700 مليار جنيه مبيعات 20 شركة عقارية مصرية خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) حققت 20 شركة تطوير عقارى مصرية مبيعات تعاقدية بقيمة 700 مليار جنيه خلال عام 2023، وفقًا لتقرير شركة“زى بورد كونسالتينج لاستشارات الأعمال”.

وأصدرت الشركة تقريرها السنوى عن قطاع العقارات، والذى يسلط الضوء على أعلى المبيعات التى حققها 20 مطورًا عقاريًا بقيمة تتجاوز 700 مليار جنيه، بزيادة 111% مقارنة بمبيعات عام 2022 والتى بلغت 332 مليار جنيه.

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وقال أحمد زكى، المدير التنفيذى لشركة“زى بورد كونسالتينج”:“تم تحقيق المبيعات خلال عام 2023 فى الوجهات التالية بالترتيب: شرق القاهرة، الساحل الشمالى، غرب القاهرة، وأخيراً البحر الأحمر”.

وأكد التقرير أن منطقة شرق القاهرة تتصدر كوجهة الاختيار الأولى، خاصةً مع التوسعات الأخيرة فى مدينة المستقبل وانتقال مقر الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهدت منطقة غرب القاهرة نمواً هائلاً حيث تم بيع أكثر من 70 مشروعًا سكنيًا فى عام 2023، كما شهدت زيادة كبيرة فى الاستحواذ على الأراضى، خاصةً بسبب التوسعات الجديدة فى مدينتى سفنكس والشيخ زايد.

وأشار التقرير إلى تفوق مجموعة طلعت مصطفى كأفضل مطور عقارى فى 2023، حيث حققت مبيعات قيمتها 140 مليار جنيه بزيادة 322% عن 2022 فى منطقة شرق القاهرة فقط وبدون وسطاء.

وجاءت“ماونتن فيو” فى المركز الثانى بمبيعات بلغت 61 مليار جنيه وزيادة 98% عن مبيعاتها فى 2022.

كما احتلت كل من شركتى“أورا” و”بالم هيلز” المركز الثالث مجتمعتين، حيث حققت كل منهما مبيعات بقيمة 59.5 مليار جنيه، بزيادة 207% لـ”أورا” و129% لـ”بالم هيلز” مقارنة بعام 2022.

وجاءت“سيتى إيدج” فى المركز الرابع بمبيعات قدرها 38 مليار جنيه وزيادة 100% عن 2022، تليها“مدينة مصر” فى المركز الخامس بمبيعات 35 مليار جنيه وزيادة 212%.

وسجلت“إعمار مصر” مبيعات بقيمة 30.2 مليار جنيه بتراجع طفيف 9% عن 2022، أما“سوديك” فقد حققت مبيعات 29.4 مليار جنيه بزيادة 38%.

وحققت شركة“فاوندرز” مبيعات بقيمة 27.6 مليار جنيه بزيادة 35%، كما حققت“نيو جيزة” مبيعات بـ26 مليار جنيه بزيادة 63%، بيننما حققت“تطوير مصر” 25 مليار جنيه مبيعات بزيادة 213% عن 2022.

وأكد ياسر عز العرب، عضو مجلس إدارة شركة زى بورد كونسالتينج، أن“قيمة المبيعات وحدها” ليست المؤشر الأساسى لتقييم المطورين، مشيرا إلى أهمية النظر فى عوامل أخرى مثل حجم الوحدات القديمة، والتزامات التسليم، والربحية، والتوسع، والمخزون العقارى، بالإضافة إلى جودة المشاريع وخدمة ما بعد البيع.