700 مليار جنيه مبيعات 20 شركة عقارية مصرية خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت 20 شركة تطوير عقارى مصرية مبيعات تعاقدية بقيمة 700 مليار جنيه خلال عام 2023، وفقًا لتقرير شركة“زى بورد كونسالتينج لاستشارات الأعمال”.
وأصدرت الشركة تقريرها السنوى عن قطاع العقارات، والذى يسلط الضوء على أعلى المبيعات التى حققها 20 مطورًا عقاريًا بقيمة تتجاوز 700 مليار جنيه، بزيادة 111% مقارنة بمبيعات عام 2022 والتى بلغت 332 مليار جنيه.
موضوعات متعلقة
30 مليار جنيه مبيعات ((سوديك)) التعاقدية خلال 2023 وزير الإسكان يُتابع تنفيذ المرافق بالحي السكني R3 في العاصمة الإدارية ((المصرية للتعمير)) تستهدف 400 مليون جنيه مبيعات فى 2024
وقال أحمد زكى، المدير التنفيذى لشركة“زى بورد كونسالتينج”:“تم تحقيق المبيعات خلال عام 2023 فى الوجهات التالية بالترتيب: شرق القاهرة، الساحل الشمالى، غرب القاهرة، وأخيراً البحر الأحمر”.
وأكد التقرير أن منطقة شرق القاهرة تتصدر كوجهة الاختيار الأولى، خاصةً مع التوسعات الأخيرة فى مدينة المستقبل وانتقال مقر الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وشهدت منطقة غرب القاهرة نمواً هائلاً حيث تم بيع أكثر من 70 مشروعًا سكنيًا فى عام 2023، كما شهدت زيادة كبيرة فى الاستحواذ على الأراضى، خاصةً بسبب التوسعات الجديدة فى مدينتى سفنكس والشيخ زايد.
وأشار التقرير إلى تفوق مجموعة طلعت مصطفى كأفضل مطور عقارى فى 2023، حيث حققت مبيعات قيمتها 140 مليار جنيه بزيادة 322% عن 2022 فى منطقة شرق القاهرة فقط وبدون وسطاء.
وجاءت“ماونتن فيو” فى المركز الثانى بمبيعات بلغت 61 مليار جنيه وزيادة 98% عن مبيعاتها فى 2022.
كما احتلت كل من شركتى“أورا” و”بالم هيلز” المركز الثالث مجتمعتين، حيث حققت كل منهما مبيعات بقيمة 59.5 مليار جنيه، بزيادة 207% لـ”أورا” و129% لـ”بالم هيلز” مقارنة بعام 2022.
وجاءت“سيتى إيدج” فى المركز الرابع بمبيعات قدرها 38 مليار جنيه وزيادة 100% عن 2022، تليها“مدينة مصر” فى المركز الخامس بمبيعات 35 مليار جنيه وزيادة 212%.
وسجلت“إعمار مصر” مبيعات بقيمة 30.2 مليار جنيه بتراجع طفيف 9% عن 2022، أما“سوديك” فقد حققت مبيعات 29.4 مليار جنيه بزيادة 38%.
وحققت شركة“فاوندرز” مبيعات بقيمة 27.6 مليار جنيه بزيادة 35%، كما حققت“نيو جيزة” مبيعات بـ26 مليار جنيه بزيادة 63%، بيننما حققت“تطوير مصر” 25 مليار جنيه مبيعات بزيادة 213% عن 2022.
وأكد ياسر عز العرب، عضو مجلس إدارة شركة زى بورد كونسالتينج، أن“قيمة المبيعات وحدها” ليست المؤشر الأساسى لتقييم المطورين، مشيرا إلى أهمية النظر فى عوامل أخرى مثل حجم الوحدات القديمة، والتزامات التسليم، والربحية، والتوسع، والمخزون العقارى، بالإضافة إلى جودة المشاريع وخدمة ما بعد البيع.
MENAFN09022024000202011048ID1107832153