها ومازالت تحت التطوير نحو 51.4 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2023.
وقال أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك، إن أولويات الشركة التركيز على تحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على ربحية المشاريع، حيث تمكنت الشركة خلال العام الماضى من زيادة محفظة الأراضى من خلال إضافة 620 بالساحل الشمالى.
وأوضح أن توقيع سوديك لشراكتها الأخيرة مع شركة نوبو للضيافة من أهم الإنجازات التى تفتخر بها، نظرًا لأنها تؤكد التزامها بتقديم أرقى الخدمات العالمية لعملائنا.
ووقعت“سوديك” اتفاقية شراكة مع شركة نوبو العالمية للضيافة للتوسع فى مصر لأول مرة، وهى شركة متخصصة فى عالم الضيافة وإدارة الفنادق والمطاعم والوحدات السكنية التى تحمل علامتها، حيث تنطلق نوبو فى مشروعين من مشروعات سوديك.
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