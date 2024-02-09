30 مليار جنيه مبيعات سوديك التعاقدية خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت المبيعات التعاقدية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك” بنسبة 42% لتسجل 30 مليار جنيه خلال عام 2023، بدعم أساسى من بيع نحو 1984 وحدة العام الماضى.

وبلغت نسبة مساهمة المشروعات فى منطقة غرب القاهرة نحو 51% من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، وخاصةً مع استمرار الطلب القوى على مشروع الـ464 فدان ومشروع“The Estates” والذى ساهم بحوالى 12.9 مليار جنيه من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها أى ما يمثل 43% من مبيعات سوديك خلال 2023.

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أما مشروعات شرق القاهرة فقد ساهمت بنسبة 32% من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها بدافع من المبيعات القوية لمشروع سوديك إيست والذى ساهم بنسبة 16% من إجمالى مبيعات العام، كما ساهمت مشروعات الساحل الشمالى بنسبة 17% من المبيعات المتعاقد عليها فى 2023.

وبلغت إلغاءات المبيعات حوالى 1.1 مليار جنيه خلال العام الماضى، ما يمثل 4% من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال العام، مقارنة بنسبة إلغاءات وصلت إلى 6% خلال 2022.

وحققت الشركة صافى متحصلات نقدية خلال العام بلغ 10.5 مليار جنيه، بنسبة تعثر 2.2%، مقارنة بصافى متحصلات نقدية بلغ 7 مليارات جنيه ونسبة تعثر 5.1% تم تسجيلهما خلال 2022.

وسلمت الشركة 1427 وحدة خلال 2023، منها 911 وحدة فى مشروعات شرق القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التى تم تسليمها فى مشروعات غرب القاهرة والساحل الشمالى 511 و5 وحدات على التوالى، مقارنة بـ1279 وحدة تم تسليمها خلال عام 2022.

يذكر أن الشركة استحوذت فى مايو الماضى على 180 فدان، تقع مباشرة جنوب مشروع سيزار بالساحل الشمالى، وتم إطلاق المشروع فى فترة لم تتخطى 3 أشهر، كما وقعت سوديك عقد مشاركة فى الإيرادات لتطوير 440 فداناً فى الساحل الشمالى.

وبلغ إجمالى النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال العام الماضى 6 مليارات جنيه، مقارنة بـ3 مليارات جنيه خلال عام 2022.

وزادت إجمالى إيرادات الشركة خلال العام الماضى لتسجل 10.33 مليار جنيه بنسبة نمو 32%، مقارنة بـ7.81 مليار جنيه تم تسجيلها خلال عام 2022.

وارتفعت أرباح الشركة خلال العام الماضى لتسجل 3.57 مليار جنيه بزيادة 32% وبهامش مجمل ربح 35% مقارنة بعام 2022، والذى وصل فيه هامش مجمل الربح إلى 28% بزيادة 650 نقطة أساس.

وسجلت أرباح التشغيل خلال العام 1.86 مليار جنيه، بهامش أرباح تشغيل 18%، ويمثل ذلك نموًا بنسبة 187% مقارنة بعام 2022.

وبلغ صافى الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة إلى 1.37 مليار جنيه وبهامش صافى الربح 13%، كما بلغ نصيب السهم من الأرباح 3.85 جنيه.

وبلغ رصيد أوراق القبض 48.1 مليار جنيه، منها 10.29 مليار جنيه تمثل أوراق قبض قصيرة الأجل، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية للشركة.

كما بلغ رصيد الإيرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التى تم بيعها ومازالت تحت التطوير نحو 51.4 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2023.

وقال أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك، إن أولويات الشركة التركيز على تحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على ربحية المشاريع، حيث تمكنت الشركة خلال العام الماضى من زيادة محفظة الأراضى من خلال إضافة 620 بالساحل الشمالى.

وأوضح أن توقيع سوديك لشراكتها الأخيرة مع شركة نوبو للضيافة من أهم الإنجازات التى تفتخر بها، نظرًا لأنها تؤكد التزامها بتقديم أرقى الخدمات العالمية لعملائنا.

ووقعت“سوديك” اتفاقية شراكة مع شركة نوبو العالمية للضيافة للتوسع فى مصر لأول مرة، وهى شركة متخصصة فى عالم الضيافة وإدارة الفنادق والمطاعم والوحدات السكنية التى تحمل علامتها، حيث تنطلق نوبو فى مشروعين من مشروعات سوديك.